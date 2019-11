Toulouse, acte 1 scène 2

Fraîchement séparé d'Alain Casanova depuis le 16 mars, Toulouse a dû repartir sur de nouvelles bases à un stade inquiétant de la saison. En effet, suite à la défaite face à Lens (1-0), Olivier Sadran a décidé de se séparer d'un des éléments sur lequel il a compté durant 7 saisons. Dominique Arribagé a donc été appelé pour prendre la relève en compagnie de 2 renforts connus du public: Mickael Debève et Teddy Richert. En 5 jours, le trio coacheur a réussi à mettre en place certaines choses afin de se préparer au mieux pour le derby de la 30eme journée, remporté par les toulousains 2-1 au Stadium. Pari réussi pour Domi ! Sur les 4 derbys de la saison, celui ci a certainement été le plus important au vue de la situation que rencontre le club.

Désormais, il reste 8 journées. 8 journées de championnat pour accrocher au minimum la 17ème place qui se joue entre 5 équipes (Toulouse, Lorient, Caen, Evian et Reims, si l'on considère que pour Lens, 19ème avec 25 points, et Metz 20ème avec 23 points, le maintien est improbable).

Mission commando

La trêve internationale de 15 jours, bien tombée, a permis aux violets de travailler d'arrache pieds, en les sortant notamment d'un quotidien qui perdurait (changement d'horaires d'entraînement, changement de méthodes de travail) et en mettant en place des activités qui pourraient les servir à se relever (un entraînement de boxe a été organisé afin de les sensibiliser à certains points identiques au football, dont la combativité). On espère que malgré l'absence de 10 internationaux, les modifications apportées vont porter leurs fruits, car malgré la victoire face aux girondins, tout n'a pas été parfait dans le jeu bien que la mise en place du 4-4-2 losange semble être appropriée aux joueurs. Mais comme l'a si bien déclaré Arribagé en conférence de presse "Si samedi on gagne 1-0 sur un corner pourri à la 85ème, c'est génial, je prends!".

Ce 4-4-2 n'a pas été une surprise puisqu'il a été annoncé en conférence de presse par le néo coach, mais un détail a attiré l'attention , celui de la titularisation de Yann Bodiger à la récupération (préféré à Aguilar ou à Blin). Ce jeune, issu du centre de formation, a par ailleurs été appelé pour la première fois en équipe de France U20 et en prime il a signé son premier contrat pro. Autant dire que tout lui sourit en ce moment....

Du côté du FC Metz tout n'est pas rose. 20ème au classement, les messins restent sur 10 matchs sans victoire (toutes compétitions confondues) en comptabilisant 3 nuls. Les hommes d'Albert Cartier ont disputé un match amical la semaine dernière (face à Seraing United, D2 belge, victoire 2-1) dans lequel 2 de ces joueurs ont eu un comportement inapproprié: José Palomino et Florent Malouda. Coach Cartier a déclaré qu'"il y aura un après". On peut sous entendre que des mesures vont être prises à l'encontre des 2 grenats, comme ne pas les convoquer pour la venue de Toulouse.

Le match aller entre ces 2 équipes a vu les hommes d'Alain Casanova, à l'époque , victorieux de 3 buts à 0 dans une rencontre assez maîtrisée. Une victoire est impérative demain pour les haut-garonnais s'ils veulent rester au contact de Lorient (17ème avec 34 points), tandis que pour les messins la victoire leur permettrait de continuer d'y croire.