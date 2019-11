PSG - AS Monaco (2-0) en direct commenté: suivez le match en live

Merci à tous de m'avoir suivi ce soir sur VAVEL France, et à très vite pour de nouvelles émotions footballistiques !

22h55 : Blaise Matuidi au micro de France 3 : "On a bien dominé notre sujet, on mérite amplement la victoire après ce très bon match. On aurait pu remporter avec un score plus large. Il y a du mieux, on est encore sur tous les tableaux, et malgré tout ce que les gens ont pu penser, elle est bonne cette saison ! On va travailler sur la concrétisation pour marquer encore plus de buts. Quand on est joueur de foot on a envie de tout donner, je suis comme ça et je ne pense pas aux échéances qui suivent"

22h52 : Et c'est terminé ici au Parc des Princes. Les Monégasques n'auront à aucun moment inquiété les Parisiens, si ce n'est que sur le coup franc de Traoré qui a frappé la barre transversale. Ils peuvent même s'estimer heureux de s'incliner 2 à 0, tant le PSG a fait ce qu'il voulait ce soir !

22h49 : Le 4e arbitre annonce 3 minutes de temps additionnel !

22h48 : Kondogbia remonte le ballon, joue avec Moutinho mais David Luiz anticipe bien !

22h47 : Les "Olé" retentissent dans le Parc des Princes, au rythme des passes de leurs joueurs.

22h46 : Dirar centre dans le paquet, mais les défenseurs parisiens sont vraiment au-dessus dans les duels aériens

22h45 : Nouvelle grosse occasion pour le PSG ! Pastore fait la différence côté gauche, donne à Cavani qui s'emmêle les pinceaux, mais Pastore peut tout de même frapper sur Stekelenburg qui se détend bien.

22h45 : Visiblement ce but marqué dans les premières minutes a mis à mal les plans de Leonardo Jardim

22h43 : Ferreira-Carrasco, qui fait une bonne rentrée, remonte le terrain à grandes enjambées, combine avec Dirar et obtient un nouveau corner. Celui-ci se terminera par une frappe totalement manquée de Nabil Dirar

22h41 : Centre de Bahebeck vers Van der Wiel, mais la défense monégasque parvient à se dégager en catastrophe. Bahebeck fait une nouvelle fois la différence côté droit, cède à Cavani qui est contré au tout dernier moment devant le petit rectangle

22h41 : Dirar combine bien avec Moutinho, qui centre pour Berbatov, signalé en position de hors-jeu.

22h40 : Il reste 10 minutes de jeu, et l'on voit mal comment les Parisiens pourraient être inquiétés durant cette fin de match !

22:39 : Double changement côté Parisien : Bahebeck remplace Lavezzi tandis que Maxwell prend la place de Matuidi, sous les sourires de Lucas Moura et Thiago Motta, tous deux en tribune.

22h38 : Faute de Pastore sur Dirar qui s'énerve quelque peu

22h37 : Ferreira Carrasco combine côté gauche avec Kurzawa, mais les défenseurs parisiens prennent le dessus dans les duels.

22h36 : Sur le contre qui suit, Lavezzi plonge côté droit dans l'espace, mais il ne parvient pas à se remettre sur son pied gauche.

22h35 : Contre pour l'ASM, YFC se joue de deux joueurs et obtient le corner ! Le jeune Belge se charge de le botter, ce qu'il fait avec brio, mais les Parisiens gagnent les duels aériens.

22h34 : Situation litigieuse dans le rectangle monégasque. Cavani s'écroule suite à une poussette de Touré, mais l'arbitre n'accorde rien aux Parisiens.

22h33 : L'AS Monaco est archi-dominé dans cette seconde période. Ils n'ont véritablement pas voix au chapitre, tant les Parisiens semblent au-dessus, tant physiquement que techniquement.

22h32 : Marquinhos va désormais évoluer dans l'entrejeu, alors que Van der Wiel prend place à l'arrière droit.

22:31 : Yannick Ferreira Carrasco rentre à la place de Mattheus Carvalho et Grégory Van der Wiel remplace Marco Verratti

22h30 : Digne est isolé côté gauche, Matuidi est dans le rectangle mais ne fait pas d'appel. Le centre du latéral gauche ne mène donc nulle part.

22h28 : Pastore fait le show en montrant l'étendue de sa classe balle au pied.

