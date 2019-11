Un arbitre de touche banni à vie pour violence sur un joueur

Il n'est pas rare de voir des joueurs s'en prendre verbalement aux arbitres, ces derniers doivent faire preuve d'un sang froid remarquable pour ne pas répondre et faire preuve de psychologie, cependant il est très rare de voir un arbitre sortir de ses gonds et s'en prendre verbalement et physiquement à un joueur, c'est ce qui c'est passé le Week End Dernier sur les terrains de Russie, lors de la rencontre entre les jeunes de l'Amkar Perm et ceux du Terek Grozny.

Musa Kadyrov juge de touche, aurait été insulté au coup de sifflet final par Ilya Krichmar, joueur de 18 ans de l'Amkar Perm, Ce dernier a reçu plusieurs coups de poings et de pieds de la part du juge de ligne qui a été aujourd'hui banni à vie de toute activité liée au Football par la Fédération Russe, de plus il est comdamné a payer une amende de 500.000 roubles. Une décision qui devrait encore faire débat, puisque la semaine dernière le ministre des sports russe déplorait le niveau de l'arbitrage en Premier League, et le manque de psychologie et de bon sens de certains arbitres, alors que de l'autre coté, les arbitres sont de plus en plus victime d'insultes et de manque de respect de la part des joueurs.

Dans le même temps, Ilya Krichmar sera lui aussi suspendu pour les 4 prochains matchs (jusqu'à la fin de la saison) et devra payer une amende de 15.000 roubles.

La vidéo de l'altercation :