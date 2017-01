Reportage - Les coulisses du mercato lyonnais

L'état-major au complet

8h29, lundi matin. Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio, Gérard Houiller, Florian Maurice et le Directeur Communication, Olivier Blanc, se réunissent autour de la table de réunion du Groupama OL Training Center pour discuter stratégie transfert.

Genesio prend la parole en affirmant que le café est dégueulasse, qu’il fait froid dehors et qu’il aurait préféré que la réunion se déroule en début d’après-midi.

Aulas rappelle que l’on ne peut pas se plaindre des conditions lorsque le club entraîné est 7 fois champion de France, participe pour la 19ème fois consécutive à une coupe d’Europe, que l’outil est connecté et l’académie formidable.

Houiller approuve le président.

Florian Maurice entame lui son deuxième double expresso, il revient d'Ouganda où s'est déroulé la Coupe des Vainqueurs de Foire U17.

-Président, Bruno, j’ai repéré 2 pépites et compilé des vidéos pour que vous puissiez vous faire un avis…

JMA se retourne alors vers Bruno et lui demande s’il n’a besoin de rien.

-Je suis d’accord président, l’effectif est suffisant. Confiance aux jeunes et à Rachon qui sera vite de retour de la CAN. J’ai d’ailleurs toujours bon espoir qu’il prolonge, n’est-ce pas boss ?

JMA tousse et prétexte un chat dans la gorge puis embraye :

-Gérard, as-tu pu faire fonctionner ton réseau ? Qu’as-tu à nous proposer ?

Il réajuste son respirateur artificiel, se tourne vers le rétroprojecteur et lance son fichier PowerPoint 2005.

1er nom : Emile Heskey. International anglais, il a quasiment tout gagné en Angleterre. Son palmarès parle pour lui.

2ème nom : Steve McManaman, son passage au Real Madrid et sa vitesse de percussion sont des atouts non négligeables.

3ème nom : Titi Camara. Il a l’avantage d’avoir déjà évolué en France dans les années 90, ce sera parfait pour son intégration.

Houiller conclut sa présentation par ces mots :

Aulas semble satisfait et se tourne vers Genesio.

-Qu’en penses-tu Bruno ?

Olivier Blanc intervient et signale que les réseaux sociaux ne sont pas d’accord avec la politique transfert du club et rappelle les choix par défaut Mateta et les échecs à différents niveaux de Beauvue, Adebayor, Iturbe, Roger Martinez, …

-Oui merci Olivier mais l’OL c’est 7 titres de Champion de France, 19 participations consécutives, des recettes Parc OL, un outil qui fabrique du mi…

-… Le président a raison.

Sur cette intervention, Gérard Houiller reprend sa clé usb et rentre chez lui. Sa journée est terminée.

9h56 : Aulas reprend.

- Ok nous devons avoir un plan B. On va écouter les supporters et superviser les joueurs qu'ils proposent. Flo, tu as carte blanche sur le mercato.

- C'est vrai ? Je me mets immédiatement à la recherche de mes VHS de la Coupe du Monde des moines bouddhistes déroulée au Népal en 2001...

Aulas coupe.

-... Mais non Florian je déconne. On va poser 8 briques sur Pépé qu'on re-prêtera immédiatement à Angers. L'expérience avait été concluante avec Ederson et Belhadj.

10h34 : Un brésilien entre le souffle coupé en salle de réunion.

- Les gars, j'ai une pépite sous le coude pour le prix de 2 caïpirinha. Défenseur gauche, c'est exactement ce qu'il nous faut. Un coup de fil et il arrive à Lyon avec le prochain vol.

Genesio pense à Jérémy Morel et sanglote dans l'instant. Le voir remplaçant lui provoque des spasmes et il convulse sur son fauteuil. Dommage Gérard est déjà parti. Aulas prend alors la décision de ne pas donner suite à Marcelo.

11h16 : Genesio reçoit un appel de Ferri qui lui demande des garanties sportives pour l’année 2017.

Extrait : «Oui bonjour fils, accordé. La paëlla de Noël fut bonne ? Ah tu n’as pas mangé espagnol. Et pourtant Jojo et pourtant… »

Olivier Blanc insiste et reprend le fond de sa pensée...

-Nous recevons beaucoup d’invectives et nous devrions avoir une réflexion transfert plus poussée afin de satisfaire la grogne des supporters.

Aulas : Donne-moi des noms.

Blanc : @DehorsGénésio, OLmavie et Sosodu69

Aulas : Combien de followers ?

Blanc : Président…

Aulas sort son téléphone de sa poche et commence à taper frénétiquement, les yeux pétillants.

-Messieurs, s’il n’y a pas d’autres sujets, nous pouvons clôturer j’ai du travail.

Génésio et Blanc prennent congés. 01/02/2017, l’OL repart avec le même effectif.