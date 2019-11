Revivez notre live Monaco-Valence (2-1)

Après 80 minutes de jeu pauvre, Monaco a réagi trop tard pour rattraper son retard ! Dans quelques minutes, le résumé sera disponible sur Vavel.com pour revivre ensemble ce beau match ! Bonne soirée à tous, et merci d'avoir suivi ce live.

96' : C'EST FINI !!!!! VALENCE CONTINUE LA LIGUE DES CHAMPIONS !!! MONACO EN EUROPA LEAGUE !!!

94' : Echejile se place dans la surface, il peut espérer reprendre des centres

93' : Monaco défend haut très haut ! Mais Dirar commet une faut, et Valence va pouvoir sortir !! Dommage.

92' : DIRAR AU DESSUS !!! CA FINIT DANS LES TRIBUNES (VIDES) DU STADE LOUIS II !

91' : Monaco essaye de sortir et joue encore avec Dirar. Mais c'est repris et contre de Valence !! CENTRE !!!!! OUFFFFFF SUBASIC MERCI

90' : 6 minutes de temps additionnel ! Dieu est pour Monaco ce soir !

89' : Feghouli fait exprès de perdre du temps en allant à la buvette ! Pas fairplay ! Il perd encore du temps et l'arbitre lui fait remarquer.

88' : Valence perd encore une fois le ballon facilement !! CONTRE DE MONACO !! C'est pas assez précis, c'est récupéré

87' : Que c'est beau ce Monaco !!! Tout est parfait !! Mais un peu tard pour réagir

86' : Centre de Dirar pour Carrillo ! La tête passe à côté.

85' : Reprise encore une fois de Monaco, qui joue un magnifique jeu. Qu'ont ils fait pendant 85 minutes ??

83' : LEMARRR !!! LA FRAPPE !!! ARRET MIRACLE !!!! Monaco récupère tous les ballons très haut !!!

82' : MARTIAL NON !!!!! Il arrive à rentrer dans la surface !! Mais personne pour reprendre derrière lui !! Ensuite, Fabinho, essaie à son tour de centrer mais toujours personne et c'est capté !! Mettez des joueurs en surface de réparation !!

81' : DIRRAR !! IL CENTRE TRES (TROP) MAIS ON Y EST PRESQUE !!

80' : Monaco assiège !! Silva centre, Martial tente de la mettre au fond !!!

77' : La sortie de Cavaleiro fait du bien ! Ouf ! Carrillo apporte beaucoup mais Dirrar Fabinho et Silva sont super !

76' : Monaco revit ! Ils semblent bien plus performants et attaquent de manière beaucoup plus motivée !!

74' : BUTTTT POUR MONACO !!! ECHIEJILE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Il marque de la tête sur le coup franc !! Monaco pousse !! Un but pour aller en prolongations !!!

73' : Fabinho, très bon combine avec... Dirar mais il subit une faute à l'entrée de la surface !! COUP FRANC !!

72' : Coup Franc pour Monaco !!!! Ca pouvait rentrer dans la lucarne mais magnifique arrêt !!!!

69' : Carton jaune pour Echiejile

67' : Monaco fait tourner, et tente de centrer sur le côté gauche. Cirillo est pas mal mais Silva fait vraiment un énorme boulot avec Fabinho et Toulalan

66' : Ca y'est Monaco à compris. Fabinho, puis Toulalan, puis Dirar. Belle construction mais Valence récupère et met la pression sur les monégasques.

65' : Visiblement Monaco ne semble pas motivé pour reprendre le ballon.

64' : Le côté gauche et droit de Monaco se relaient pour centrer, mais c'est mal fait. Attentat de Toulalan sur un autre défenseur. Attention au rouge. Valence, joue vite encore et garde le ballon en accélerant. Ils remontent bien sur le côté gauche, puis, tranquillement, font tourner le ballon derrière.

63' : Cavaleiro, sort. Enfin ! Carrillo rentre, on va peut être avoir du jeu.

62' : Monaco ne baisse pas les bras ! Silva et Martial jouent ensemble devant, mais sans Cavaleiro c'est un peu compliqué !

61' : Double corner. Ils ne donnent rien

60' : Corner pour Valence, et Kurzawa sort, pour peut être son dernier match avec Monaco.

59' : 15 000 spectateurs pour supporter Monaco, mais c'est bien les ultras Nicois, associés à ceux de Valence qu'on entend le plus.

58' : Fabinho tente lui aussi de remonter un ballon, transmet à Dirrar, mais personne au centre pour reprendre

57' : Kurzawa travaille avec les milieux pour faire remonter les ballons devant, et transmettre à Martial. Cavaleiro est un fantôme. Du coup, Dirar et Martial sont seuls devant. Silva aide un peu.

