Ligue 1 - Résultats 3ème Journée 18/19

Lyon - Strasbourg (2-0) | Terrier, 42min - Traore, 64min

Les compositions: Lyon: Lopes - Mendy, Morel, Marcelo, Rafael - Cheikh (Fekir, 79min), Tousart, Ndombele (Diaz, 87min) - Terrier (Aouar, 75min), Depay, Traore Strasbourg: Sels - Caci (Zohi, 75min), Mitrovic, Kone, Lala - Martin, Sissoko (Fofana, 84min) - Carole, Thomasson, Goncalves (Ajorque, 63min) - Da Costa

Le match: Après un non match la semaine passé, les Lyonnais retrouvent la victoire. Après une première mi-temps laborieuse, Lyon ouvre le score, suite à une passe en profondeur de Mendy, c'est la recrue Terrier qui enroule parfaitement sa frappe. En deuxième période, les Lyonnais ont su gérés le match, chose rare pour être souligné. Au terme d'une superbe attaque rapide, Bertrand Traore fait danser la défense Strasbourgeoise avant de marquer.

Paris - Angers (3-1) | Cavani, 12min - Mbappe, 51min - Neymar, 66min / Mangani, 22min

Les compositions: Paris: Areola - Kimpembe, Silva, Kehrer (Nsoki, 46min) - Di Maria (Draxler, 85min), Rabiot, Marquinhos, Meunier - Neymar, Cavani (Nkunku, 73min), Mbappe Angers: Butelle - Capelle (Nouri, 82min), Pavlovic, Traore, Manceau - Mangani, Santamaria, N'Doye - Tait, Reine-Adelaide (El Melali, 76min), Fulgini (Kanga, 61min)

Le match: Paris enchaîne sur une troisième victoire consécutive en championnat, le retour de la MCN, avec le trio titulaire d'entrée pour la première fois de la saison. Paris ouvre le score grâce à Cavani pour son premier but de la saison, mais Angers réagit et revient au score sur penalty grâce à Mangani. En seconde mi-temps, Mbappe marque son troisième but de la saison, avant que Neymar ne scelle le succès Parisien.

Amiens - Reims (4-1) | Gnahore, 22min - Ghoddos, 58min - Konate, 63 & 73min / Cafaro, 84min

Les compositions: Amiens: Gurtner - Lefort, Adenon, Dibassy, Krafth - Zungu (Fofana, 77min), Gnahore, Mendoza (Kurzawa, 76min) - Ghoddos (Bodmer, 65min), Konate, Otero Reims: Mendy - N'Clomande, Abdelhamid, Fontaine, Metanire - Chavalerin, Martin (Suk, 68min), Romao - Doumbia (Cafaro, 77min), Chavarria, Oudin (Disasi, 40min)

Le match: Amiens remporte son premier match de la saison, après un très bon travail de Konate, c'est Gnahore qui ouvre le score. En seconde période, Ghoddos marque son premier but en Ligue 1 d'une tête bien placée. Et puis le festival Konate avec un doublé en l'espace de 6 minutes. Reims réduit le score grâce à Cafaro qui marque lui aussi son premier but en Ligue 1.

Montpellier - Saint-Etienne (0-0)

Les compositions: Montpellier: Lecomte - Congre, Mendes, Hilton - Oyongo, Lasne (Le Tallec, 68min), Skhiri, Aguilar - Laborde (Skuletic, 89min), Mollet (Sambia, 89min), Delort Saint-Etienne: Ruffier - Gabriel, Kolodziejczak, Perrin, Debuchy - M'Vila, Selnaes - Monnet-Paquet, Cabella (Nordin, 86min), Khazri - Diony (Beric, 86min)

Le match: Match nul du côté de la Mosson, très peu d'occasions à signaler dans cette rencontre, la frappe de Mollet sans grand danger pour Ruffier et la parade de Lecomte face à Diony.

Nantes - Caen (1-1) | Sala, 80min / Crivelli, 37min

Les compositions: Nantes: Tatarusanu - Lima, Diego, Miazga, Kwateng - Moutoussamy (Boschilia, 62min), Khrin, Rongier - Dabo (Majeed, 46min), Coulibaly (Sala, 75min), Evangelista Caen: Samba - Imorou (Mbengue, 70min), Djiku, Baysse, Guilbert - Ninga (Sankoh, 77min), Tchokounte, Bammou - Crivelli (Peeters, 57min)

Le match: Ce match opposé deux équipes en difficulté en ce début de championnat, Nantes avec deux défaites consécutives et Caen avec un seul petit point au compteur, les deux équipes voulaient la victoire. Et c'est Caen qui va ouvrir le score par l'intermédiaire de Crivelli qui jaillit bien sur un centre. Mais Nantes revient en toute fin de match, sur penalty grâce à Sala.