22h27 : Le PSG laisse l'initiative à l'ASM, qui combine bien, mais Mattheus ne peut frapper. Sur le contre, Cavani ouvre pour Marquinhos dont le centre est manqué

22h26 : Mattheus accélère côté gauche mais son centre (ou était-ce un tir ?) passe derrière le but de Douchez

22h26 : Digne fait la différence côté gauche, mais Toulalan est bien placé pour contrer le centre de l'ex-Lillois

22h25 : Pastore passe trois joueurs, tente de trouver Lavezzi mais sa passe est interceptée.

22h24 : Statistique : 13 tirs pour les Parisiens, seulement 3 pour les Monégasques !

22h23 : Kurzawa tente de dynamiser le jeu depuis son entrée mais sans succès.

22h23 : Joao Moutinho monte au jeu pour Traoré sous les sifflets des supporters.

22h22 : Nouveau centre de Marquinhos, Lavezzi arrive à toute vitesse mais il frappe à côté. Cela aurait dû être 4, voire 5 à 0 pour les Parisiens !!!

22h20 : Le Parc des Princes porte véritablement son équipe. Lavezzi écarte pour Pastore qui frappe en force contre le poteau de Stekelenburg. L'ASM ne peut se dégager et Cavani se retrouve dans le rectangle. Il frappe sur l'autre poteau. Ballon récupéré par la défense monégasque, mais pas pour longtemps, Pastore est seul face au but au petit rectangle. Le but s'offre à lui mais il frappe au-dessus ! 2 minutes incroyables !!!

22h18 : L'ASM presse plus haut mais ses joueurs sont trop imprécis pour être concrets offensivement.

22h17 : L'essentiel du jeu se déroule dans le milieu, le PSG ne se projettant logiquement pas trop vers l'avant et Monaco étant incapable d'amener le danger dans le rectangle adverse

22h15 : Changement pour l'ASM : Kurzawa rentre pour Abdou Diallo.

22h14 : Une-deux entre Pastore et Verratti dans le rectangle. L'Argentin s'écroule mais l'arbitre ne bronche pas.

22h13 : Kurzawa et Moutinho s'échauffent à la demande de Leonardo Jardim qui va sans doute tenter de retourner la situation !

22h12 : Leçon de réalisme donc pour Cavani, qui concrétise sa première réelle occasion face au but.

22h10 : BUT pour le PSG ! Lavezzi écarte pour Pastore, glisse à Verratti qui fait une passe fabuleuse dans le dos de la défense à destination de Cavani. L'attaquant ne se fait pas prier et fait trembler les filets. C'est 2-0 pour le PSG !

22h09 : Coup franc bien placé côté droit pour l'ASM. Traoré le botte avec une trajectoire rentrante, mais trop puissamment et Douchez peut se dégager.

22h08 : Les Monégaasques combinent côté gauche, Kondogbia se bat bien mais Cavani récupère. En supériorité, les attaquants parisiens enchainent les mauvais choix et la défense monégasque récupère.

22h07 : Contre-attaque pour les Parisiens, Pastore accélère et frappe au ras du sol. Stekelenburg se couche bien pour capter ce ballon

22h06 : Contre favorable pour Matuidi côté droit, mais Toulalan l'arrête et relance bien.

22h05 : Pas de changements, les 22 mêmes acteurs entament cette seconde période, même si Thiago Silva a gardé une poche de glace sur sa pommette pendant toute la pause

22h04 : C'est reparti !

22h03 : Traoré au micro de France3 : "Il va falloir élever le niveau parce qu'on est maitrisé sur toutes les lignes. On va essayer de faire une bonne deuxième mi-temps même si c'est difficile pour le moment"

22h02 : Il y a du beau monde au Parc ce soir, notamment le chanteur et guitariste Louis Bertignac !

21h50 : Adrien Rabiot au micro de France 3 : "On est bien rentré, on est sérieux malgré les quelques fautes défensives. On a eu les occasions, il faudra les mettre au fond et profiter des espaces en seconde période."

21h49 : C'est la mi-temps au Parc des Princes sur ce score de 1 but à 0. Score logique vu le premier quart d'heure des Parisiens. Monaco tente un peu plus mais sans pouvoir réellement inquiéter Douchez.

21h48 : Pastore met le feu dans la défense monégasque grâce aux espaces offerts par Cavani et Lavezzi. Il obtient le corner mais celui-ci n'est pas concluant.

21h46 : Dirar récupère plein axe, est fauché par Digne, mais l'arbitre laisse l'avantage qui ne donne rien.

21h45 : Verratti écarte sur Digne, qui centre sur le bras de Dirar. Coup franc côté gauche pour Lavezzi. C'est boxé par Douchez sur Pastore qui croque sa frappe. Monaco se dégage

21h43 : Les Monégasques pressent plus haut en cette seconde partie de mi-temps, afin de mettre les Parisiens en difficulté et tenter de revenir au score avant le renvoi aux vestiaires.