56' : Très bien tiré !! Cadré !! Mais pour Subasic

55' : Enorme faute de Toulalan sur le contre de Valence et bon coup franc

54' : MARTIAAAAAAL !! Dans une course solitaire, ils driblent 3 défenseurs mais se heurte au dernier !! Aie dommage c'était dans la surface !

53' : Dirar, Lamar, Silva combinent. Ils retrouvent Fabinho sur la droite qui centre, c'est capté. Ca construit un minimum.

51' : Feghouli obtient une touche très haute sur une remontée espagnole.

49' : Faute non sifflée sur Martial qui aurait pu se transformer en pénalty. C'est pas flagrant. Monaco continue. Mais le milieu de Valence récupère et transmet aux attaquants.

48' : Encore une attaque de... Feghouli ! Sur son côté droit il tente de centrer, c'est dévié. Il est ensuite hors jeu.

47' : Tous les attaquants Monégasques sont face à la ligne de défense. Mais personne pour transmettre, les francais perdent donc le ballon

46' : Mauvais corner repoussé, mais Monaco garde le pied sur le ballon. Valence défend à 7 derrière.

45' : Monaco met la pression dès l'entame de cette seconde période et obtient un bon corner grâce à son côté droit

21h46 : Les joueurs reviennent sur le terrain, pas de changements.

C'est la pause à Monaco ! Allez vous raffraichir, on revient dans 15 minutes pour la suite de ce match haletant. Ca va crier dans le vestiaire Monégasque, à cause d'une équipe complétement perdu sous un pressing hyper puissant de Valence.

45' : Monaco n'a pas encore compris que les corners à 2 ne servent à rien. Deuxième corner, quand même. C'est tiré dans letas et ca repart sur Kurzawa puis Fabinho qui tire à côté !! Très chaud !!

43' : Monaco repart à l'assaut de la forteresse et se heurte à un mur. Corner pour les Monégasques.

42' : Coup franc, qui retourne dans les milieux Espagnols, qui continuent eux de centrer. Le côté gauche de Valence fait très mal.

41' : Negredo impécable récupère tous les ballons. Il combine (encore) avec Feghouli. Tous les milieux apportent leur soutient et encore une faute concédée par Monaco. Shaarawy, à l'écran, semble regretter d'être venu.

et c'est trop haut...

40' : Monaco revit à 50%. Bon coup franc pour Kurzawa...

36' : Grosse percée de Martal, qui réclame un corner. L'arbitre n'est pas de son avis. Dégagement pour Valence, qui repart combiner. Fabinho intercepte, relance devant, Martial tente sa chance de loin, mais c'est capté.

35' : Coup franc pour Monaco. Tiré directement dans les bras du gardien. Très gentil.

34' : OUUUH Feghouli !! Presque but !! Excellent centre pour l'attaquant, qui entouré de 4 défenseurs peut tenter une tête

32' : Hors jeu sur ce coup franc très bien tiré, et très dangereux.

31' : Contre de Valence ! Feghouli lancé en profondeur, il centre mais... Une faute sur Fabinho annle l'action. Monaco repart donc combiner avec le beau duo Dirrar - Silva. Faute sur Silva, et coup franc.

30' : Monaco attaque et combine !!! Martial !! Attention peut être main dans la surface non sifflé !!

28' : Le rythme retombe, ca sort beaucoup en touche. Un centre pour Martial est capté par le gardien. Try Again.

27' : Valence combine tranquillement, sans soucis. Au calme.

26' : Attaque de Monaco, stoppée à l'entrée de la surface ! Dirar meilleur monégasque continue de combiner mais perd le ballon. '

25' : Kurzawa, bien décidé à blesser tout le monde, commet une faute sur Feghouli.

24' : Enième assaut de Valence !! Centre dangereux mais dégagé par la défense. Beaucoup d'occasions. D'un seul côté.

23' : Faute sur un joueur Monégasque. Une opportunité de coup franc, très haut. Très mal tiré.

22' : Negredo très en jambes !! Il obtient encore un corner. C'est bien tiré mais c'est smashé à côté.

21' : Allez Dirar !! Ah non en fait, sa percée en solitaire est stoppée.

20' : Valence repart camper chez les Monégasques.

19' : Contre de Monaco !! Bon centre mais c'est dégagé en touche ! Centre de Fabinho c'est repoussé et faute sur un joueur de Valence. Dommage, Monaco était bien.

19' : Attention à Valence qui attaque dès l'engagement !! Corner

18' : BUTTTTTTT !! GOAAAAAL DE MONACO RAGGI !!! 1-1 !!! OUI !!! En bon renard des surfaces il tir du point de pénalty, le gardien ne peut rien faire !

17' : Monaco tente de se ressaisir. 2ème corner grâce à Dirar.

