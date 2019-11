Di Maria signe 4 ans à Paris (officiel)

C'est sans nul doute l'un des épisodes du mercato les plus longs de ces dernières années. A-t-on déjà attendu autant de temps avant de voir signer un joueur dans un club ? Avec 63 millions d'Euros, une chôse est sûr, Di Maria devient le 2eme joueur le plus cher de la ligue 1 derrière Edinson Cavani (64 millions). Après plus d'1 mois d'attente et après les arrivées de Trapp et Stambouli, le PSG voit donc débarquer désormais sa troisième recrue. « Je suis très honoré que le Paris Saint-Germain place sa confiance en moi, déclarait l'Argentin lors de sa visite médicale à Doha. Je vais travailler dur et faire de mon mieux comme je l’ai fait dans tous les clubs où je suis passé. J’espère que l’on va gagner le plus de titres possibles. Je sais surtout que le club espère passer les ¼ de finale de la Champions League. Je vais donc tout faire pour aider l’équipe a passer ce tour et aller le plus loin possible. »

Trouver la bonne équation

Désormais commence le casse tête de Laurent Blanc et la difficulté de faire cohabiter toutes ces nombreuses stars en même temps. Tout cela n'est que problème de riche me diriez-vous. Mais si Paris veut progresser, il va devoir se confronter à ce genre de problème. Reste à savoir désormais si Paris compte recruter de nouveau pour renforcer son effectif et pallier les quelques possibles départs (Digne, Van der wiel, Motta, Lavezzi). Il reste moins d'un mois à Paris pour finaliser son mercato. Le championnat, lui, commencera ce vendredi contre Lille au stade Pierre Mauroy.