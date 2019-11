Le FCSM tombe au Havre

Le coach américain du HAC, Bob Bradley effectuait son dernier match à la tête du club normand. Il rejoint la Premier League et le club gallois de Swansea. C'est une dernière réussie avec, à la clef une victoire 2-1 comme cadeau d'adieu.

Une triste première période

La première mi-temps de ce Le Havre - Sochaux est bien terne. Les doubistes n'entrent pas correctement dans la partie. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour que Gimbert ouvre la marque dès la 5e minute de jeu pour le HAC. Sa frappe trouve le poteau gauche de Prévôt impuissant. Les locaux ont la possession du ballon en ce début de match, les sochaliens peinent à récupérer le ballon et reculent. Toutefois, les attaquants havrais ne trouvent pas la faille la faute notamment à un surplus de déchet dans l'avant dernier geste.

Honorat sonne la révolte pour le FCSM avec une frappe lointaine plein axe avec une trajectoire légèrement flottante. Le portier normand, Thuram ne tremble pas et dégage en corner. Les visiteurs se réveillent et reprennent peu à peu la possession du cuir. Cette domination sochalienne ne sera que stérile puisque M. Lannoy renvoit tout le monde aux vestiaires sur le score de 0-0.

#HACFCSM Quel arrêt de Thuram !!!!!!!!!! Sur une tête à bout portant, le portier Havrais empêche l'égalisation Sochalienne. — HAC Football (@HAC_Foot) 3 octobre 2016

Des buts et une fin de série

Peu après le coup de sifflet de ce second round, Mendy profite de plusieurs erreurs défensives doubistes pour ouvrir la marque. Pas attaqué, il tente sa chance, sa frappe est légèrement contrée par Ogier. Prévot, le jeune portier sochalien est hésitant et avancé et ne peut que constater les dégats ! Il est lobé et le ballon est au fond de sa cage... Suite à ce but concédé, les joueurs d'Albert Cartier semblent désemparés et éprouvent des difficultés à revenir dans la partie. Sochaux tente de revenir dans la partie.

Peu après l'heure de jeu, Faneva Andriatsima n'est pas loin de marquer après un bon centre venu de la gauche de Gibaud. Mais Yohan Thuram veille au grain et repousse in extremis. Première alerte pour le HAC. Dix minutes plus tard, l'attaquant malgache inscrit finalement son 8e but de la saison en reprenant du genou un centre de Bérenguer une nouvelle fois sur le flanc gauche. Sochaux pense avoir fait le plus dur en égalisant mais que nenni ! Dans les minutes qui suivent, Onguéné commet une grossière faute plein axe à l'entrée de la surface doubiste. Prévôt place son mur, le capitaine du HAC Fontaine s'élance pour frapper le bon coup-franc... que ne va pas chercher le jeune portier. C'est une nouvelle erreur d'appréciation qui coûte cher !

Le FCSM ne reviendra plus dans la partie. Les Ciel et Marine mettent fin à la série doubiste et offrent une belle victoire à leur désormais ex-entraîneur Bradley. Au classement, Le Havre grâce à sa victoire passe devant son adversaire du soir et prend la 5e place de cette Ligue 2.