PSG - RC Lens en direct commenté : suivez le match en (4-1)

Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce match - et cette avalanche de buts - en notre compagnie sur VAVEL France. A bientôt sur les pelouses de Ligue 1 !

Les Lensois n'ont pas démérité et ont réussi à tenir en première période, malgré le but de David Luiz sur coup-franc juste avant la mi-temps. Mais lorsque Cavani, Matuidi et Pastore sont rentrés, les hommes d'Antoine Kombouaré n'ont pu résister à la puissance parisienne.

Une victoire méritée pour le PSG cet après-midi, tant les hommes de Laurent Blanc ont dominé cette partie . Petit bémol : les inombrables occasions ratées voire gachées par les parisiens. L'addition aurait pu être nettement plus salée aujourd'hui.

Fin du match au Parc des Princes !

Le Paris Saint-Germain s'impose 4-1 sur sa pelouse face au RC Lens

90' : Matuidi voulait son doublé : le français frappe du droit à l'entrée de la surface mais son ballon est bien capté par Riou.

90' : Le quatrième arbitre s'avance avec son panneau : il y aura 3 minutes de temps additionnel.

88' : La barre pour Van der Wiel ! Lavezzi, qui n'a pas compté ses efforts aujourd'hui, est trouvé coté droit. Il lève la tête et sert Van der Wiel au centre. Le néerlandais reprend le ballon de demi-volée et sa frappe fracasse la barre transversale de Riou ! On était tout près du cinquième !

86' : Les lensois ont la tête basse mais essayent toujours de jouer. Chavarria récupère le ballon dans l'axe, à 25 mètres des buts de Sirigu, et tente une frappe enveloppée. Son pied est trop ouvert, le ballon fuit le cadre et termine dans les tribunes.

82' : Tout s'estjoué sur un une-deux Pastore/Ibrahimovic. El Flaco trouve Zlatan dans l'axe et poursuit sa course. Le suédois réalise une magnifique louche par dessus la défense pour retrouver Pastore, qui n'a pas été suivi par son défenseur. L'argentin finit l'action par une belle reprise de volée croisée, qui finit sa course dans les filets de Riou ! 4-1 pour le PSG !

QUEL BUT POUR PARIS !!

JAVIER PASTORE POUR LE QUATRIEME !

80' : Suite à un corner lensois, Cavani lance une contre-attaque parisienne. Il donne le ballon à Zlatan, qui gagne du terrain. Le suédois décale Javier Pastore sur la droite. El Flaco lève la tête, voit Zlatan seul au centre, mais préfère envoyer un ballon à mi-hauteur au deuxième poteau, où se trouve Blaise Matuidi qui coupe la trajectoire du pied gauche !

BUUUUUUT POUR LE PSG !! BLAISE MATUIDI !!

77' : Dernier changement pour Lens : Madiani remplace Nomenjanahary !

75' : Grosse occasion pour Cavani ! Rabiot, dans l'axe, trouve Lavezzi qui dévie en une touche de balle pour Cavani ! L'Uruguayen se retrouve seul face à Riou mais sa frappe du gauche se heurte au gardien lensois.

72' : Coup-franc axial lointain coté Paris. David Luiz veut récidiver. La frappe du brésilien est puissante, cadrée mais Riou est sur la trajectoire.

71' : Troisième et dernier changement pour le PSG : Blaise Matuidi remplace Thiago Motta.

68' : Tout part d'une perte de balle de Zlatan. Coulibaly récupère le ballon coté gauche et place un très bon centre à ras de terre dans le dos des défenseurs parisiens. Yohann Touzghar, à la lutte avec David Luiz, parvient à tacler le ballon et à tromper Sirigu ! 2-1, le match prend une nouvelle tournure !

BUUUT POUR LE RC LENS ! LES LENSOIS REDUISENT LE SCORE, 2-1 !

