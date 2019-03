Stade-Rennais FC - Toulouse FC (2-1) : Rennes plus que jamais en course pour l'Europe

Sabri Lamouchi disposait pour ce match de l’ensemble de ces joueurs, pouvant ainsi remettre en place son équipe type avec Danzé capitaine.



Les rennais furent les premiers à se mettre en action dans cette rencontre. 6ème minute : Bensebaini envoya un ballon en profondeur sur Sarr. L’attaquant rennais centra en une touche vers Khazri mais ce dernier ne pu reprendre. 3 minutes plus tard, le Roazhon park cru à l’ouverture du score. Léa-Siliki, mis sur orbite Bourigeaud côté droit qui adressa un centre parfait à Khazri. Mais, le numéro 8 « Rouge et Noir » s’emmêla les pinceaux et ne conclut pas l’action face au but vide. Les toulousains jusqu’alors très discrets ouvrir le score contre le cours du jeu. À la 18ème minute, Yaya s’infiltra dans la défense bretonne et centra en direction de Delort. Son centre fut malheureusement dévié par Gnagnon qui loba Koubek, impuissant. Puis, pendant 20 minutes les deux équipes n’eurent plus d’occasions franches, cherchant d’abord à avoir la possession du ballon. Finalement, ce sont les coéquipiers d’André qui reprirent le dessus et offrir 5 minutes de folie à leurs supporters avant la pause. D’abord, Léa-Siliki suite à un excellent centre de Bensebaini et une remise de Khazri, permis aux locaux de revenir au score (39´). Puis, aux 40ème, 42ème et 44ème, Bensebaini, Sarr et Khazri s’essayèrent successivement mais butèrent à chaque fois sur un Lafont solide.



Au terme des 45 premières minutes, le score reflétait assez bien la première mi-temps même si le SRFC pouvait nourrir des regrets de ne pas avoir pris l’avantage sur l’une de ses nombreuses occasions.



Restés sur leur faim en première mi-temps, les joueurs de Sabri Lamouchi recommencèrent la seconde période tambours battant. 46ème minute : Léa-Siliki mena le contre rennais. Après avoir trouvé un relais avec Sarr, il adressa un centre fort à terre que Bourigeaud coupa au deuxième poteau, permettant au Stade Rennais de prendre l’avantage pour la première fois dans ce match. Les équipes ensuite se rendirent coup pour coup, aucune ne parvenant à trouver la faille. Le tournant du match arriva à la 70ème minute. Léa-Siliki fut expulsé pour avoir reçu un deuxième carton jaune, ayant commis une faute sur Gradel. Les toulousains poussèrent alors pendant les 20 dernières minutes mais la défense "Rouge et Noir" ,passée à 5, tint bon le coup et réussi à chaque fois à se dégager. Les rennais furent bien aidés par des attaquants violets très maladroits devant le but à l'image de Gradel qui enchaina 4 frappes sans trouver le cadre. Sur le dernier corner du match, Lafont monta aux avant-postes pour aider son équipe. Il parvient à reprendre le ballon, mais sa tête trouva le haut de la barre de Koubec.

Les Stade Rennais retrouve à l'issue de cette partie sa sixième place à un point de Saint-Etienne. Les bretons sont donc plus que jamais en course pour la coupe d'Europe.



Compo

Rennes : Koubek, Danzé, Gnagnon, Gélin, Bensebaini, Prcic, André, Léa-Siliki, Bourigeaud, Khazri, Sarr



Toulouse : Lafont, Amian, Diop, Jullien, Moubandje, Cahuzac, Sangare, Imbula, Gradel, Sanogo, Delort