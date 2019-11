Paris-Toulouse, entre blessés, suspendus, et retours

Avec des suspendus et des blessés, Paris ne se réveillera pas serein en ce samedi. En effet, les absences de Serge Aurier (blessé face à Caen le weekend dernier), Thiago Motta (non remis de sa blessure au mollet), les suspensions de Marco Verratti et de David Luiz et enfin les blessé suspendus avec Lucas et Yohan Cabaye, Laurent Blanc part avec un handicap pour convoquer son groupe, et ainsi composer son 11 de départ. Cela lui permet cependant de compter sur certains jeunes de la réserve qui montent en puissance: Presnel Kimpembe (1995), Roli Pereira de Sa (1996) et Jean-Kevin Augustin (1997). Car si au niveau de l'attaque le technicien parisien est opérationnel, c'est en défense et au milieu de terrain que ça prêche un petit peu.

Les parisiens ayant joués il y a 4 jours face à Chelsea (match nul 1-1 lors des 8emes de final aller à domicile), la fatigue va peut être se faire sentir au niveau des jambes. Les champions de France se sont bien dépensés, pouvant laisser croire une lueur d'espoir à des toulousains en manque de points...

Alain Casanova a, de son côté, récupéré certains joueurs blessés (Dusan Veskovac, Jean-Armel Kana-Biyik, François Moubandje), tandis que 2 autres sont suspendus (Tongo Doumbia, Marcel Tisserand). L'absence de Doumbia pèsera sans doute au milieu où ilapporte clairement sa technique. Actuellement 17eme avec 28 points, les violets ne viendront pas dans la capitale pour faire du tourisme, repartir avec 1 point leurs seraient bénéfiques, surtout quand l'on regarde le calendrier qui les attend avec 2 réceptions (Saint-Etienne et Marseille). La victoire lors de la dernière journée face à Rennes 2-1 a clairement montré un visage différent de ce que l'on voyait précédemment.

Espérons que l'on ait droit à un match aussi engagé et aussi spectaculaire que lors du match aller (1-1 au Stadium, Ben Yedder pour Toulouse, Bahebeck pour Paris).

Les joueurs convoqués par Laurent Blanc:

Sirigu, Douchez - Marquinhos, Camara, Digne, Silva, Maxwell, Van der Wiel - Kimpembe, Matuidi, Pastore, Roli, Rabiot - Augustin, Bahebeck, Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi

Les joueurs convoqués par Alain Casanova:

Ahamada, Boucher - Akpa Akpro, Ninkov, Spajic, Moubandje, Veskovac, Kana-Biyik, Sylla, Grigore - Didot, Aguilar, Regattin, Trejo, Sirieix - Ben Yedder, Braithwaite, Pesic