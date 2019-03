La Russie ouvre parfaitement son Mondial

En effet, devant plus de 80.000 personnes, les Russes ont donné une véritable leçon à l'équipe de Juan Antonio Pizzi.



Dès le début de la rencontre, le pays hôte prenait directement le dessus et ouvrait la marque via Gazinsky après douze minutes de jeu. Alors qu'elle tentait de sortir et de créer du mouvement en attaque, l'Arabie saoudite encaissait un second but juste avant le mi-temps. En effet, Cheryshev mettait deux défenseurs dans le vent et frappait le ballon dans le plafond du but.



A la reprise du match, aucun changement n'était à noter. Malgré une forte envie de bien faire les choses, les Saoudiens n'arrivaient pas à mettre le feu dans la défense russe. A la 71e minute, Dzyuba profitait d'un superbe centre pour porter le score à 3-0. Resigéne, l'Arabie Saoudite ne pouvait une nouvelle pas réagir. Dans le temps additionnel, Al Mayouf devait encore se retourner à deux reprises. Premièrement sur une frappe magnifique de Cheryshev, puis sur un coup franc magique de l'homme du math, Golovin.



Avec cette victoire, la Russie prend donc la tête du Groupe A, lance parfaitement son Mondial et écarte les nombreux doutes qui tournaient autour de la sélection. Pour ce qui est de l'Arabie saoudite, le reste de la compétition risque d'être très compliqué. Avec une défense absente, il semble compliqué de ne pas imaginer les Saoudiens couler face à la très bonne attaque Uruguayenne au prochain match.

Feuille de match :

Russie : Akinfeev - Fernandes, Ignashevich, Kutepov - Samedov, Zobnin, Golovin, Gazinskiy, Zhirkov - Smolov, Dzagoev.

Arabie Saoudite: Al Mayouf - Al Shahrani, Os.Hawsawi, Om.Hawsawi, Al Burayk - Otayf, Al Faraj - Al-Shehri, Al Jassim, Al Dawsari - Al Sahlawi.

Buts: 12' Gazinsky (1-0), 43' Cheryshev (2-0), 71' Dzyuba (3-0), 90' Cheryshev (4-0), 90' Golovin (5-0)

Arbitre: Nestor Pitana

Carton jaune: /