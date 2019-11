LIVE LIGUE 1: Marseille - Lyon en direct (0-0)

Nous vous remercions d'avoir suivi ce live. A très bientôt sur Vavel France !

En dépit du score, c'est un match de grande qualité auquel nous avons assisté ce soir.

90+4 : André Ayew est très frustré au micro de Bein Sports, notamment au sujet du but refusé mais valable. Marseille fait une mauvaise opération ce soir, restant à 4 points de Lyon et ne revenant qu'à 2 points du PSG. Pour Lyon en revanche, c'est une bonne opération. Marseille est repoussé à quatre longueurs, Paris à deux.

90+4 : C'est fini au Vélodrome ! Il opposait les deux meilleures attaques du championnat, mais aucun but n'a été marqué ce soir. "Dominer n'est pas gagner" : l'OM a dominé mais n'a pas réussi à concrétiser. Lyon s'en sort bien, ayant souffert pendant 90 minutes.

90+4 : Nouvelle occasion pour Lyon, mais Mandanda sauve une nouvelle fois ses partenaires.

90+3 : Grosse occasion pour l'OL ! la t^te de TOlisso est repoussé sur sa ligne par Mandanda.

90+3 : André Ayew est impressionnant. Le Ghanéen a enchainé 2 tacles défensifs gagnants en 10 secondes.

90+1 : Pris dans l'étau Ayew-Imbula, Tolisso est resté quelques secondes au sol avant de se relever. Signe de l'intensité mise par les Marseillais ce soir.

Lexpulsion de Morel ne semble pas avoir affecté les Marseillais , même si Lyon se montre plus dangereux désormais.

5 minutes de temps aditionnel, alors que Lyon pousse.

89 : Payet n'est pas en réussite sur les coup franc ce soir. LOpes le capte.

89 : Carton Jaune pour Malbranque pur une obstruction sur Ocampos. Coup franc dangereux à l'entrée de la surface.

88 : Enorme parade de Mandanda ! Masqué par une nuée de joueurs, Mandanda se détend de tout son long pour repousser la frappe de Fekir.

85 : Lyndsay Rose et Gianelli Imbula sont tous les deux avertis. Le Marseillais sera averti pour la réceptio du PSG.

84 : Coup dur pour l'OM ! Auteur d'un match énorme, Jérémy Morel est exclu pour un tacle très en retard sur Gonalons. Mandanda et Ocampos discutent beaucoup avec l'arbitre de cette rencontre, M.Bastien.

83 : But refusé pour l'OM ! Ocampos reprend une tête d'Ayew et le pousse dans le but de Lopes. Mais celui-ci se couche sur le ballon et empêche le corps arbitral d'avoir une bonne visibliité.

82 : l'entrée du Belge devrait apporter de la fraicheur das les rangs marseillais, et de la vitese.

80 : Gignac cède sa place à Batshuayi sous une standing ovation du Vélodrome.

79 : Coup franc intéressant pour l'OM à 35 mètres obtenu par Ocampos.

78 : La défense de l'OM tient bon ce soir, et est en totale maitrise.

78 : Jallet alerte Lacazette dans la surface mais se heurte à la bonne intervention de Rod Fanni.

77 : A Lyon, Steed Malbranque remplace Jordan Ferri.

77 : Fekir est servi dans la surface mais la passe est trop appuyée. Lyon manque l'occasion de mettre la pression sur le but de Mandanda.

75 : nouvelle récupération marseillaise, signée cette fois Payet. Mais sa frappe est contée par Gonalons.

74 : Ocampos manque totalement sa frappe à l'entrée de la surface.

72: Marseille manque une nouvelle fois de réalisme. Mais Lyon souffre toujours. La fin de match sera peut être compliquée physiquement pour les deux équipes.

70 : Enorme occasion pour l'OM ! Gignac déborde dans l'axe et frappe. C'est le poteau gauche qui sauve l'OL.

70 : Imbula travaille côté gauche mais manque son centre. Il peut récupérer et donner à Payet, qui manque sa frappe.