Nice - Dijon (0-4) | Aguerd, 67min - Haddadi, 83min - Keita, 86 & 90+2min

Les compositions: Nice: Cardinale - Boscagli, Dante, Herelle - Lees Melou (Makengo, 72min), Danilo, Tameze, Cyprien - Maolida (Diaby, 80min), Saint-Maximin, Srafi (Le Bihan, 71min) Dijon: Runarsson - Haddadi, Aguerd, Lautoa, Rosier - Abeid (Marie, 90+1min), Loiodice - Sammaritano (Jeannot, 78min), Sliti, Amalfitano (Keita, 66min) - Tavares

Le match: Dijon enchaîne son début de championnat tambour battant, troisième match et troisième victoire. De l'autre côté Nice n'y arrive toujours pas, deux défaites et un match nul pour l'instant. Un homme ressort de ce match, Keita, le jeune joueur Dijonnais entré en jeu en seconde période a changé le match, tout d'abord passeur décisif, Keita enchaîne avec un doublé.

Toulouse - Nimes (1-0) | Gradel, 80min

Les compositions: Toulouse: Reynet - Moubandje, Jullien, Todibo, Amian Adou - Sangare, Bostock - Gradel, Garcia (Jean, 81min), Dossevi (Durmaz, 72min) - Leya (Sanogo, 66min) Nimes: Bernardoni - Miguel, Landre, Briancon, Alakouch - Bouanga, Diallo (Valls, 86min), Savanier, Thioub (Bozok, 82min) - Ripart, Guillaume (Depres, 74min)

Le match: Toulouse glane un deuxième succès en championnat, en dominant ce match, les Toulousains ont fait face à un Bernardoni en très grande forme. Toulouse pense ouvrir le score sur penalty, mais le portier Nimois repousse la tentative de Gradel. En seconde période, Gradel ne se défile pas et va pour tirer un nouveau penalty et transforme cette fois-ci son tir.

Lille - Guingamp (3-0) | Xeka, 7min - Bamba, 10 & 73min

Les compositions: Lille: Maignan - Ballo Toure, Soumaoro, Fonte, Celik - Xeka, Mendes (Araujo, 85min) - Bamba, Ikone (Maia, 61min), Pepe - Mothiba (Remy, 75min) Guingamp: Johnsson - Rebocho, Eboa Eboa, Kerbrat, Traore - Deaux (Blas, 69min), Didot - Thuram, Rodelin, Coco (Ikoko, 85min) - Roux (Benezet, 69min)

Le match: Lille enchaîne son très bon début de championnat, 7 points en 3 matchs pour les Dogues. Avec un premier but très rapide, Lille fait déjà le break dès la 10ème minute. Les Lillois vont gérer le match avant de se mettre définitivement à l'abri grâce à un doublé de Bamba.

Bordeaux - Monaco (2-1) | Kamano 48 & 90+2min / Pellegri, 63min

Les compositions: Bordeaux: Costil - Poundje, Pablo, Kounde, Palencia - Tchouameni, Plasil, Lerager (Sankhare, 64min) - Kamano, Briand (De Preville, 72min), Kalu Monaco: Benaglio - Barreca, Jemerson, Glik, Toure (sidibe, 77min) - Aholou, Tielemans - Lopes, Traore (Pellegri, 59min), Grandsir (Mboula, 62min) - Falcao

Le match: Bordeaux remporte son premier succès de la saison, en ouvrant le score sur penalty en début de seconde période grâce à Kamano, les Bordelais maîtrisent le match. Mais sur une erreur défensive, Pellegri fraîchement entré en jeu, en profite pour marquer son premier but en Ligue 1. Bordeaux pense reprendre l'avantage en obtenant un nouveau penalty mais la tentative de Kalu est repoussée par Benaglio. Les Bordelais remportent finalement ce match, en toute fin de match au terme d'une superbe action conclut par Kamano.

Marseille - Rennes (2-2) | Ocampos, 54min - Bensebaini (CSC), 72min / Bourigeaud, 38min - Sarr, 45+1min

Les compositions: Marseille: Pele - Amavi, Kamara (Lopez, 46min), Rami, Sarr - Gustavo, Sanson - Ocampos, Payet, Thauvin (N'Jie, 90min) - Germain (Mitroglou, 63min) Rennes: Koubek - Bensebaini, Mexer, Da Silva, Traore - Gelin - Bourigeaud (Del Castillo, 85min), Grenier, Andre, Lea Siliki (Siebatcheu, 69min) - Sarr

Le match: Marseille après avoir connue une lourde défaite la semaine dernière avant un manque d'envie flagrant devait se reprendre. En première mi-temps Rennes domine totalement et ouvre logiquement le score sur penalty grâce à Bourigeaud. En toute fin de première période, Sarr opportuniste permet à Rennes de faire le break sur une faute de main de Pele. En seconde période, les Marseillais montrent un tout autre visage, et c'est Ocampos qui permet à Marseille de s'enflammer. Rennes n'arrive plus à trouver son joueur clé, Sarr, et devient de plus en plus fébrile. Et finalement les Rennais vont craquer sur un centre anodin, c'est Bensebaini qui va marquer contre son camp.