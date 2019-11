Résumé 27ème journée de Russian Premier League

La 27ème Journée de Russian Premier League etait l'occasion de se relancer pour plusieurs clubs, le CSKA Moscou, leader, pouvait mettre la pression sur le Zenit en jouant avant son dauphin, alors que la lutte pour l'Europa League s'intensifie derrière le duo de tête, l'Anzhi, Le Spartak, le Rubin, le Dinamo et le Kuban se livrent bataille dans un mini championnat à 5.

Compte tenu de l'échec de la semaine passée, Leonid Slutsky décide de redonner sa chance a Zoran Tosic sur le couloir droit, eul changement notable de la composition de départ du CSKA mais c'est suffisant pour voir une nette amélioration dans le jeux de l'équipe. Le club de Moscou va multiplier les tentatives devant la cage d'Amelchenko, gardien de but du Terek Grozny, qui réalisera quelques parades mémorables. Le CSKA semble avoir retrouvé ce qui lui faisait défaut la semaine dernière, un jeu vers l'avant tranchant et percutant et pas une simple possession de balle stérile, les joueurs de Moscou conservent le ballon et se montrent dangereux avec, ils tentent énormément et chacun multiplie les efforts que ce soit au niveau du pressing ou des appels de balle.Cependant, malgré une nette supériorité dans le jeu, la différence se fera sur coup de pied arreté, et c'est le milieu de terrain Suedois qui va permettre au CSKA de s'en sortir avec les 3 points de la victoire dans un match tendu.

Anzhi Makhachkala 2-1 Rubin Kazan

L'affiche de cette 27ème journée entre deux équipes qui devraient vraisemblablement disputer l'Europa League la saison prochaine, l'Anzhi Makhachkala de Guus Hiddink (qu'on annonce sur le départ) et le Rubin Kazan de Kurban Berdyev. Comme lors du dernier match du Rubin, le club de Kazan se contente de défendre très bas face à une belle équipe de l'Anzhi qui compte bien faire la différence afin de s'assurer la 3ème place. L'équipe d'Hiddink maitrise totalement le match et se montre à plusieurs reprises proche d'ouvrir le score suite a des percées incroyables du brésilien Willian, arrivé en provenance du Shakhtar cet hiver pour 35 millions d'Euros. Samuel Eto'o semble lui aussi avoir retrouvé toutes ses sensations sur le terrain et le camerounais ce montre dangereux a plusieurs reprises notamment sur une tentative de "madjer" qui frole le poteau de Ryzhikov, impuissant, qui voit le regarde le ballon passer. Le Rubin Kazan est malmené, mais comme contre le CSKA, c'est le club du Tatarstan qui va ouvrir le score par l'intermédiaire de Roman Eremenko à la 82ème minute. Stupeur à Makhachkala et Kurban Berdyev pense tenir le hold up parfait sur le terrain de l'Anzhi.

Ce but entraine la réaction instantannée de Guus Hiddink, qui décide de remplacer Jucilei par Lacina Traoré, il fait donc sortir un milieu défensif pour un attaquant, un coaching qui va s'averer payant puisque 4 petites minutes après le but d'Eremenko, Lacina Traoré va égaliser bien aidé par Samuel Eto'o.

Les joueurs de l'Anzhi se jettent dans les filets pour récuperer le ballon afin de jouer l'engagement au plus vite, ils savent que ce but égalisateur euphorisant est un tournant du match, et cette motivation va permettre a l'Anzhi de passer devant avec un deuxième but, 3 minutes seulement après le but de Lacina Traoré, cette fois ci passeur pour Samuel Eto'o qui marque dans le but vide. L'Anzhi s'impose finalement dans une fin de match spectaculaire caractéristique des chocs de Russian Premier League, le club de Makhachkala qui sécurise un plus sa 3ème place, en profitant de la défaite du Spartak Moscou contre le Mordovia Saransk.