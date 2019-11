Les lyonnais perdent le Nord, Lille se rassure

Les lyonnais ont su frapper fort dès l’entame du match avec un but de Tolisso laissé seul au point de penalty, sur un corner de Nabil Fékir à la 3ème minute de jeu. Le 5ème but de la saison pour Corentin Tolisso.

Les gones ont confisqué le ballon durant toute la première période mais ne trouvant pas les chemins des filets et accumulant les mauvais choix. Il n’ont pas su faire le break ce qui leur a couté cher dès la reprise. Fékir et Lacazette n’ont pas su faire la différence. Ce dernier tarde à revenir à 100% de sa forme et à être décisif depuis son retour de blessure.

Dès le retour des vestiaires, les lyonnais patinent, les lillois, eux changent de système de jeu pour passer en 4-4-2 avec la sortie de Mendes pour Delaplace dès la 40ème minute, qui va porter ses fruits. Les lillois plus agressifs, jouent plus haut à la reprise, ce qui va payer dès la 56ème minute avec l’égalisation de Gueye qui trompe Lopes du pied droit et permet à Lille de revenir dans le match . Ce n’est que 4 minutes plus tard que Rony Lopes illustre son talent avec un superbe but qui trompe Lopes et la défense lyonnaise une deuxième fois. Les dogues prennent l’avantage, les lyonnais, eux, n'ont pas les armes pour revenir, malgré une frappe dangereuse de Jallet en fin de match qui inquiète Enyeama.

C’est Lille qui réalise une belle opération, bien que mal embarqués dès le début du match. Les lillois se rassurent et remontent à la 8ème place du classement provisoirement.

Les lyonnais quant à eux, n’ont plus leur destin en main, bien que Marseille reste à 4 points, les parisiens affrontent demain soir les monégasques dans un match capital. En cas de victoire du PSG, l’équipe de la capitale serait leader du championnat.

La Ligue 1 s’annonce passionnante jusqu’a la 38ème journée.

Prochains matchs:

Montpellier - Lyon

Guingamp - Lille