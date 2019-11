Live Ligue des Champions: Arsenal - Monaco en direct commenté (1-3)

Merci de nous avoir suivi pour cette superbe rencontre. A bientôt, notre résumé à suivre ! Bonne fin de soirée.

ET C'EST TERMINÉ !!!!! Le but en contre de Ferreira Carrasco !!! Quel Match superbe, scénario sublime !

90+3 BBBBBUUUUUUuuuuuUUUUUttttttttttt pour Monaco !!!!!!

90+2: Encore 2 minutes à jouer !

90': GGGGOOOOAAAAALLLLLLLLL pour les Gunners !!!! Chamberlain à 20 mètres enroule dans la lucarne de Subasic !!! Que c'est cruel pour l'ASM !

87': Encore un mauvais ballon d'un Gunners. C'est ce qui a manqué à Arsenal ce soir, trop de passe râtée dans les 20 derniers mètres.

86': Jaune pour Ozil après contestation

83': Martial rejoint le banc, Bernardo silva prend sa place !

82': Ouffff Alexis reprend mal le corner au deuxième poteau, Subasic était là même si ça passe à côté

80': Alors que Cazoral cède sa place à Rosicky et dans le même temps Dirar sort à la place de Kurzawa

79': Kondogbia fait un match montrueux, encore un récupération ! Corner à suivre

77': Frappe de Martial captée par Ospina !

75': Berbatov auteur d'un très bon match est remplacé par Ferreira-Carrasco

73': Centre de Chamberlain contré par Abdennour, derrière Martial part en contre et est taclé par Bellerin qui prend un jaune.

71': Les Monégasques donnent tout se qu'ils ont !

68': Walcott est entrain de prendre le dessus sur Echiejile en vitesse.

67': Coquelin sort à la place de Oxlade-Chamberlain.

65': Encore un contre pour l'ASM, ça cafouille et Arsenal s'en sort, mais c'est chaud ! Quel match !!!

64': INcroooyable, encore cette occasion pour Arsenal. Walcott est parfaitement servi dans la surface, il bute sur Subasic, derrière Welbeck frappe mais sur Walcott à terre, la balle passe au dessus ! Incroyable !!!

62': Ouhhh Moutinhooo quelle frappe en demi-volée du Portugais, une balle qui retombe vite, juste au-dessus

61': Quellllle occas pour Monaco !!!! Dirar sert Moutinho à l'entrée de la surface, passe sublime de Moutinho derrière la jambe d'appuie, derrière Martial perd son face àface avec Ospina...tout proche du 3-0 !

59': Giroud cède sa place à Theo Walcott

56': QUELLE OCCASION pour Arsenal !!! Frappe d'Alexis arrêtée par Subasic derrière Giroud est tout seul à 6 mètres et trouve le moyen de frapper au dessus !

53': Quel contre !!! le 2 contre 1 est parfaitement joué par Martial qui donne à Berbatov, le Bulgare ne tremble pas et fusille Ospinaaaaaaa !! 2-0 !

53': BBBBBBBUuuuuuUUUUUUtTttttttttttTTTTTTTTT !!!!! BERBATOVVVVVVV !!!!!

51': Girouuuud ! Le coup franc parfaitement frappé, Giroud est à 6 mètre et place sa tête au dessus de la barre ! Grosse occas' !

49': Bonne intervention de Wallace sur Gibbs dans la surface, derrière le Monégasque obtient la faute.

48': Logiquement Monaco subit, Arsenal reste encore maladroit dans l'approche de la surface.

46': Le grand pont d'Alexis sur Abdennour, derrière le centre du Chilien est contré ! ça démarre fort !

46': C'est reparti pour cette seconde période qui s'annonce palpitante !

45+1: C'est la mi-temps. Sensation à l'Emirates, l'ASM mène 1-0 sur une réalisation de Kondogbia !

45': 1 minute de temps additionel

45': Jaune pour Echiejile, très en retard sur un débordement de Welbeck

41': Jaune pour Cocquelin, en retard sur son tacle après un mauvais contrôle.

38' : Arsenal est totalement endormi, Kondogbia à tout son temps pour frapper à 25 mètres, il frappe, c'est dévié par Mertesaker et sa trompe Ospina ! 1-0 pour MONACO !!!

38':BBBBBUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTT !!!!!!! Badaboummmmmmmm Kondogbia !!!!!!!!

37': Centre de Bellerin pour Giroud, le Français ne cadre pas sa reprise, gêné par la défense monégasque.

36': Alors que Kondogbia multiplie les récupérations importantes !

35': Gros travail de Martial qui passe dans un trou de souris à gauche, il centre pour Moutinho...trop fort, Moutinho ne peut cadrer sa reprise.