21h40 : David Luiz monte en ligne et perd la balle, Mattheus dribble et est stoppé fautivement par Marco Verratti. Pas de carton mais coup franc pour l'ASM. Fabinho sur la tête de Barbatov, mais cela manque de puissance et passe à côté du but.

21h39 : Nabil Dirar rentre dans l'axe. L'ancien joueur du FC Bruges est stoppé fautivement. Cela donne un coup franc plein axe pour Traoré, qui le botte derrière la ligne de but.

21h38 : Pastore isole Matuidi dans le rectangle, mais il est repris de justesse par la défense Monégasque

21h37 : Il reste 10 minutes dans cette première période et Traoré tente une frappe côté gauche, sans inquiéter Douchez. Peu d'occasions à se mettre sous la dent depuis le coup franc de ce même Traoré sur la barre.

21h36 : Carton jaune pour Adrien Rabiot, coupable d'une semelle sur la cheville de Fabinho

21h35 : Les Parisiens ralentissent le jeu et les passes sont moins tranchantes.

21h33 : Les échanges s'équilibrent et les défenses sont bien placées de part et d'autre.

21h32 : Nouveau duel musclé entre Traoré et Thiago Silva. Le coup franc qui suit ne donne rien.

21h30 : Après une interruption pour soigner le capitaine Parisien, qui s'en sort avec la pommette bien gonflée, le jeu reprend son cours. Visiblement aucun joueur ne part à l'échauffement, rien de grave donc

21h28 : Il y a de plus en plus d'engagement dans ce match, à l'image d'un duel musclé entre Berbatov et Thiago Silva. Le Brésilien reste au sol, se plaignant d'un coup sur la pommette.

21h27 : Centre de Dirar, mais Thiago Silva tacle proprement dans sa surface de réparation

21h26 : Coup franc côté gauche botté par Lavezzi. Pastore s'élève et sa tête passe à quelques centimètres du but de Stekelenburg

21h26 : Grosse faute de Jérémy Toulalan sur Lavezzi qui partait dangereusement en contre. Il prend un carton jaune mais évite sans doute une grosse occasion pour les parisiens.

21h25 : Corner pour l'ASM, renvoyé par Cavani au premier poteau

21h23 : Nouvelle mauvaise relance de Douchez, Fabinho récupère et prend un coup de doude de Rabiot. Coup franc pour l'ASM

21h21 : L'ASM sort un peu plus et se lance dans le match, mais cela ouvre des espaces. Lavezzi accélère en contre mais il est contraint de rejouer en retrait, faute de coéquipiers disponibles

21h21 : Douchez est visiblement en difficulté avec sa relance. Il en a déjà manqué 3 dans ces 20 premières minutes.

21h20 : Enorme occasion pour l'ASM : Coup franc bien placé à 27m du but de Douchez. Fabinho le frappe du gauche, son tir enroulé atterit sur la barre transversale de Nicolas Douchez !

21h19 : Ballons perdu dans l'axe parisien, l'ASM tente le contre et David Luiz est contraint à faire faute. Il est averti d'un carton jaune !

21h17 : Le pressing haut des médians adverses fait beaucoup de mal aux Monégasques qui ne peuvent construire le jeu

21h16 : Les joueurs de l'ASM sont peu précis dans ce début de match. Pas de quoi inquiéter les Parisiens pour le moment !

21h15 : Nouvelle accélération parisienne, mais Cavani ne peut ajuster sa tête et voit ainsi sa tentative passer au-dessus

21h13 : Mattheus ignore l'appel de l'arbitre et récolte un carton jaune

21h12 : Grosse faute de Mattheus sur Marquinhos qui accélérait côté droit. Les accélérations des Parisiens font énormément de mal aux monégasques

21h11 : Nouvelle tentative du PSG, mais le centre de Marquinhos est facilement capté par le gardien hollandais

21h10 : Grosse occasion pour le PSG : double une-deux entre Lavezzi et Matuidi, il glisse à Digne dans le rectangle mais c'est sauvé in extremis par Stekelenburg

21h09 : Monaco tente de rester organisé avec un bloc assez bas

21h08 : Bernardo Silva s'échauffe au cas où Traoré ne pourrait pas prendre part à la suite de la partie

21h06 : Petit numéro technique de Nabil Dirar côté droit, mais son centre pour Traoré arrive dans les bras de Douchez. Le joueur prêté par Lorient reste au sol

21h05 : La défense monégasque était un peu attentiste sur ce but, eux qui nous avaient habitués à être impériaux dans les ballons aériens.

