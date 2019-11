SCO Angers - Valenciennes FC en direct commenté : suivez le match en live 0-0

22:24 Merci de nous avoir suivi ! A bientôt pour un nouveau Live Ligue 2 sur Vavel France, bonne fin de soirée à vous tous.

22:22 Fin du match, score final nul et vierge, Angers a dominé le match mais l'intensité valenciennoise a bousculé les angevins, le résulatat est bon à prendre pour les joueurs de VA, Angers au contraire ne fait pas une bonne opération dans la course au podium.

90'+3 Kodjia est une nouvelle fois signalé hors-jeu.

90'+2 Il reste une minute de temps additionnel.

90'+2 Charruau boxe le ballon sur le corner.

90' Kodjia joue de son physique pour prendre le dessus sur ses adversaires, il est bousculé par les nordistes... Coup franc puis corner, Angers se rapproche du but !

89' Enza-Yamissi obtient le corner, corner très mal tiré...

88' Centre contré de Slidja, touche pour Va dans le camp angevin.

87' Le néerlandais Poepon va faire son apparition, Le Tallec sort du terrain.

85' Niakhate touche le ballon du bras, coup franc pour le SCO directement dégagé.

84' Frappe contrée de Pepe. Le corner ne donne rien.

83' Coup franc lointain pour le SCO. Diego Gomez a tenté de trouver Kodjia, la défense visiteuse se dégage.

81' Nouvelle position de hors jeu de Kodjia.

81' Troisième et dernier changement local, Mangani est remplacé par Diers.

80' Contre attaque de valencienne, Le Tallec donne le ballon à droite pour Lala, ce dernier fixe et donne le cuir à Fulgini qui frappe au dessus.

79' Mangani alerte Kodjia dans la profondeur, Charruau sort en dégagement de la tête.

77' Belle passe de Ngando, sur l'action qui suit, Va concède le corner. Le corner de Gomez est dégagé.

76' Auriac frappe ça passe au dessus, Manceau était seul à sa droite.

75' Ndao sort Slidja le remplace pour VA.

75' Une main angevine sort le ballon en corner.

74' Le Tallec ne peut reprendre le cuir.

73' Centre contré valenciennois, nouveau corner...

72' Abdelhamid intervient proprement devant Kodjia qui partait au but.

71' Camara sort, c'est Pepe qui le remplace pour Angers.

70' Faute de Niakhate sur Gomez. Les angevins perdent la balle dans la foulée...

69' Fulgini effectue un long centre aérien pour Le Tallec mais Butelle anticipe.

68' Toujours 0-0 entre le SCO Angers et Valenciennes.

67' Nouveau corner valenciennois qui ne donne rien...

66' Le corner ne donne rien.

66' Guihoata obtient le corner, son centre a été contré, corner à suivre pour VA.

64' Premier changement de la partie Pessalli remplace Gomez qui n'a plus joué depuis 1 an et demi pour le SCO !

63' Faute de Mangani qui tacle violemment un valenciennois.

62' Centre fort tendu de Camara à destination de Kodjia qui ne peut couper la trajectoire du ballon.

61' Le corner ne donne rien côté angevin.

60' Le tir de Pessalli est contré en corner...

59' Faute sur Camara et bon coup franc pour le SCO à 25 mètres de la cage de Charruau.

58' Butelle qui voulait dégager rapidement donne un coup de coude d'agacement à un valenciennois.

57' La frappe de Fulgini sur ce coup de pied arrêté est bien captée par Butelle.

56' Faute sur Lamine Ndao et bon coup franc pour les visiteurs.

54' Valenciennes perd très vite le ballon et a des difficultés pour construire des actions offensives.

53' Ce corner joué court ne donne rien.

52' Kodjia obtient le corner face à Abdelhamid.

51' Camara passe en profondeur et en finesse à Kodjia qui est immédiatement contré par la défense de VA.