66' : Changements des deux cotés : Guillaume est remplacé par Coulibaly pour Lens. Coté parisiens, Pastore remplace Verratti et Cavani remplace Bahebeck.

60' : Nouvelle alerte coté lensois : Zlatan récupère le ballon dans la surface et place un petit pointu pour tromper Riou. Le gardien lensois, bien sur ses appuis, se couche vite et bloque la frappe.

58' : Penalty tiré tranquillement par Zlatan Ibrahimovic. Le suédois place une frappe croisée à ras de terre dans le petit filet gauche de Riou ! 2-0 pour le PSG !

BUT POUR LE PSG !! ZLATAN DOUBLE LA MARQUE SUR PENALTY !!

58' : Penalty pour le PSG ! Van der Wiel est victime d'une faute dans le surface lensoise !

57' : Contre pour le PSG, mené par J.C. Bahebeck. Le jeune français, qui a plusieurs options, opte pour une frappe, qui est contrée. Un mauvais choix pour Bahebeck qui ne fait pas un grand match .

55' : Comme souvent, Marco Verratti est à l'origine des grosses occasions parisiennes. Le jeune italien joue très juste cet après-midi.

53' : Quel manque d'éfficacité pour les parisiens aujourd'hui. Une prestation qu'il ne faudra pas reproduire mercredi prochain contre Chelsea...

51' : Quel sauvetage de Baal !!! Verratti trouve Lavezzi dans le dos de la défense lensoise. L'argentin dribble Riou et se retrouve seul face au but. Au moment de pousser le ballon au fond des filets, Baal surgit et tacle la balle pour empêcher Lavezzi de marquer dans le but vide. Quel geste défensif !

49' : Les parisien, comme en prémière période, contrôlent le ballon et le font tourner. Les lensois semblent néanmoins plus aggressifs dans le pressing. Le rythme, lui, est relativement calme.

47' : Lavezzi trouve Bahebeck sur le coté droit. Le jeune français déborde et centre mais le ballon est contré. Corner !

45' : Pas de changements à signaler en ce début de seconde mi-temps.

45' : C'est reparti ! L'engagement a été donné par les joueurs lensois !

Mi-temps ici au Parc des Princes. 1-0 pour les parisiens qui ont dominé la majeure partie de la première période. Après avoir gaché plusieurs occasions, le PSG a finit par marquer sur coup de pied arrêté juste avant la mi-temps.

43' : Et c'est finalement David Luiz qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain ! Sur un coup-franc à une trentaine de mètres du but lensois, le brésilien envoie une frappe lourde du coup de pied qui trompe Riou ! 1-0 pour le PSG alors que sa domination était moins importante depuis quelques minutes. Cest cruel pour les lensois mais pas illogique au vu de la physionomie du match.

BUUUUUUUUT POUR LE PSG !!!

40' : Première grosse occasion pour les lensois ! Chavarria récupère le ballon face au but parisien, plein axe aux abords de la surface. Il contrôle, décale le ballon sur son pied droit et frappe à mi-hauteur. Le ballon passe à quelques centimètres du but de Sirigu.

38' : Comme à son habitude, Zlatan Ibrahimovic vient chercher les ballons assez bas et se mue en n°10.

36' : Encore une faute lensoise aux abords de la surface, cette fois-ci sur le coté gauche. Le coup-franc est frappé par Lavezzi et Riou s'impose des deux poings ! Le gardien lensois récupère est même victime d'une faute parisienne.

35' : Van der Wiel reste à terre suite à un contact avec Nomenjanahary. Le ballon est mis en touche et le néerlandais se relève en se tenant la cheville. Ca a l'air d'aller.

32' : Suite à un deuxième corner, David Luiz est à la tombée du ballon, le contrôle de la poitrine et enchaine par une superbe bicyclette qui passe au dessus des cages de Riou. Un petit gout de Joga Bonito dans cette action.

31' : Le coup-franc de Zlatan est contré mais le corner qui suit ne donne rien.

