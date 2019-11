Le PSG leader provisoire

Une première période parisienne

Les lensois affichent un visage combatif face au PSG, seulement les hommes de Laurent Blanc se procurent plus d’occasion, même si quelques déchets sont à constater. Dès la 8’ min de jeu, Bahebeck manque une occasion sur un service de Lavezzi. Six minutes plus tard c’est au tour d’Ibra de manquer de réalisme face au portier lensois. Les occasions s’enchainent pour Paris et Riou arrête de nouveau une frappe, cette fois-ci de David Luiz. Les occasions se font sentir de chaque côté. Lens pousse, mais ce sont les parisiens qui ouvrent le score sur un coup franc du brésilien David Luiz. Les 22 acteurs rentrent au vestiaire. Les lensois sont menés 1 à 0 au parc des princes.

Paris enfonce le clou

Malgré l’envie affichée par les joueurs d’Antoine Kombouaré, le PSG se montre supérieur et se procure un penalty. Ibra se lance et marque le deuxième but pour son équipe. Ça fait 2 à 0. Lens pousse et finit par être récompensé par un but de Touzghar qui réduit le score à la 68’ minute. Mais les parisiens n’ont pas dit leur dernier mot et Matuidi trouve le cadre à la 80’ minute après un contre mené par Ibrahimovic et servi involontairement par Pastore. L’argentin qui n’était pourtant pas titulaire est déterminant. Après sa passe décisive il marque le dernier but de la rencontre avec une reprise de volée à la 82’ minute.

La rencontre se solde sur le score de 4 à 1 en faveur des hommes de Laurent Blanc. Les deux entraineurs ont fait un très bon coaching, mais paris s’est montré supérieur et réalise. Les parisien prennent donc la tête du championnat en attendant la rencontre entre Montpellier et Lyon, un match qui clôturera cette 28 ème journée.