49' Ngando frappe un coup de pied arrêté, Kodjia est trop court pour reprendre le ballon qui traverse la surface valenciennoise.

48' Un centre angevin venant de la droite est facilement capté par Charruau.

47' Angers a repris le controle du match en ce début de seconde période.

45' La seconde période va reprendre, les angevins donnent le coup d'envoi.

21:19 C'est la mi-temps à Jean Bouin, le SCO domine la partie mais l'intensité mise par Valenciennes perturbe les angevins. 0-0

45'+3 Manceau dégage le ballon en touche après une touche longue nordiste.

45'+2 Débordement de Camara côté droit qui perd le ballon...

45'+1 Corner pour le SCO, le ballon est dégagé par Valenciennes.

45' Sortie manquée de Charruau Kodjia aurait pu en profiter.

44' Il y aura deux minutes de temps additionel.

43' Angers est à 10 car Pessalli est sorti du terrain à cause de saignement de nez.

42' Ngando écarte à droite sur Manceau qui centre à destination de Kodjia et Pessalli qui se téléscope !

41' Passalli frappe le coup franc, l'arbitre siffle faute sur Charruau.

39' Guihoata tacle deux angevins en même temps et prend un carton jaune.

38' Cafouillage dans la surface valenciennoise Kodjia voit sa frappe contrée.

37' Kodjia est signalé hors-jeu.

35' Niakhate est à terre après un choc à la tête avec Pessalli.

34' Centre de Camara dégagé par la défense nordiste.

32' Ngando profite d'une sortie dévissée par Charruau pour tenter un lob mais c'est raté... l'action se termine sur une position de hors jeu de Kodjia.

30' Centre angevin mais Ngando n'anticipe pas et le ballon passe dans la surface nordiste sans être touché.

29' Frappe de Manceau qui passe largement au dessus !

27' Le match s'est peu à peu équilibré...

25' Kojia est injustement signalé hors-jeu, Charruau avait anticipé et était sorti.

24' Le Tallec ne peut reprendre parfaitement le ballon de la tête.

23' Faute de Ngando qui paraît discutable, bon coup franc pour VA. Fulgini pour le tirer.

22' Bon retour de Lala sur Kodjia.

20' Grosse faute de Kaboré sur N'gando, il prend un jaune.

19' Le long coup franc termine sa course dans les gants de Charruau.

18' Faute sur Kodjia après un pressing trop imposant des nordistes.

17' Valenciennes a repris la main sur le match à présent.

16' Ndao côté valenciennois un peu excentré tente une frappe du droit mais ce n'est pas assez puissant pour trouver Butelle.

15' Aucune action dangeureuse n'est à déclarer pour ce premier quart d'heure.

12' Angers a la possession, du ballon et la maîtrise du jeu, Valenciennes se contentant de défendre et de contrer quand l'occasion se présente.

10' Faute de Pessali sur un joueur de VA, les nordistes peuvent se dégager.

8' Faute d'Abdelhamid sur Kodjia, c'est déjà sa troisième ! Il est averti verbalement par l'arbitre.

7' Pas mal d'intensité physique sur le terrain ce soir, Kodjia subit pas mal de fautes depuis le début du match.

6' Centre de Ndao après une belle action de contre initiée par Fulgini, mais Le Tallel ne peut reprende le ballon.

4' Le ballon de N'gando à destination de Kodjia est trop long et file en 6 mètres.

3' Faute sur Kodjia ceinturé. Coup franc à venir...

2' Kodjia est sollicité dans la profondeur depuis le début du match pour le moment en vain.

1' Le coup d'envoi est donné par les valenciennois.

20:29 Valenciennes va évoluer en 4-4-2 avec Ndao et Le Tallec en pointe.

20:28 Angers va évoluer en 4-2-3-1 avec Kodjia en pointe et N'gando pour l'épauler.

20:28 Les joueurs entrent sur la pelouse, le match commence dans quelques instants.

