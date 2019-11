CSKA Moscou - Spartak Moscou : Le Classique de Russie

CSKA - Spartak, Le match du championnat

Des milliers de coeurs qui battent à l'unisson, encourageant leur équipe dans la victoire comme dans la défaite, ce sont sans doute les mots qui décrivent le mieux le choc de Moscou entre le Spartak, le club du peuple et le plus populaire de Russie, et son frère rival le CSKA Moscou, le club de l'armée rouge. Il existe plusieurs clubs de professionnels à Moscou : les derbies moscovites sont donc légions, mais la rencontre entre le CSKA et le Spartak, c'est un peu un derby de "l'inconciliable". A Moscou on est pour le CSKA, pour le Spartak mais pas les deux. Les supporters des deux camps nourissent une rivalité qui se propage dans toute la capitale russe.

Dans un contexte où le football russe est en pleine mutation, il est important pour l'Union de Football Russe d'avoir une rencontre qui met la lumière sur ce football trop souvent ignoré ou méprisé, et quoi de mieux dans ce cas qu'une rencontre entre deux des plus grand club de Russie pour mettre en avant un pays qui sera organisateur de la Coupe du Monde en 2018.

Comme dans les autres grands pays de football, le supporter achète son billet pour 90 minutes au paradis, en oubliant son salaire et toutes ses préoccupations. On oublie toutes les classes sociales, et on devient simple supporter, du CSKA ou du Spartak.

Cependant ces dernières années ont été marquées par la montée de la violence à l'approche de la rencontre. Le Ministère de l'intérieur est obligé de classer cette rencontre comme "à haut risque". Les groupes de supporters violents comptant de plus en plus de membres, il n'est pas rare de voir l'armée et la police faire le travail des services de sécurités des deux clubs, trop souvent débordés par les évènements.

Le match de demain opposera un CSKA Moscou premier du championnat et qui vise un titre de champion qui lui échappe depuis 2006 à un Spartak Moscou cinquième, en perte de vitesse et qui se bat pour une qualification en Europa League la saison prochaine après un parcours en Ligue des Champions catastrophique cette saison.

Comme la plupart des derbies et classiques en Europe, ce match est à part pour les deux clubs. Il est donc difficile de pronostiquer le futur vainqueur de cette confrontation, même si lorsque l'on regarde les précédentes, le CSKA Moscou part largement favoris : lors des dix dernières classiques, le Spartak Moscou ne s'est imposé que deux fois, et le CSKA Moscou reste sur 3 victoires consécutives.

Ce match est donc l'occasion pour le CSKA Moscou d'imposer sa suprématie sur son rival moscovite et de maintenir son poursuivant en championnat le Zenit Saint Petersbourg, alors que du coté du Spartak Moscou, outre l'objectif de qualification pour la ligue Europa la saison prochaine, ce derby sera avant tout une question d'honneur et de fierté, car ayant perdu le classique du 7 octobre dernier, les supporters du Spartak verraient d'un très mauvais oeil une nouvelle défaite face au rival, qui leur permettrait aussi de prendre une option sur le titre.