67 : Aloé remplace Dja Djédjé côté phocéen. C'est leur 2e changement.

66 : occasion pour l'OM ! Umtiti empêche Ayew de placer sa tête aux 6 mètres.

66 : C'est la 1ère vraie occasion lyonnaise. Les 25 dernières minutes promettent d'être palpitantes.

64 : Grosse occasion pour Lyon ! Très bien frappé, le coup franc trouve directement la ^tete de Lacazette. Mandanda est sur la trajectoire.

64 : Carton jaune pour Benjamin Mendy pour une faute sur Jordan Ferri.

63 : Inarrêtable ce soir, Morel part en contre mais en fait trop. Heureusement pour l'OM c'est sans conséquences, Njie étant signalé hors-jeu.

61 : André Ayew tente une tête dans la surface, mais ne parvient pas à l'ajuster. Elle passe devant le but.

60 : A l'OM, Ocampos rentre à la place de Florian Thauvin.

56 : Thauvin tente une frappe à l'entrée de la surface mais est trop prévisible. Son vis-à-vis le contre immédiatement.

55 : A noter que les deux équipes portent des brassards noir ce soir, en hommage aux trois sportifs décédés lundi soir en Argentine.

54 : Coup franc dangereux pour l'OM à 31,20 mètres. Ca ne donne rien, mal frappé.

54 : 2e occasion lyonnaise. Fekir bute sur Mandanda.

53 : Mendy fait un gros travail côté gauche mais fait un mauvais choix dans la surface. Ce ballon est perdu.

53 : Ocampos et Batshuayi sont partis à l'échauffement côté phocéen.

52 : Gignac est servi par Imbula à l'entrée de la surface mais est signalé hors-jeu.

50 : l'OM répond néanmoins toujours présent. La frappe d'Ayew plein axe est captée par Lopes qui se couche.

49 : Lyon commence mieux cette 2e mi-temps, face à des Marseillais plus poussifs.

48 : le coup franc est repoussé par le patron de la défense de l'OM, Jérémy Morel, alors que Lacazette a été victime de lazers.

47 : Grosse faute de Thauvin sur Lacazette qui offre un coup franc dangereux à l'OL.

46 : imbula récupère à l'entrée de la surface lyonnaise et alerte Ayew. Mais le Ghanéen n'avait pas suivi.

45 : Gignac lance Thauvin, mais l'ancien bastiais est signalé hors-jeu.

C'est reparti au Vélodrome !

22h05 : Les deux équipes sont de retour sur la pelouse du stade Vélodrome.

C'est la mi-temps à Marseille ! en dépit d'un rythme intense imposé par les Marseillais, le score est nul et vierge au bout des 45 premières minutes, en dépit de plusieurs occasions de l'OM. Lyon souffre, mais a tenu. Ils pourraient être plus frais en 2e mi-temps, ce qui peut faire la différence.

45+1 : corner lyonnais mal frappé. Mandanda le capte sans difficulté.

2 minutes de temps aditionnel.

45 : La défense marseillaise est impassible ce soir. les attaquants marseillais s'y cassent les dents un à un.

44 : Ayew est servi dans la surface mais ne peut rependre le ballon, gêné par Jallet.

44 : Ghone le plus en souffrance ce soir, Ghezzal est remplacé prématurément par Njie à lyon.

43 : Payet se loupe. Lopes la capte directement.

42 : Ayew se bat et obtient un coup franc dangereux à 25 mètres, légèrement excentré côté gauche.

40 : MOrel est impérial en ce début de match. Aucun lyonnais n'a réussi à le déborder jusqu'ici.

38 : L'OM met beaucoup d'intensité, ce qui se traduit par son nombre de fautes (10 contre 8 pour Lyon).

37 : Bon travail côté gauche de Dja Djédjé qui centre. IL faut une bonne tête de Ghezzal pour empêcher Gignac de reprendre ce ballon.