21h04 : BUT pour le PSG Et ce premier corner suffit pour permettre aux parisiens d'ouvrir le score ! David Luiz s'élève au-dessus de la mêlée et fait trembler les filets en deux temps !

21h04 : Premier bon ballon de Marquinhos vers Lavezzi, mais Diallo concède le corner

21h02 : Le PSG prend la possession du ballon mais les monégasques sont bien organisés derrière

21h00 : Côté monégasque, ce sont Diallo (18 ans seulement) et Toulalan qui sont replacés en défense centrale !

21h00 : Pour rappel, Cavani est titularisé en pointe de l'attaque, Zlatan Ibrahimovic étant suspendu.

20h57 : Geoffrey Kondogbia au micro de France 3 : "On va tout faire pour remporter ce match. On n'a pas le choix donc on va tenter, comme le week-end mais cette fois on espère avoir plus de réussite. Nous sommes sur une bonne série donc on va essayer de continuer comme ça"

20h56 : Côté monégasque, le jeune Belge Yannick Ferreira Carrasco prend place sur le banc malgré d'excellentes prestations les dernières semaines

20h52 : La rencontre fera office de répétition pour les deux équipes qui affronteront de grosses pointures la semaine prochaine (Chelsea et Arsenal) en Ligue des Champions !

20h49 : Laurent Blanc ne fait pas tourner énormément. Marquinhos est titulaire pour la onzième rencontre consécutive et Thiago Silva, pourtant incertain, est bien présent. Il en va de même pour Verratti, Lavezzi ou encore Matuidi, qui auraient pu être laissés au repos au profit de Bahebeck ou Camara.

L'affiche de ces quarts de finale de Coupe de France, PSG - AS Monaco en direct live sur VAVEL France dès 21 heures.

Si les Parisiens ont remporté la Coupe de France il y a seulement 5 ans, l'ASM court après le sacre depuis 1991 ! Nul doute que le clan monégasque motivera les joueurs pour ne pas passer le cap du quart de siècle ! La Coupe de France est le seul trophée national qui manque au PSG depuis l'arrivée des dirigeants Qataris.

Selon "Le Parisien", une prolongation de contrat (d'une saison supplémentaire) pour le défenseur brésilien Maxwell est à l'ordre du jour. On ne peut pas en dire autant pour Grégory Van Der Wiel, pour lequel les négociations sont au point mort.

L'AS Monaco n'a plus été vaincu au Parc des Princes depuis 8 ans. Le club monégasque s'était incliné 4 buts à 2 au terme d'une rencontre spectaculaire !

Le quotidien "L'Equipe" annonce des contacts entre Diego Simeone (Atletico Madrid) et Edinson Cavani en vue d'un transfert cet été. Les Parisiens espèrent que leur attaquant n'aura pas la tête ailleurs pour la suite de la saison !

Laurent Blanc pourrait mettre au repos quelques uns de ses titulaires, même s'il a déclaré ne pas pouvoir faire tourner comme il le voudrait. Cependant, les absences de Thiago Motta, Lucas Moura, Yohann Cabaye et Serge Aurier pourraient permettre à Digne, Camara, Rabiot ou encore Bahebeck de prendre part au jeu dès l'entame de la rencontre.

Les Monégasques se déplacent à Paris sans défenseur central. En effet, Carvalho et Raggi sont blessés, tandis que Wallace et Abdennous sont suspendus.

Les groupes retenus par Leonardo Jardim et Laurent Blanc pour la rencontre :

AS Monaco : Caillard, Stekelenburg, Subasic – Diallo, Echiejile, Fabinho, Kurzawa, Touré – Bahamboula, Dirar, Ferreira-Carrasco, Kondogbia, Moutinho, Silva, Toulalan, Traoré – Berbatov, Germain, Martial, Matheus.

PSG : Douchez, Sirigu – Camara, Luiz, Digne, Kimpembe, Marquinhos, Maxwell, Silva, Van der Wiel – Matuidi, Pastore, Rabiot, Verratti – Augustin, Bahebeck, Cavani, Lavezzi.

Après s'être rencontrés à deux reprises cette saison en championnat, place au troisième round entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Cette fois, c'est une place en demi-finale de Coupe de France qui est en jeu. Après 4 matches nuls consécutifs, dont un faible 0-0 il y a trois jours, ce soir obligation de faire la différence pour l'une des deux équipes afin d'accéder au dernier carré de la compétition !