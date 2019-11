Résumé 22ème journée : Du spectacle et des buts.

Cette 22ème journée de Russian Premier League a été pour le moins spectaculaire : 22 buts ont été inscrits, et quelques un resteront dans les annales du championnat de Russie. Le CSKA, qui jouait ce lundi bien après ces rivaux, avait l'occasion de maintenir huit poits d'avance sur son premier poursuivant. Retour sur cette journée riche en spectacle.

Rubin Kazan 2-0 Lokomotiv Moscou : le Lokomotiv n'y arrive plus

Le match d'ouverture de cette 22ème journée oppose le Rubin Kazan, toujours en lice en Europa League et qui affrontera Chelsea jeudi, et le Lokomotiv Moscou de Slaven Bilic, qui n'a gagné aucun match en 2013 et qui est sur une série négative depuis la trève.

Au niveau des compositions, c'est le classique 4-2-3-1 du Rubin qu'aligne Kurban Berdyev, avec cependant les titularisations de Vitaly Kaleshin et de Vladimir Dyadyun en lieu et place d'Alan Kasaev et de Salomon Rondon, laissé au repos après son retour de sélection. Du coté du Lokomotiv, Slaven bilic abandonne son 4-1-4-1 qu'il avait utilisé contre le Spartak afin de revenir en 4-3-3 avec la titularisation de Roman Pavlyuchenko en pointe, épaulé par le Brésilien Maicon et le néo-international Maksim Grigoriev sur les ailes.

La logique aurait voulu que ce soit le Lokomotiv qui dispose du ballon, et que le Rubin subisse pour mieux contrer, mais le football n'est pas logique. Et c'est le Rubin Kazan qui maitrise le match sur une pelouse désastreuse il est vrai, mais pas pour les joueurs de Kurban Berdyev qui maitrise les débats, que ce soit défensivement et au milieu de terrain.

Le Lokomotiv s'inclinera finalement 2-0 avec des réalisations de Natkho (40') et de Dyadyun (87') sans véritablement avoir pu s'exprimer, comme lors des matchs précédents, les joueurs de Bilic ne maitrisent plus rien et sont exposés à chaque fois, et les joueurs de Kurban Berdyev qui n'ont rien montré de spécial s'imposent logiquement, dans un match où ils ont été rarement mis en danger et dans lequel ils ont pu faire souffler quelques cadres avant d'affronter Chelsea en Europa League jeudi prochain.

La situation de Slaven Bilic au Lokomotiv Moscou est de plus en plus précaire, et il ne serait pas surprenant de le voir quitter le Lokomotiv dans les prochains jours.