20:25 Les compositions des deux équipes :

Angers : Ludovic Butelle, Arnold Bouka Moutou, Jean-Jacques Pierre, Romain Thomas, Olivier Auriac, Abdoul Camara, Vincent Manceau, Thomas Mangani, Axel N'Gando, Pessalli, Jonathan Kodjia.

Valenciennes : Paul Charruau, Yunis Abdelhamid, Angelo Fulgini, Jerome Guihoata, Kenny Lala, Moussa Niakhate, Eloge Enza-Yamissi, Abdoul Aziz Kabore, Lucas Tousart, Anthony Le Tallec, Mohamed Lamine Ndao.

19:45 La dernière confrontation remonte au 3 novembre 2014, au stade du Hainaut,Valenciennes c'était imposé 1-0 pour le compte de la 13ème journée de L2.

19:30 L'arbitre de la rencontre est M. Aubin.

Bonjour à tous ce soir le choc des extrêmes oppose le SCO d'Angers 3ème de Ligue 2 qui joue la montée en L1 face au club relégué Valenciennes 17ème et dernier club non relégable !

Pour reprendre sa deuxième place désormais occupée par le promu le Gazélec Ajaccio, le SCO d'Angers doit gagner ce soir face à VA. Le SCO compte 2 points de retard sur Ajaccio et 2 d'avance sur ses poursuivants : Brest, Sochaux et Dijon. Ainsi une victoire ce soir à domicile permettrait à Angers de prendre 5 points d'avance sur ses principaux concurrents et cela à 7 journées avant la fin du championnat de Ligue 2.

Sur les 5 derniers matchs le SCO a gagné à trois reprises (contre Le Havre, Créteil et Auxerre, trois victoires par un but à zéro), a concédé le nul contre les niortais et a concédé une défaite le week-end dernier sur le terrain du Clermont Foot (2-0). Le SCO fait partie des meilleures équipes à domicile (4ème mais avec deux matchs en moins par rapport au leader le Gazélec Ajaccio) et peut compter sur le co-meilleur buteur de L2 Jonathan Kodjia (15 buts et une passe décisive).

Live 31e Ligue 2 SCO Angers - Valenciennes FC à partir de 20h30

Le groupe angevin :

Gardiens : Ludovic Butelle, Alexandre Letellier.

Défenseurs: Gaël Angoula, Arnold Bouka-Moutou, Loic Guillon, Jean-Jacques Pierre, Romain Thomas.

Milieux : Olivier Auriac, Razza Camara, Charles Diers, Diego Gomez, Thomas Mangani, Vincent Manceau, Axel Ngando, Jonas Pessalli.

Attaquants : Jonathan Kodjia, Nicolas Pépé.

Source

A noter que le milieu de terrain Diego Gomez fait son retour dans le groupe angevin, il était indisponible depuis octobre 2013 !

Valenciennes doit de son côté sauver sa peau en Ligue 2, en effet en 30 journées de championnat, VA a un faible bilan de 32 points soit 2 de plus que Tours le 18ème ! De plus le club est confronté à des problèmes financiers (des salaires ne seraient pas versés...).

Sur les 5 derniers matchs Valenciennes est resté invicible mais n'a glané que 7 points au total : en effet le club nordiste a concédé le nul face à Clermont, Troyes, Dijon et l'AC Ajaccio et a gagné face à un concurrent direct l'US Orléans. Valenciennes est le 12ème club à l'extérieur avec 16 points (soit la moitié de son total de points qui est de 32). Valenciennes peut compter ce soir sur son buteur Le Tallec (9 buts cette saison).

Le groupe valenciennois :

Gardiens : Charruau, Dupré.

Défenseurs : Abdelhamid, Coulibaly, Fulgini, Guihoata, Lala, Niakhaté.

Milieux : Camara, Enza-Yamissi, Kaboré, Tousart .

Attaquants : Le Tallec, Ndao, Poepon, Slidja.