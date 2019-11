OL : Le bilan des matchs internationaux

Accoudé au bar, le ventre bedonnant et l’œil vide, le supporter moyen tente désespérément de combler le vide que lui laisse son club favori en s’intéressant vaguement aux résultats internationaux.

-Eh Emile, t’as vu le Portugal ils ont planté 2 fois 6 pions !

-…

-T’as vu ce triplé de Benteke avec le but le plus rapide des éliminatoires. Il met une madjer aussi ce con !

-Ouais c’est fou.

-T’as jeté un œil à Lituanie-Malte sinon ?

-Bonne nuit Roger.

Roger rentre chez lui et parcourt frénétiquement les pages sportives à la recherche d’infos sur les joueurs de son club favori lors de cette trêve. Temps de jeu, statistiques, tout y passe et voici ce qu’il y trouve :

A.Lopes : Top cireur de banc, champion d’Europe à 0 minute de jeu, Anthony excelle dans son rôle de perpétuelle doublure. Entretient la dynamique avec 2 nouvelles prises de positions sur le banc durant cette trêve.

Rybus : Remplaçant au coup d'envoi face au Danemark, Maciej est rentré à 1/4h de la fin du match pour remplacer Grosicki dans un rôle de milieu offensif gauche. Victoire polonaise 3 buts à 2 grâce à un triplé de Lewandowski. Il a ensuite effectué la partie entière face à l’Arménie pour une victoire 2 buts à 1 des siens au bout du temps additionnel grâce à l’inévitable Lewandowski. Maciej a provoqué l’ouverture du score, son coup franc étant prolongé dans le but par le défenseur adverse. Il a été très actif durant cette partie.

L'assist de Rybus venant d'un CF prolongé dans le but par le défenseur adverse. Victoire de la Pologne 2-1 au bout du temps additionnel. pic.twitter.com/LcLiIvTb2c — Yohan B. (@Y8han_B) 12 octobre 2016

Tolisso : Une victoire en amical avec les Espoirs contre la Géorgie (5-1) lors de laquelle Corentin fut buteur (24ème minute) et un succès 3-0 face à l’Irlande du Nord lors duquel il s’est signalé à 2 reprises mais ses tirs ont été détournés soit par le gardien (50ème) soit par le poteau (62ème). Capitaine et indispensable à cette équipe il a disputé 45 minutes contre la Géorgie et l’intégralité de la recontre face à l’Irlande du Nord. Les espoirs sont néanmoins éliminés et ne participeront donc pas à l’Euro 2017.

Et on se fait plaisir en revoyant les buts de Corentin Tolisso, saison 2016-2017 pic.twitter.com/JoxDsx6d8v — Yohan B. (@Y8han_B) 8 octobre 2016

Martins Pereira : Pilier du milieu de terrain de la CFA lyonnaise et international luxembourgeois, Christopher était titulaire lors de 2 derniers matchs de son pays, classé au 145ème rang FIFA. C’est désormais une habitude, il est l'un des indéboulonnables de sa sélection. Une défaite face à la Suède (0-1) et un match nul face à la Biélorussie (1-1) lors duquel CMP sortira à la 35ème minute, touché apparemment à la mâchoire lors d’un choc. A noter qu’il a évolué défenseur central lors de ces 2 matchs.

Cognat : Victoire 4-0 face à l’Estonie pour les partenaires du capitaine Luca Zidane en ouverture des qualifications pour l’Euro 2017. Timothé a remplacé Boutobba (75ème), autour d’un doublé. Pas de bol. Il a ensuite disputé 90 minutes face à la République Tchèque pour une victoire 2 à 0 avec des buts de Boutobba (encore) et Edouard. Les U19 sont qualifiés pour le Tour Elite.

Fékir : Une entrée à la 83ème minute de jeu face à la Bulgarie et puis c’est tout. Pas tout à fait tout, il y a eu ça aussi.

Fékir avec un fan

Et maintenant, c’est quoi le programme ?

On patiente jusqu’au match au sommet de cette 9ème journée de Ligue 1 et un déplacement des lyonnais à l’Allianz Rivera, chez le leader de notre bonne vieille Ligain. Un effectif niçois qui pourra compter sur Mario Balotelli, blanchi par la commission suite à sa suspension controversée.

Du côté lyonnais, on devrait enregistrer les retours de Lacazette, Rafael et … Grenier qui a terminé sa tournée des plateaux TV pour se rappeler au bon souvenir du footballeur qu’il fut. Quelques tours de terrain, une place dans le groupe et sur le banc, life is good pour Clément.

OGC Nice – Olympique Lyonnais : Vendredi 14 Octobre, 20h45.