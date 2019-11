Premier League, 36e journée : Wigan s'accroche, Bale sonne la révolte

Alors que la plupart des regards sont tournés vers le haut de tableau et la course à l'Europe, l'enjeu de ce samedi anglais était essentiellement concentré sur le maintien. Quasiment condamné il y a encore quelques semaines, Wigan a repris espoir en allant s'imposer à la surprise générale sur la pelouse de West Bromwich (3-2). Bien que décimés, les Latics sont revenus de loin pour faire la différence à dix minutes de la fin grâce à McManaman. Une victoire extrêmement importante à la course au maintien puisque avec ces trois points, Wigan revient à seulement deux points du premier non reléguable, Sunderland, qui recevra Stoke lundi. A deux journées de la fin, le nom de celui qui accompagnera Reading, vainqueur pour l'honneur à Fulham (4-2) grâce notamment à un doublé de Robson-Kanu, et les Queens Parks Rangers est encore loin d'être connu. Pour le moment, Wigan reste donc 18e à deux points de Sunderland, mais également à trois petits points de Newcastle, tenu en échec à West Ham (0-0), et de Norwich battu par Aston Villa (1-2).

Villa fait un grand pas vers le maintien

Des Villans qui ont assurément réalisé la très bonne affaire de cette première partie de week-end. Vainqueurs sur la pelouse de Norwich (2-1) grâce à un doublé de Gabriel Agbonlahor, les joueurs de Paul Lambert ont quasiment assuré leur maintien en prenant cinq points d'avance, une semaine après leur victoire éclatante face à Sunderland (6-1).

Tottenham met la pression

De son côté Manchester City a été tenu en échec sur la pelouse de Swansea (0-0). Un nul qui n'arrive pas à point nommé à deux matches de la fin du championnat tant les Citizens ont une seconde place à préserver après avoir échoués dans la quête d'un second titre de rang. Chelsea, qui jouera demain à Old Trafford, aura l'occasion de revenir à quatre points de City en cas de victoire. Des Blues qui sont aussi au coeur d'une autre course, celle à la troisième place avec Arsenal, et Tottenham. A la peine ces dernières semaines, les Spurs ont retrouvé le sourire au bon moment grâce à un but tardif face à Southampton de l'inévitable Gareth Bale, élu cette semaine meilleur joueur du championnat par ses pairs, et par les journalistes anglais. Une victoire décisive dans la course à la Ligue des Champions qui met la pression à Arsenal qui jouera à 18h30 sur la pelouse des QPR, et qui permet à Tottenham de recoller à Chelsea.