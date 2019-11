Onze VAVEL Liga Zon Sagres : La surprise Kelvin

L'équipe-type :



Gardien : Vagner (GD Estoril Praia).

Défenseurs : Cédric Soares (Sporting CP), Anibal Capela (Moreirense FC), Frederico Venancio (Vitoria Setubal FC) et Jefferson (GD Estoril Praia).

Milieux : James Rodriguez (FC Porto), Nemanja Matic (SL Benfica), Carlos Eduardo (GD Estoril Praia) et Kelvin (FC Porto)

Attaquants : Ricky Van Wolfswinkel (Sporting CP) et Luis Leal (GD Estoril Praia).



L'homme de la journée : Kelvin (FC Porto)



Arrivé au FC Porto en 2011 à l'âge de 17 ans seulement avec le statut de grand espoir du football, Kelvin a été prêté l'année dernière où il a brillé dans l'ombre de Christian Atsu et João Tomas. Cette saison à Porto, il peine à trouver sa place, ne participant qu'à cinq bouts de matchs de championnat pour une seule passe décisive à son compteur. Lundi soir, il a pour la première fois saisit sa chance. Vitor Pereira a décidé de le lancer à quinze minutes de la fin de la rencontre contre le SC Braga, alors que le score était de 1-1 et que les Dragons étaient sur le point de donner le titre de champion au Benfica, son rival de toujours. Un coaching gagnant puisque il a fallu à Kelvin seulement sept et neuf minutes pour inscrire le deuxième et troisième but du FCP et donc assurer la victoire qui permet de rester dans la course au titre. Kelvin n'a joué que quinze minutes, mais il a été le meilleur joueur de Porto sur le terrain et le plus décisif de la 25ème journée.



Retrouvez ci-dessous les deux buts de Kelvin :