30' : Même David Luiz se retrouve aux avant-postes. Après un raid de Zlatan qui tente d'aller ua but seul, le brésilien récupère le ballon, réalise un passement de jambe très lent mais suffisant pour provoquer une faute et récupérer un coup-franc aux abords de la surface.

28' : Van der Wiel est encore parfaitement trouvé coté droit. Le néerlandais, complètement seul, peut sans problème centrer. Ce qu'il fait, mais son geste est raté et le ballon finit dans les mains de Riou. C'est un petit miracle que le score soit encore de 0-0...

26' : Ca combine terriblement bien au milieu coté parisien. Motta, Verratti et Lavezzi s'en donnent à coeur joie tant le pressing lensois est faible.

24' : Après 20 minutes un peu folles durant lesquelles Paris a clairement dominé et gâché quelques occasions, le rythme se calme.

23' : Coup-franc de Lavezzi coté droit. Le centre de l'argentin termine directement dans les mains de Riou.

22' : Deuxième phase de possession pour Lens dans ce match mais les parisiens exercent un bon pressing. Rabiot, Verratti et Motta, qui revient de blessure, font le boulot au milieu de terrain.

19' : Van der Wiel et Lavezzi combinent coté droit. En un seul une-deux, les deux parisiens effacent plusieurs joueurs lensois. Lavezzi parvient à retrouver Van der wiel face au but, le néerlandais frappe mais le ballon part au dessus du but de Riou.

17' : Quel gachis de la part de Zlatan ! Ibrahimovic est trouvé dans la profondeur dans le dos des défenseurs. Le suédois se retrouve seul face au but. Zlatan temporise, voit Riou avancé et tente une louche qui se révèle complètement ratée. Le gardien lensois se saisit du ballon.

15' : Le but de Riou est assiégé ! Coup-franc de Motta à gauche. L'italien met le ballon dans la boite et David Luiz, encore lui, coupe la trajectoire de la tête ! Il faut un arrêt de grande classe de Riou pour empêcher l'ouverture du score ! Ca chauffe, les lensois sont d'ores et déjà au bord de l'asphyxie.

13' : C'est la barre pour Zlatan ! Motta récupère le ballon, passe à Verratti qui, lui, trouve Zlatan dans le dos de la défense ! Légèrement excentré sur la gauche, Ibrahimovic frappe en puissance du gauche mais le ballon percute de plein fouet la barre transversale !!

12' : Les lensois ont, pour la première fois, franchi la ligne médiane. Il tentent de conserver le ballon, mais celui-ci est récupéré par Verratti.

9' : C'est Zlatan qui frappe ! Et - comme souvent - son tir est trop enlevé et le ballon finit sa course dans les gradins du Parc des Princes.

9' : Coup-franc pour le PSG à, précisément, 26 mètres des buts. Zlatan et David Luiz sont là...

8' : Lavezzi est trouvé dans le dos de la défense, il fonce vers le but et centre à ras de terre. Bahebeck coupe la trajectoire mais il rate sa frappe et son tir passe à coté. Pas de regrets, l'arbitre assistant avait levé son drapeau, hors-jeu !

7' : Dès les cinq premières minutes, on sent que le match risque d'être très long pour les hommes d'Antoine Kombouaré. Les parisiens monopolise le ballon et trouvent déjà des ouvertures dans le dos de la défense lensoise.

5' : D'un superbe tacle, Verratti dépossède Baal du ballon et trouve Bahebeck. Le crochet du jeune parisien sur Kantari est trop long et le défenseur lensois coupe la trajectoire du ballon.

4' : Incroyable mais vrai, Zlatan Ibrahimovic va au pressing en ce début de match et était à deux doigts de récupérer le ballon dans les pieds de Kantari.

2' : Van der Wiel est trouvé sur le coté droit, grâce à une superbe ouverture de Lavezzi. Le néerlandais centre pour Ibrahimovic qui tente une reprise acrobatique. Malheureusement pour le suédois, celle-ci est trop enlevée. Six mètres.

