Qui es-tu, Houssem Aouar ?

On le sait, c’est désormais une des marques de fabrique de l’institution OL, son centre de formation produit et fournit chaque saison des joueurs pouvant prétendre à une place de choix dans le groupe professionnel comme Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Nabil Fékir, Samuel Umiti, Maxime Gonalons ou encore Alexandre Lacazette (Bon, il y a aussi eu Idangar, Tafer, Réale, Faure, Belfodil, Novillo, Bahlouli, etc) . Houssem Aouar ne déroge pas à cette coutume et jouit d’une réputation flatteuse entretenue par les suiveurs assidus de l’OL mais aussi par ses différents formateurs.

Qui es-tu ?

Interview pour FootMercato

Pur lyonnais et génération 98, Houssem fait ses gammes dans un petit club de quartier, l’AS Tonkin Villeurbanne. Il rejoint ensuite l’Athletic Club de Villeurbanne en 2006 avant d’intégrer le centre de formation de l’OL en 2009.

Il se raconte ensuite d’une interview donnée à FootMercato en Mai 2015 : « J’ai commencé le football à l’âge de 6 ans dans un petit club de quartier on va dire. Puis, en 2009, l’OL est venu me demander, j’ai fait des tests de détection qui se sont bien passés. Quelques semaines après, j’ai reçu une lettre pour me dire que c’était bon, et j’ai donc intégré le centre en U12. À mon âge, c’était un rêve. C’était l’OL des grands jours avec Juninho, c’était un rêve qui se réalisait. Venir d’un petit club à l’OL, ça a été un grand changement, mais aussi une fierté ».

Depuis, il a obtenu son baccalauréat technologique en Juin 2016 et a signé son 1er contrat professionnel le mois suivant pour une durée de 3 ans. Jean-Michel Aulas s’est d’ailleurs personnellement impliqué dans le dossier car Houssem était alors un joueur très convoité, notamment suivi par des clubs anglais. Liverpool et Arsenal sont alors les noms relayés par la presse spécialisée.

Lors de la signature de son contrat pro.

Quel profil ?

Gérard Bonneau parle du meneur de jeu lyonnais en ces termes : « Houssem a cette aisance technique, cette bonne vision du jeu qui lui permet de voir vite. Il a les deux pieds, peut accélérer le jeu, mais peut aussi garder le ballon dans les pieds quand il le faut, sans compter sa capacité à éliminer en un contre un. C’est un deuxième attaquant, ou un meneur de jeu, voire un relayeur, mais il a cette qualité de finisseur, capable de marquer et de distiller la dernière passe. »

Ses forces : La vision du jeu, une bonne qualité technique et il se considère comme un faux-lent. Il est à l’aise des deux pieds et peut éliminer par le dribble.

Ce qu’il aimerait améliorer : Sa grinta sur un terrain et le fait de ne pas refuser le contact.

Première apparition en pro : Affublé du numéro 47, il rentre quelques minutes en jeu lors d’un match amical de pré-saison face à Bourg-en-Bresse. Glamour à souhait.

Equipe nationale : Il est international U17 puis U19 avec l’Equipe de France. D’origine algérienne, et comme ce fut le cas pour Benzema et Fékir notamment, il sera amené à faire un choix pour sa sélection. Et comme pour Nabil, JMA doit déjà le travailler au corps.

Palmarès : Champion de France U17 en 2014. Il marquera même un but en finale lors de la victoire 3 buts à 1 face au PSG.

Champion de France U17 mon frère

Statistiques et anecdotes

- Il inscrit 27 buts et délivre 15 passes décisives lors de sa saison en U17... et il n'est même pas buteur.

- Il marque 11 buts en 19 matchs avec les U19... et il n'est toujours pas buteur.

- Lors de son 1er entrainement en pro, Armand Garrido était venu assister à la séance. Et ça, c'est la classe.

- En 2014-2015, il participe à un match avec les U19 alors qu’il n’a que 16 ans mais toutes ses dents.

- Agent du joueur : Mondial Promotion.

- Type similaire de joueur : Christian Eriksen (en moins b(l)on(d) ).

- Ses modèles : Zinédine Zidane (Vous avez dit original?) et … Clément Grenier (vous avez dit labrador?).

- Détenteur d'un bac technologique, il a désormais Instagram et Twitter. Un lien? Non.

- Artiste préféré : Maître Gims

Qu'en pensent les supporters lyonnais?

Les dithyrambiques:

Les connaisseurs:

Les doux:

Enfin, pour le plaisir quelques passages best skills – crazy tricks du phénomène lyonnais

Vidéo Youtube du match de Gambardella face à La Duchère par @lokakilOL :

Son but en Youth League face à la Juventus :