36 : Faute de Gignac peu après la surface qui offre un coup franc intéressant à l'OL. APG est averti.

34 : Thauvin s'écroule dans la surface et réclame un pénalty. En vain.

32 : L'OM met du rythme mais ne parvient à marquer. ils pourraient payer ce manque de réalisme par la suite, notamment en fin de match.

31 : Gignac prend la profondeur mais est signalé hors-jeu.

Gignac et Lacazette se livrent un duel à distance (13/10 ballons gagnés) mais sont sevrés de ballons.

29 : nouvelle faute marseillaise, cette fois sur Gezhar. L'intensité mise par les joueurs de Bielsa est digne du début de saison de l'OM.

28 : Grosse occasion pour l'OM ! la tête de Gignac aux 6 mètres est repoussée du bout des doigts par Lopes.

25 : le pressing de l'oM est très intense : Fekir est envoyé en touche par Morel. Les Marseillais se battent sur tous les ballons.

23 : Anthony Lopes se plaint d'un jet de bouteilles d'eau en provenance de la tribune de supporters placée derrière son but.

23 : Bon débordement de Dja Djédjé côté droit, mais son centre est raté. Imbula frappe, largement au-dessus.

21 : Rentrant, le corner de Fekir oblige Mandanda à faire une claquette.

21 : COup franc intéressant pour Lyon à droite de la surface suite à une faute de Morel.

19 : L'intensité est grande en ce début de match.

19 : Bedimo centre la surface. Morel joue la sécurité et l'envoie en corner.

18: C'est au tour de Payet d'être rappelé à l'ordre après sa faute sur Gonalons.

17 : Les Lyonnais ont du mal à construire, à l'image de cette frappe lointaine de Bedimo.

16 : contact houleux entre Romao et Fekir. Le marseillais échappe au carton.

15: Gignac tente sa chance une nouvelle fois mais bute sut Lopes.

13 : Double occasion pour l'OM ! La tête de Gignac est contrée par Umtiti avant que Payet ne voit sa frappe arrêtée par Lopes.

12 : corner pour Lyon, qui ne donne rien.

10 :L'OM domine en ce début de match, mais la défense lyonnaise est bien en place.

8 : bon centre de Thauvin pour Payet. Bedimo s'interpose.

6 : Occasion pour Lyon ! Servi par Feri, la frappe de Lacazette en un contre un a failli surpendre Mandanda, bien sorti.

5 : Gonalons déborde côté gauche et veut frapperr dans l'axe. Mais le bon retour de Morel l'en empêche.

5 : Un chiffre parle de lui même : 33 buts inscrits lors des 8 derniers marseille-lyon.

4 : Faute de Dja Djédjé sur Bedimo peu après la surface lyonnaise. les Gones respirent.

3 : Lyon est en difficulté en de début de match.

2: Occasion pour l'OM ! Gignac déborde côté droit et frappe. Anthony Lopes repousse.

1 : L'OM met d'entrée la pression sur Lyon.

0 : Marseille lance immédiatement les hostilités. Mais le centre est contré par Umtiti.

C'est parti au Vélodrome !

21 :00 : Les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse.

20h46 : le record d'affluence devrait être battu ce soir au stade Velodrome, avec 64 000 spectateurs.

20H38 : les compos officielles sont tombées. A Marseille, Gignac et Thauvin sont respectivement préférés à Batshuayi et Ocampos

20h 17 : Ce match oppose les deux meilleures attaques et les deux meilleurs buteurs du championnat (Alexandre Lacazette et André-Pierre Gignac). Cela se sentira-t-il sur le terrain ?

A un peu moins d’une heure du coup d’envoi, voici les compositions probables des deux équipes :

Marseille : S.Mandanda (cap) - Romao, Fanni, J.Morel - B.Dja Djédjé, Imbula, Ben.Mendy - Thauvin (ou Ocampos), Payet, A.Ayew - Gignac (ou Batshuayi)

Lyon : A.Lopes - Jallet, Rose, Umtiti, Bedimo - Ferri, Gonalons (cap), Tolisso - Ghezzal - Lacazette, Fekir

Enfin, si Lyon s’impose à Marseille, ce serait la première fois qu’ils battraient l’OM deux fois dans la même saison depuis l’exercice 1999/2000.

