Qui es-tu, Myziane Maolida ?

C’est désormais une tradition, l’OL et son centre de formation nous proposent chaque saison, ou presque, une nouvelle pépite. Ces dernières années on peut citer pêle mêle Benzema, Umtiti, Tolisso, Gonalons, Lacazette, Ben Arfa, Rémy et plus récemment, Houssem Aouar. Celui qui fait désormais frémir les supporters lyonnais se nomme Myziane Maolida. Il est encensé par ses éducateurs et a fait ses premières apparitions avec le groupe professionnel de l’OL.

Qui es-tu ?

Né à Paris le 14/02/1999 et originaire de Grande Comore, Myziane Moalida a fait ses gammes dans la région parisienne dans les clubs d’Antony Sports et de l’AC Boulogne-Billancourt avant de rejoindre l’OL et sa #DeuxièmeAcadémiedEurope en juillet 2014. Il signe son premier contrat professionnel de trois ans à l’OL en mai 2016. Il dit alors au micro d’OLTV « être très heureux de ce premier contrat professionnel car cela montre une vraie confiance du club et je prends ça aussi comme une récompense. C’est le début d’une aventure mais je ne veux pas m’arrêter là et à présent mon objectif est de rejoindre le groupe professionnel ». Premier objectif atteint.

Il donne également une interview à Téléfoot début juillet 2017 dans laquelle il s'exprime sur sa première reprise avec les professionnels :





Cerise sur le gâteau, après un stage de préparation avec les professionnels et des prestations réussies, Myziane prolonge son contrat avec les professionnels jusqu'en 2022 et se confie à OLTV :

"Je suis très heureux de prolonger avec mon club formateur. C’est une grande satisfaction et ça montre que je suis dans le projet. C’est à moi maintenant de montrer que je mérite tout ça, et de faire ma place dans le groupe. J’ai été bien intégré, je m’entends bien avec tous les joueurs. C’est une grande fierté, j’ai beaucoup travaillé pour, j’ai fait de bonnes performances et je suis récompensé. Mes ambitions sont désormais de rester avec le groupe, de gratter le maximum de temps de jeu et de fouler la pelouse du Groupama Stadium."

Quel profil ?

En 2016, Gérard Bonneau, responsable du recrutement des jeunes, raconte : « Il est arrivé au club à 15 ans. Il lui a fallu une année d’adaptation, mais il a une aisance technique au-dessus de la moyenne, il aime le beau geste. Avec lui, il fallait travailler sur le tempérament, la gestion de ses émotions. En toute sincérité, c’est un joueur qui a du talent ».

Un talent que n’a pas manqué de remarquer l’OL et de blinder son prodige le 26/07/2017 pour une durée de 5 ans donc. Florian Maurice explique alors pourquoi : «Il respire le football, il a des qualités techniques au-dessus de la moyenne et une vraie intelligence. Myziane a tout pour devenir l'attaquant de l'OL de demain».

Armand Garrido, désormais coach de la CFA en binôme avec Cris, y va également de son commentaire : « C’est un joueur très doué avec énormément de talent. Il peut être phénoménal. Balle au pied, il est capable de faire beaucoup de choses. Il doit travailler dans la régularité, le contre-effort c’est-à-dire faire les efforts offensifs, les multiplier et en même temps faire les efforts défensifs. S’il a été en progression dans le jeu et sur le plan offensif, il lui reste encore beaucoup de travail à faire dans l’autre sens. Il y a un gros chantier qui peut être payant. Il a un gros potentiel mais il faut travailler sur ces aspects-là ».

Mais quel plus bel hommage que celui qu'Alexandre Lacazette lui rendra lors d’une interview donnée en Mai 2017 : « Est-ce qu'un jeune attaquant du club pourrait me ressembler? Maolida, il a un fort potentiel et me ressemble un peu. S’il est fainéant comme je l’étais ? Lui, il est pire que moi ! Mais il a encore plus de qualités que je n'en avais à son âge. Quand il a envie, il est incroyable. Mais parfois, il a envie dix minutes dans le match. Bon, en dix minutes, il a peut-être mis un doublé, mais bon... Cela dit, il est très fort ».

Ses forces

Vitesse, accélération, dribbles, technique, sa « first touch », créativité et contrôle de balle, capable de jouer sur tout le front de l’attaque (préférence pour le côté gauche afin de rentrer sur son pied droit). Il est également adroit devant le but.

Ses faiblesses

Jeu de tête, repli défensif, constance dans le jeu et les efforts.

Style de jeu

Selon Football Talent Scout Myziane est un ailier polyvalent, rapide, moderne, bon finisseur et puissant. Il est explosif et capable de faire des différences en 1 vs 1 sur des changements de rythme ou en percussion.

Il est parfois comparé à Anthony Martial.

Première apparition en pro.

Face à Bourg en Bresse an amical, comme un certain Houssem Aouar en 2016. Victoire 3 buts à 1, Maolida n’a pas marqué mais ce sera chose faite (et de belle manière) 8 jours plus tard face au Celtic FC.

Le but :

Equipe nationale

Il a démarré sa carrière nationale en Equipe de France U16 et est désormais le plus jeune à évoluer au sein de l’Equipe de France U19 :

7 matchs, 4 buts en U16

7 matchs, 2 buts en U17

8 matchs, 1 but en U18

4 matchs, 1 but en U19

Statistiques

En 2015/2016, il inscrit 15 buts entre les U19 et la CFA.

En 2016/2017, il inscrit 9 buts en 13 matchs de CFA (info @Gone_Académie).

Ses réseaux sociaux

Twitter: @MyzianeMaolida

Instagram: @myziane.maolida

Qu’en pensent les supporters lyonnais ?

Les "déjà en manque"

Les "convaincus"

Les "wait and see"

Enfin, pour le plaisir, quelques images du crack lyonnais





(Vidéo @BeRbAtOv69)