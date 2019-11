Résumé 26e journée Russian Premier League

Kuban Krasnodar 2-2 Zenit Saint Petersbourg : Le Zenit grapille un point et met la pression sur le CSKA

Victorieux le week end dernier à la 94e minute, le Zenit Saint-Petersbourg est revenu à 4 points du leader le CSKA Moscou, avant de se rendre sur la pelouse de l'Outsider du début de saison, le Kuban Krasnodar de Leonid Kuchuk, qui reste sur 5 matchs nuls d'affilé.Malgré un début de match prometteur de la part des joueurs du Zenit et une ouverture du score du vétéran Zyryanov après 5 minutes de jeu, le Zenit va sombrer dans une fébrilité qui permet au Kuban Krasnodar de revenir à égalité, puis de prendre l'avantage dans la foulée par l'intermédiaire de Niculae et de Popov.

Le Zenit qui va globalement subir tout au long du match, laissant le ballon au Kuban qui se montrera cependant trop brouillon dans la finition, Bucur aura 3 fois l'occasion de tuer le match.Cependant, contre la physionomie du match, Danny arrivera à remettre les deux équipes à égalité sur un superbe mouvement initié par Roman Shirokov et Igor Denisov. Le Kuban trouvera en toute fin de rencontre le montant de Vyacheslav Malafeev, preuve que la chance a peut être tournée pour le club de Saint-Petersbourg, qui ne le sait pas encore, mais qui arrache là un point très important dans la course au titre. Alors que le Kuban enchaine un sixième match nul consécutif, la fin de saison sera plutot tranquille pour les joueurs de Spalletti, ces derniers peuvent encore y croire, après avoir remonté 5 points sur le CSKA Moscou lors des 3 dernières journées.

Rubin Kazan 2-0 CSKA Moscou : La désillusion pour le CSKA, le Rubin se relance pour l'Europe

Conscient du match nul 2-2 entre le Kuban Krasnodar et le Zenit Saint-Petersbourg, le CSKA Moscou se déplace au Tatarstan avec la ferme intention de repartir avec une victoire afin de mettre le Zenit à 6 points à 4 journées de la fin, assurant par la même occasion une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Du coté du Rubin Kazan, ce match est avant tout le premier pour Yann M'Vila en Russian Premier League. Le français est titulaire dans le 11 de Kurban Berdyev, malgré son faible temps de préparation après une blessure il y a quelques mois.

Ce match est l'un des plus importants de la saison pour les moscovites, Leonid Slutsky coach du CSKA décide donc de titulariser Keisuke Honda ET Alan Dzagoev derrière le Duo Vagner Love - Ahmed Musa, une composition qui aurait du permettre au CSKA d'être maître de la possession de balle et de la construction. Le match est très fermé et l'occasion la plus franche en première est période est pour le Rubin Kazan, mais un Akinfeev vigilant permet au CSKA de se maintenir dans le match. La deuxième mi-temps commence cependant très mal pour les moscovites, et sur une sublime ouverture de Ryazantsev, Rondon va faire la différence en résistant à Ignashevitch. Le vénézuelien trompe Akinfeev, un énième coup sur la tête des joueurs du CSKA qui sont une nouvelle fois menés. Encore une fois l'équipe de Berdyev fait la différence sur un contre très bien mené.

Le match est une attaque-défense entre le CSKA qui fait le siège d'un Rubin Kazan qui défend en bloc, et qui va se permettre quelques rares fois de tenter un contre. Sur la troisième véritable offensive des joueurs de Kazan, ces derniers vont parvenir à tromper une nouvelle fois Akinfeev, sur une frappe de Roman Eremenko, déviée dans son propre but par Sergey Ignashevich, vraiment un cran en dessous de ses performances habituelles. 2-0, score final, le CSKA aura eu la possession tout le match ne parvenant cependant pas à se créer des situations et le Rubin Kazan inoffensif pendant 80 minutes aura réussi à faire la différence sur ses rares incursions dans la moitiée de terrain adverse. Le CSKA s'expose donc a un retour du Zenit avec seulement 3 points d'avance a 4 journées de la fin. La fin de saison s'annonce plus qu'agitée et le sprint final pourrait réserver quelques surprises...