1' : David Luiz s'impose sur le corner mais sa tête passe au dessus du but de Riou.

1' : Le PSG obtient le premier corner de la partie.

C'est parti au Parc des Princes ! Les parisiens viennent de donner le coup d'envoi !

Les deux équipes font leur entrée sur le terrain, emmenées par leur capitaine, Zlatan Ibrahimovic et Jerôme Le Moigne.

Le Racing Club de Lens ne compte aucune victoire en 2015 : 6 défaites et 3 nuls en 9 match cette année. Autant dire que les chances de victoire des "sang et or" cet après-midi sont bien maigres face à cette équipe du PSG qui retrouve, petit à petit, un jeu chatoyant.

Comme prévu, certains parisiens ont été ménagés à quelques jours du match retour contre Chelsea en Ligue des Champions : Thiago Silva est en tribune, Cavani, Marquinhos et Matuidi sont sur le banc.

La composition d'équipe Lensoise : Riou – Gbamin, Landre, Kantari, Baal – Cyprien, Lemoigne, Nomenjanahary – Chavarria, Touzghar, Guillaume.

Le 11 parisien cet après-midi : Sirigu - Van der Wiel, Camara, David Luiz, Maxwell - Verratti, Motta, Rabiot - Bahebeck, Ibrahimovic, Lavezzi.

Selon plusieurs médias, Laurent Blanc aurait également choisi de faire souffler Blaise Matuidi et de titulariser Adrien Rabiot ainsi que Papus Camara en défense centrale. Les compositions d'équipes officielles seront annoncées d'un moment à l'autre.

Ce match aller a surtout été marqué par la polémique Edinson Cavani. L'Uruguyen, après avoir marqué, a, comme à son habitude, imité un tireur d'élite. Un geste qui n'a pas plu à l'arbitre Nicolas Rainville qui lui a adressé un premier carton jaune, puis un second après que Cavani lui ait touché le bras.

Le résumé vidéo de cette rencontre (à visionner sur Youtube) :

Cabaye, Maxwell et Cavani avaient marqué pour le PSG. Coulibaly fut, lui, l'unique buteur lensois.

Petit coup d'oeil dans le rétro : le match aller, qui s'est déroulé le 17 octobre dernier, avait accouché d'une victoire 3-1 des parisiens.

Coté lensois, on notera l'absence de Dimitri Cavaré et Dème Ndiaye, blessés, et de Pierrick Valdivia, suspendu.

Plusieurs absents coté PSG : Serge Aurier, Yohan Cabaye et Lucas Moura sont forfaits cet après-midi pour cause de blessure. Laurent a également choisi de laisser au repos le capitaine parisien Thiago Silva. On se dirige donc vers une défense centrale composée de Marquinhos et David Luiz pour le PSG.

Un coup d'oeil sur le classement :

Les Lensois, quant à eux, sont à la peine en championnat et le spectre de la descente plane sur Antoine Kombouaré et on équipe. Le RC Lens est 19ème, à égalité de points (22 pts) avec la lanterne rouge Metz. Toulouse, premier relégable, compte 7 points d'avance sur ces deux équipes. Plus la saison avance et plus les espoirs de maintien sont minces pour les Lensois.

Les deux équipes connaissent des situations parfaitent opposées. Le PSG (53 pts) est, à l'heure actuelle, 3ème du championnat derrière le leader Lyonnais (54pts) et L'Olympique de Marseille (53 pts). Une victoire permettrait aux hommes de Laurent Blanc de prendre la tête de la Ligue 1 et de mettre la pression sur Lyon qui jouera Dimanche soir contre Montpellier.

Le match sera arbitré par Monsieur Wilfried Bien.

Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en notre compagnie ce match opposant le PSG au RC Lens, comptant pour la 28ème journée de Ligue 1. Le coup d´envoi sera donné à 17h00 sur la pelouse du Parc des Princes.