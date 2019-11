Benzema ne jouera pas l'Euro !

En fin d'après-midi, Karim Benzema via un tweet a annoncé qu'il ne ferai pas parti des joueurs retenus en vu de l'Euro cet été. Et c'est quelques minutes plus tard que la FFF a publié son communiqué, confirmant cette information.

Malheureusement pour moi et pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu et supporté. Je ne serai pas sélectionné pour notre Euro en France... — Karim Benzema (@Benzema) 13 avril 2016





Dans la journée, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët et le sélectionneur Didier Deschamps se sont entretenus afin de sceller le sort de l'attaquant du Réal Madrid, Karim Benzema et ont pris leur decision.

«Le président et le sélectionneur tiennent à rappeler que la performance sportive est un critère important mais pas exclusif pour décider de la sélection au sein de l’équipe de France. La capacité des joueurs à œuvrer dans le sens de l'unité, au sein et autour du groupe, l'exemplarité et la préservation du groupe sont également prises en compte par l'ensemble des sélectionneurs de la Fédération. Il en résulte que Noël Le Graët et Didier Deschamps ont décidé que Karim Benzema ne pourra pas participer à l'Euro 2016.»



Rappelons que l'attaquant français n'est plus sélectionnable depuis le 10 décembre suite à l'affaire de la sextape, dans ce cadre il avait d'ailleurs été mis en examen pour complicité de tentative de chantage à l'encontre de son coéquipier en bleu, Mathieu Valbuena.



Et vous, êtes vous d'accord avec la décision de la FFF ou auriez-vous rendu Karim Benzema sélectionnable ?