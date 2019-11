Toulouse et Sainté, une victoire ou rien

Dernier jour du mois de février, sous un ciel triste et pluvieux à l'image des toulousains, l'ASSE vient en terre haute-garonnaise afin d'assurer sa 5eme place, au pire et en cas de défaite uniquement, ou au mieux repasser devant Monaco au classement (4ème de ligue 1 avec 42 points). Profitant notamment de la défaite des marseillais la veille (3-2 au Vélodromme face à Caen), les verts se rapprochent de plus en plus de cette 3ème place (les phocéens comptent actuellement 50 points), ces mêmes phocéens qui se sont heurtés aux stéphanois lors de la dernière journée de ligue 1. Petit rappel: les hommes de Christophe Galtier avaient ouvert le score (1-0) avant que, par 2 fois, Batshuayi ne permette à ses coéquipiers de reprendre l'avantage, mais c'était sans compter sur Erding, fraîchement entré, qui a égalisé en fin de match (2-2).

Sainté reste sur une dynamique peu négative. Sur les 5 derniers matchs de championnat, ils n'ont pu récupéré que 2 points (nuls face à Marseille et Lens, défaites face au PSG, Caen et Bordeaux). Au vue du classement, toutes les cartes sont entre les mains des stéphanois, sans oublier bien évidemment que Monaco affrontera l'ogre parisien pour clore la 27eme journée de ligue 1.

Revenons-en au match qui nous intéresse. Toulouse est en grande difficulté, chaque match est synonyme de finale. Le moindre point leurs permet de s'éloigner de la zone de relégation avec qui les violets flirtent depuis quelques temps. Ce soir, leur seul avantage est de jouer à domicile, lieu où depuis le début de l'année 2015 (et même depuis la dernière journée de ligue 1 avant la trêve) les toulousains sont imbattables (2 victoires, 2 nuls). Ils auront cependant besoin d'une défense solide (à noter que Zacharie Boucher sera de retour dans les cages), et de butteurs en confiance (Wissam Ben Yedder a retrouvé le chemin des filets la semaine dernière face à Paris après être resté plus de 3 mois sans marquer). Verts et violets devront donc se contenter de gagner sur le plus petit des scores afin de réaliser l'une des bonnes opérations de la journée.

Le but de Ben Yedder lors du match aller (9ème journée) sur une action collective:

Le groupe toulousain: Boucher, Vidal, Akpa Akpro, Ninkov, Spajic, Moubandje, Kana-Biyik, Matheus, Tisserand, Grigore, Doumbia, Aguilar, Regattin, Trejo, Sirieix, Ben Yedder, Pesic, Braithwaite.

Le groupe stéphanois: Ruffier, Moulin, Brison, Perrin, Tabanou, Théophile-Catherine, Clerc, Karamoko, Lemoine, Clément, Nguemo, Corgnet, Hamouma, Erding, Mollo, Monnet-Paquet, Gradel, van Wolfswinkel.