32': Ouuh la frappe de Sanchez juste au-dessus !! Contre bien mené par Arsenal, Sanchez est trouvé dans la surface mais arrêté, le Chilien ne trouve pas le cadre.

30': Encore une passe ratée de la part des Gunners, les Monégasques sont solides.

27': Gros début de match de Kondogbia qui, là, intervient dans les pieds de Cazorla aux abords de la surface de Subasic

25': Encore un corner bien frappé par Alexis, mais Wallace est vigilant et écarte le danger

23': Corner très bien tiré par Alexis Sanchez, Giroud reprend de la tête. A côté !

21': Très intéressant ce qu'est entrain de faire Monaco, ils approchent les buts d'Ospina, ils pêchent seulement dans le dernier geste.

19': Frappe de Moutinho très loin du but.

14': Monaco possède un peu plus le ballon sans toutefois pouvoir accélérer le jeu. Arsenal est un peu moins bien, le rythme tombe et le jeu s'équilibre quelque peu.

11': L'ASM a beaucoup de mal à s'approcher des buts d'Ospina.

6': Arsenal démarre fort, Monaco est un peu déboussolé dès que ça accelère.

4': Centre tendu dans la surface pour Welbeck, Abdennour intervient bien en taclant !

2': Première incursion de Welbeck bien servit dans la surface, sa frappe passe au dessus !

1': C'est parti !

20h43: Les joueurs sont sur le terrain, la petite musique retentit, le départ est imminent !

20h15: Finalement Kurzawa et Ferreira Carrasco sont remplaçant.

Composition d'Arsenal : Ospina, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Coquelin, Cazorla, Sanchez, Ozil, Welbeck, Giroud

Composition de Monaco : Subasic - Touré, Wallace, Abdennour, Echiejile - Fabinho, Moutinho, Kondogbia - Dirar, Martial, Berbatov

19h40: On vient d'apprendre que Ferreira Carrasco et Kurzawa seront remplaçant pour la rencontre, les compos à suivre.

Cette année la force de l'AS Monaco est plus que jamais défensive. A.Wenger est est bien conscient; "Nous affrontons une formation disciplinée qui a une défense très forte, elle est bien organisée et elle est dangereuse en contre" . "Quand on joue le premier match à la maison, on a envie de marquer, mais on sait aussi que le moindre but encaissé peut-être fatal".

Monaco devra donc être très réaliste s'il veut y croire. Une chose est sûr, dans les deux camps l'objectif reste le même: se qualifier pour les quarts de finale, "Nous avons l’ambition de rejoindre les quarts de finale." conclue Jardim. Le match est lancé !

Monaco fera avec l'absence de nombreux de ses cadres. Toulalan, Carvalho ou Raggi ne sont pas sur la feuille de match, Kurzawa et Ferreira Carrasco sont très incertains. Mais Leonardo Jardim préfère se concentré sur le collectif plus que sur les individualités; "Nous n’avons pas certain joueurs importants mais ce que nous cherchons à avoir sur le terrain c’est l’organisation et l’ambition. La stratégie est de rester solide et de ne pas permettre aux milieux de terrains de porter le danger."

Les Gunners sont sans aucun doute favori de ce match aller-retour. Néanmoins Arsene Wenger ne s'enflamme pas; "facile est le mot qu'il faut exclure de son vocabulaire lorsque l'on parle de cette compétition. On peut dire qu'on est confiant parce que nous avons gagné nos matches ici. L'engagement et l'état d'esprit sont bons. Mais ces matches sont toujours durs".

Cet Arsenal - Monaco est aussi celui d'Arsene Wenger. Entraineur de l'équipe du rocher entre 1987 et 1994, il est depuis 1996 à la tête d'Arsenal.

S'ils sont de retour après 10 ans d'absence ce n'est sûrement pas pour réaliser le même parcours qu'en 2004 où ils avaient été jusqu'en finale. La qualification pour les 8eme de finale est déjà une victoire pour le club monégasque qui a dû faire face à de nombreux départs cet été comme James Rodriguez ou Radamel Falcao.

En championnat les Anglais sont sur le podium. 3eme avec 48 points, les Gunners sont néanmois loin de Chelsea, premier avec 60 points. Arsenal est en route pour une 18eme qualification d'affilée en Ligue des Champions. l'ASM, auteur d'un début de saison délicat, revient fort dans cette deuxième partie de saison. Les hommes de Léonardo Jardim sont 4eme à 7 points de Marseille et du podium.

Arsenal reçoit donc en premier lors de ces huitièmes de finale. Car les hommes d'Arsene Wenger ont terminé deuxième du groupe D derrière le Borussia Dortmund, tous deux avec 13 points. Les Monégasques, eux, sont sortis leader du groupe C avec 11 points devant le Bayer Levekusen, 10 points.