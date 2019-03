L'Argentine accrochée par les Vikings Islandais !

C'est peu dire que les Argentins ont eu les occasions de remporter ce match, en vain. Dès le début, le match tournait à la faveur de l'Albiceleste, qui a réussi à poser le pied sur le ballon. Petit à petit, Léo Messi et les siens ont réussi à se rapprocher du but. C'est d'abord avec cette tête trop loin du cadre d'Otamendi sur un coup franc de Messi, à la 4e minute. 3 minutes plus tard, c'est Tagliafico qui se procure une occasion qui ne trouve toujours pas le cadre, encore une fois sur un coup de pied arrêté. Le premier tir cadré côté argentin arrive à la 16e minute sur un tir du pied gauche en-dehors de la surface du quintuple ballon d'or Léo Messi. Cette domination argentine est conclue dès la 18e minute par le Citizen Kun Aguero. Sur une frappe de Rojo, Aguero l'intercepte et pousse le ballon légèrement sur sa gauche pour tirer directement vers le but. 1-0 pour l'Albiceleste. Mais, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir la réaction des Vikings Islandais. A la 23e minute, Ragnar Sigurdsson frappe de l'extérieur de la surface. Le portier argentin Caballero la repousse, mais Finnbogasson arrive à la récupérer et à tirer dans le but vide. Les Argentins tentent encore de passer dans les intervalles et de centrer, mais leur jeu est beaucoup trop statique et pas assez fluide pour créer des espaces dans une défense sslandaise appliquée.

En deuxième mi-temps, les Islandais sont principalement restés dans leur surface de réparation avec un seul tir durant cette période. Ce qui n'est pas le cas des Argentins, qui ont poussé et tiré à 15 reprises pour seulement 3 tirs cadrés. Le symbole de cet échec argentin n'est autre que Léo Messi en personne. 63e minute, l'Argentine obtient une faute de Magnusson sur Meza dans la surface de réparation. C'est évidemment Léo Messi qui se charge de tirer le penalty. Il tire du côté gauche, mais le portier islandais sauve son équipe. Messi a tenté de se rattraper comme sur cette course, à la 70e minute, stoppé par un défenseur islandais ou encore sur cette frappe, à la 80e minute, qui termine juste à côté du poteau gauche. L'Argentine pousse pourtant jusqu'à la fin, mais toujours sans succès avec notamment cette frappe de Cristian Pavon, à la 87e minute, repoussée du bout des doigts par Halldorsson. Score final 1-1.

En concédant le match nul, l'Argentine ne se met pas dans les meilleurs disposition dans ce groupe D où se trouvent également la Croatie et le Nigéria, qui jouent ce soir à 21h heure française. Pour l'Islande, c'est au contraire un bon résultat mérité par cette capacité de projection rapide vers l'avant et cette discipline défensive notamment sur Léo Messi toujours pris par deux joueurs. En saisissant pleinement leurs chances, les Islandais ont montré la voie à suivre pour espérer battre les Argentins, qui empochent tout de même un point.

Feuille de match :

Argentine : Caballero - Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Mascherano, Biglia - Meza, Messi, Di Maria, Aguero

Islande : Halldorsson - Saevarsson, Amason, Sigurdsson R., Magnusson - Gudmundsson, Gunnarsson, Sigurdsson G., Hallfredsson, Bjarnason - Finbogason

Buts : 18' Aguero (1-0), 22' Finbogasson (1-1)

Arbitre : Szymon Marciniak

Carton jaune : /