16' : Valence à 10 sur un corner de Monaco. Repoussé par le gardien. Monaco tente de mettre un peu la pression et fait tourner autour de la surface. Normal, ils sont plus nombreux.

15' : C'est Kurzawa qui l'a blessé, sur un coup de coude. D'ailleurs Kurzawa s'en fiche totalement.

14' : Negredo à terre et en sang !! AIE AIE AIE

13' : Que de gachis... Monaco essaye encore et toujours de transmettre. Rien ne fonctionne. Dur...

12' : Les ballons ne ressortent pas. Monaco tente donc des chandelles depuis la défense pour trouver Martial. Ca ne marche pas du tout. Et Valence récupère TOUS les ballons.

11' : Feghouli fait même le pressing. Impressionnant Valence ce soir !

10' : NEGREDOOOOOOOOO !! COMBINAISON DE HAUTE CLASSE SUR LA GAUCHE ET LE TIR DE LOIN QUI RAAASE LES FILETS !!

9' : Monaco essaye de construire, mais c'est difficile à cause d'un haut pressing. Le ballon ne ressort presque plus.

8' : Touche dangereuse, lancée loin dans la surface, mais c'est repoussée par la défense.

7' : Valence continue son avancée spectaculaire dans le camp Monégasque. Les Francais n'ont pas encore passé le milieu de terrain.

6' : Feghouli est lancé mais c'est bien suivi par Kurzawa

5' : Monaco tente tant bien que mal de se ressaisir. Beaucoup de gachis, de fautes. Monaco souffre, Valence rigole.

3' : BUT NEGREDO !! RELANCE RATEE DE SUBASIC !!! 0-1 !!! AIE AIE

3' : CF complétement raté. Subasic va pouvoir calmer le jeu et dégager.

2' : Encore une faute... Et encore un CF pour Valence

1' : OH L'ARRÊT !! SUBASIC !! Sur un corner qui retombe dans la surface, le gardien Monégasque sort une grande parade. Ca sort en corner, qui ne donnera rien

1' : Coup franc pour Valence qui sort en corner. Le premier du match.

1' : Faute sur Feghouli, qui lance une attaque dès le début

0' : Le coup d'envoi est donné par Valence

Il est intonné à l'instant même. Allez Monaco, allez le foot francais !

À 5 minutes du coup d'envoi les deux équipes sortent sur le terrain, l'hymne de la Ligue des Champions va être diffusé

Le match commencera dans 45 minutes, les deux équipes sont à l'échauffement.

Pas de surprise des deux côtés, Kurzawa est bien de retour

C'est au tour de Valence de donner son 11 titulaire

Le 11 de Monaco est tombé à l'instant.

Un regard sur le Mercato, puisque en cas de défaite ce soir, Monaco perdra Abdennour, qui rejoindra Valence.

Enfin, jettons un coup d'oeil du côté des statisques. Dans leur histoire, Monaco et Valence se sont affrontés 2 fois. 1 nul, et 1 victoire pour Valence. Monaco tient donc son destin entre ses mains, et devra jouer un grand match ce soir pour renverser la tendance négative, et poursuivre l'aventure Ligue des Champions.

Mais attention. Car la chose ne sera pas facile pour Monaco, qui va devoir inscrire 2 buts, et n'en encaisser aucun pour espérer passer au tour suivant le plus rapidement possible. Courir au score n'est jamais facile, influencant notamment sur les joueurs, et leur mental. Attention enfin aux contres éclairs de Valence et leur rapidité.

Malgré la défaite à l'aller 3-1, l'entraîneur de Valence s'est montré prudent: "A Monaco, beaucoup de choses me préoccupent dans cette équipe. Ils ont été très proches d’aller en demi-finale de la C1 la saison passée. Ils ont gardé quasiment tous leurs meilleurs joueurs". À Monaco d'en profiter.

Monaco a bien sûr ses chances ce soir. À domicile, le club Monegasque pourra profiter du retour de Layvin Kurzawa sur le flanc gauche, et ainsi renforcer les latéraux, en grande peine lors du match aller. Les centres seront donc plus judicieusement donnés en pour Martial et Silva, tous les deux titularisés en attaque.

L'entraineur de Leonardo Jardim a réagi hier en conférence de presse. Il espère "faire un match de rêve avec le soutien de notre public" et compte donc sur ce match à domicile pour prendre l'avantage. De son côté, Valence jouera plus un jeu défensif solide, et saisir de bonnes occasions pour enterrer définitivement Monaco.

Bienvenue sur VAVEL France pour suivre le match retour des barrages de Ligue des Champions qui verra s'opposer l'AS Monaco et le FC Valence ! Le coup d'envoi est prévu à 20h45 au Stade Louis II.