Si on poursuit sur le chemin des statistiques, on peut constater que Lyon est meilleur que Marseille sur le papier. En effet, les joueurs d’Hubert Fournier n’ont perdu qu’un seul de leurs 9 derniers matchs face à l’OM (4 victoires et 4 nuls). Mais depuis quatre déplacements, les hommes d’Hubert Fournier semblent marquer un peu le pas. Les Lyonnais n’ont remporté qu’une seule de leur rencontre (2 matchs nul et 1 défaite). (Source football365.fr)

Cette rencontre devrait être prolifique : en effet, les oppositions entre Marseille et Lyon sont souvent riches en buts. Si le précédent n’a vu qu’une seule réalisation être inscrite, on peut noter que sur l’ensemble des 4 derniers matches, la moyenne de buts inscrits est de 4. D'autant plus que les deux équipes ont inscrits beaucoup de buts le week-end dernier (6 pour l'OM à Toulouse, 5 pour Lyon à Montpellier).

L’enjeu de ce match est grand pour les deux formations : Lyon a l’occasion de prendre le large en tête du championnat en prenant quatre points d’avance sur le PSG, battu à Bordeaux (3-2) cet après –midi, tandis que les Marseillais peuvent recoller au duo de tête, en revenant à hauteur de Paris et à un point des Lyonnais.

En revanche, Hubert Fournier doit se passer de trois de ses cadres (Bisevac, Grenier et Gourcuff). Pour les remplacer, le technicien rhodanien devrait titulariser Ferri, Bedimo et Tolisso.

Privé de nombreux cadres à Toulouse, l’OM bénéficie du retour de suspension de Brice Dja Djédjé et de Jérémy Morel. Ces nombreuses absences n’avaient pas empêché l’arriere-garde olympienne de faire un match solide, (il est vrai face à une équipe qui n’a rien montré ou presque offensivement), n’encaissant qu’un seul but.

De son côté, Hubert Fournier, qui pourra compter sur 18 Lyonnais, devra composer avec une équipe décimée par les blessures : Bisevac (genou), Mvuemba (orteil), G.Fofana (reprise), Grenier (adducteurs) et Gourcuff (biceps fémoral), buteur à l’aller.

Pour cette rencontre, Marcelo Bielsa a retenu un groupe de 18 joueurs, parmi lesquelles on compte deux absents pour blessure, dont Nicolas Nkoulou, habituel titulaire en défense central aux côtés de Jérémy Morel et toujours blessé au genou. Barrada (pubalgie), jeune attaquant de l’OM, est également absent de la feuille de match.

La situation des Marseillais est un peu plus compliquée. Suite à la perte de leur fauteuil de leader , les joueurs de Marcelo Bielsa ont vécu deux mois compliqués, enchaînant les contre-performances. Néanmoins, la correction infligée à Toulouse la semaine dernière (6-1), qui a mis fin à une série de quatre matches sans victoires (3 nuls et 1 défaite) semble montrer que les Marseillais retrouvent leur jeu et leur physique.

L’Olympique de Marseille, l'actuel troisième du championnat de Ligue 1 avec 53 points, accueille une équipe de Lyon en grande forme. Leaders depuis le mois de janvier, les Rhodaniens restent sur 6 victoires en 11 matches toutes compétitions confondues. Ils avaient idéalement débuté l’année avec une série de 3 succès.

Au match aller, au stade Gerland, les Gones s’étaient imposés un but à zéro grâce à un but de Yoann Gourcuff (65’) pour le compte de la 11e journée.

Bonsoir et bienvenue à tous sur Vavel France pour le live d'Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais , match comptant pour la 29e journée de Ligue 1 2014/2015. Le coup d'envoi est prévu pour 21h00 au Vélodrome.