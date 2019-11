A la recherche du premier sacre

Lieu: Coimbra. Date: 13 Avril 2013. Heure: 20h45. Braga et Porto seront au coude à coude à la poursuite d'une première victoire en finale de Coupe de la Ligue. La compétition mal-aimée pourra cette fois-ci servir aux Dragons pour les remotiver dans la course au titre en championnat, mais aussi pourrait sauver la saison des Guerriers.



Les deux équipes se sont rencontrées lundi dernier en championnat, mais le seul point commun entre les deux matchs est le nom des clubs. Le Braga ultra-défensif d'il y a cinq jours va laisser place à une équipe qui se rapproche le plus du style inculqué par José Peseiro, avec plus de possession et tournée vers l'attaque.



Le FC Porto quant à lui ne devrait pas changer. Le seul changement que pourrait faire Vitor Pereira, c'est de mettre Helton sur le banc, titularisant Fabiano Freitas à la place.



Pour différentes raisons, cette Coupe de la Ligue gagne pour la première fois plus d'importance que d'habitude pour ces clubs.



José Peseiro: " Nous voulons gagner cette coupe. Braga a plus besoin de ce trophée que le FC Porto. Le match au Dragão? Il y a eu d'autres matchs où nous avons eu plus de possession et où nous avons été plus offensif, et même comme ça, nous n'avons pas gagné. Je veux un Sporting Braga organisé, serein, avec la balle et pas aussi soumis au football de Porto comme on a pu l'être dans ce match au Dragão. "



Vitor Pereira: " Nous allons avoir le comportement d'une équipe qui veut gagner un trophée de plus pour le club et pour les joueurs. Un Porto fidèle à lui-même. L'effectif et l'entraineur du Sporting Braga ont de la qualité. Leurs stratégie? Aucune idée, vu la qualité des deux équipes, ça va être un match très équilibré. "



L'historique entre les deux clubs en finale:



Le Sporting Braga et le FC Porto se sont rencontrés à trois reprises en finale. Trois finales pour trois victoires des Dragons. Le 24 Mai 1998, le FCP a vaincu sur le score de 3-1 le SCB en finale de la Coupe du Portugal. Le 8 Août de la même année, nouvelle victoire en Supercoupe 1-0. Enfin, le 18 Mai 2011, autre victoire 1-0, cette fois-ci en finale de Ligue Europa à Dublin.



Les convoqués de Braga:



Gardiens: Quim et Kritciuk.

Défenseurs: Baiano, Haas, Douglão, Nuno André Coelho, Mauro, Santos et Elderson Echijilie.

Milieux: Custodio, Marcio Mossoro, Hugo Viana, Ruben Amorim et Ruben Micael.

Attaquants: Alan, Helder Barbosa, João Pedro, Carlão et Zé Luis.



Les convoqués de Porto:



Gardiens: Helton et Fabiano Freitas.

Défenseurs: Danilo, Nicolas Otamendi, Eliaquim Mangala, Abdoulaye Ba et Alex Sandro.

Milieux: Fernando Reges, Lucho Gonzalez, João Moutinho, Steven Defour et André Castro.

Attaquants: James Rodriguez, Christian Atsu, Marat Izmaylov, Kelvin, Kelvin, Jackson Martinez et Liedson.



Les compositions d'équipes probables: