Le Danemark prend 3 points précieux face au Pérou

Ce match entre le Pérou et le Danemark était crucial, les deux pays le savaient bien avant le coup d'envoi. Dès l'entame du match, les Péruviens ont montré qu'ils avaient envie de remporter les trois points en développant un jeu offensif et en écartant le jeu au maximum. Dès la 12e minute, ça a failli marcher avec une superbe frappe enroulée à ras de terre de Carillo. Malheureusement pour lui, Schmeichel la détournait du bout des doigts. Une parade qui n'en était que la première. Peu à peu, les Danois sont rentrés dans le match et se sont procurés quelques occasions avec notamment cette frappe sèche de Schone après un coup franc repoussé par le mur péruvien. Mais ce sont bien ces derniers qui ont su se procurer les meilleures occasions. Dès la 28e minute, Farfan s'infiltre dans la surface, mais le ballon est détourné par un geste défensif de grande classe signé Simon Kjaer. Et c'est surtout, à la 44e minute, sur ce penalty obtenue grâce à l'assistance vidéo. Un penalty vendangé au-dessus de la barre par Christian Cueva.

En deuxième mi-temps, les Péruviens ont une fois de plus eus des occasions, sans jamais les conclure. A la 57e et à la 61e, Flores tire à deux reprises, la première fois juste à côté du poteau droit et la seconde est sorti une nouvelle fois par une parade de Schmeichel. Entre ces quatre minutes, Poulsen a marqué pour le Danemark, bien servi par Christian Eriksen. Voilà les Danois qui mènent grâce à leur second tir cadré de la partie. Et les Péruviens ont encore tenté à l'image de cette inspiration géniale de Guerreiro dans la surface. Sa talonnade est une nouvelle fois repoussée par le portier danois qui recommencera, à la 83e minute, sur un tir à bout portant de Farfan.

Le Pérou peut nourrir des regrets de cette défaite alors qu'il a tiré à 17 reprises dans ce match. Cela permet au Danemark, principalement solide en défense, d'empocher de précieux points alors que les deux formations sont annoncées pour obtenir une deuxième place dans ce groupe C. Une place qu'occupent d'ailleurs les Danois, à égalité avec la France qui a battu l'Australie 2-1 un peu plus tôt dans la journée.

Feuille de match :

Pérou : Gallese - Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco - Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores - Farfan

Danemark : Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Kvist, Eriksen, Delaney - Poulsen, Sisto, Jorgensen

Arbitre : Bakary Gassama

But : 59' Poulsen

Carton jaune : 38' Tapia / 86' Delaney, 93' Poulsen