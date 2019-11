Equipe de France : Sans Ben Arfa et sans surprises

Sur le plateau du 20h de TF1, Didier Deschamps a retenu les 23 joueurs qui partiperont à l'Euro 2016. Le sélectionneur tricolore s'est clairement appuyé sur le groupe qu'il a formé depuis 2012. Il a également déterminé une liste de 8 réservistes qui pourront dépanner en cas de blessures des 23 convoqués. Le groupe est similaire à celui qui avait affronté les Pays-Bas et la Russie et semble avoir pleinement satisfait Deschamps.

Un groupe sans surprises

Au final l'équipe de France se retrouve avec un groupe sans véritable surprise. On peut tout de même noter la non sélection d'Hatem Ben Arfa qui avait pourtant réalisé la saison parfaire avec l'OGC Nice. Dans le rôle de joker offensif c'est le jeune Kingsley Coman (19 ans, Bayern de Munich) qui lui a été préféré. Toutefois, Ben Arfa se retrouve dans la liste des réservistes. Alexandre Lacazette ou encore Kévin Gameiro n'ont pas été retenus dans ce groupe de 23 malgré leur grosse saison respectivement à Lyon et à Séville, Gignac a donc réussi son pari exotique en rejoignant le club mexicain des Tigres. L'attaquant d'Arsenal, Olivier Giroud sera lui de la partie malgré ses derniers mois difficiles avec un manque de temps de jeu et d'efficacité face au but. Bien évidemment, Mathieu Valbuena (OL) n'a pas été convié tant à cause de niveau sportif que de ses problèmes extra-sportifs.

Fier de représenter mon pays pour cet EURO à domicile! Fier de mon choix d'avoir rejoint @TigresOficial qui a été gagnant #FiersdetreBleus — Gignac Andre-pierre (@10APG) 12 mai 2016

Le milieu de terrain sera constitué des hommes forts depuis la prise de pouvoir de Deschamps qui a donc décidé de miser sur la confiance de Cabaye, Matuidi, Sissoko ou encore Pogba, sur la fraîcheur du "nouveau" et du champion de Premier League N'Golo Kanté mais aussi sur l'expérimenté Lassana Diarra de retour après sa saison pleine à l'OM.

#FiersdetreBleus et de pouvoir défendre les couleurs de mon pays chez nous. En route pour @EURO2016 pic.twitter.com/T0950NcqDB

— Blaise Matuidi(@MATUIDIBlaise) 12 mai 2016

Du côté défensif, Didier Deschamps a sélectionné 8 défenseurs. Là encore il n'y a guère de joueurs surprises si ce n'est la convocation de Mathieu qui a vécu une saison difficile avec Barcelone tout comme Mangala. Ces deux joueurs profitent certainement de la non présence de Mamadou Sakho à cause de son affaire de dopage. La polyvalence de l'ancien sochalien capable de jouer à gauche a peut être pesée dans la balance même si Umtiti aurait pu remplir ce rôle. Les cadres Evra, Sagna, Varane et Koscielny ont été retenus tout comme le jeune Digne préféré à Trémoulinas. Jallet sera la doublure de Sagna tandis que Sibidé (LOSC) sera le latéral réserviste. Pour les portiers pas de changement puisque Lloris, Mandanda et Costil sont conviés. Aréola lui est le dernier rempart dans les 8 réservistes. Rabiot et Schneiderlin complètent cette liste de substitution.

La Liste et les Réservistes



Gardiens de but : Benoît COSTIL (STADE RENNAIS) ; Hugo LLORIS (TOTTENHAM HOTSPUR); Steve MANDANDA (OLYMPIQUE DE MARSEILLE)



Défenseurs : Lucas DIGNE (AS ROME) ; Patrice EVRA (JUVENTUS TURIN) ; Christophe JALLET (OLYMPIQUE LYONNAIS) ; Laurent KOSCIELNY (ARSENAL FC) ; Eliaquim MANGALA (MANCHESTER CITY) ; Jérémy MATHIEU (FC BARCELONE) ; Bacary SAGNA (MANCHESTER CITY) ; Raphaël VARANE (REAL MADRID CF)



Milieux de terrain : Yohan CABAYE (CRYSTAL PALACE) ; Lassana DIARRA (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) ; N’Golo KANTE (LEICESTER CITY) ; Blaise MATUIDI (PARIS SG) ; Paul POGBA (JUVENTUS TURIN) ; Moussa SISSOKO (NEWCASTLE UNITED FC)



Attaquants : Kingsley COMAN (BAYERN MUNICH) ; André-Pierre GIGNAC (TIGRES UANL) ; Olivier GIROUD (ARSENAL FC) ; Antoine GRIEZMANN (ATLETICO MADRID) ; Anthony MARTIAL (MANCHESTER UNITED) ; Dimitri PAYET (WEST HAM UNITED)



Les Réservistes

Alphonse AREOLA (VILLARREAL CF)

Hatem BEN ARFA (OGC NICE)

Kévin GAMEIRO (FC SEVILLE)

Alexandre LACAZETTE (OLYMPIQUE LYONNAIS)

Adrien RABIOT (PARIS-SG)

Morgan SCHNEIDERLIN (MANCHESTER UNITED)

Djibril SIDIBE (LILLE LOSC)

Samuel UMTITI (OLYMPIQUE LYONNAIS)