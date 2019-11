Un nul pourrait suffir à Benfica

Alors qu'une victoire lundi dernier, aurait permis aux Lisboètes de garder quatre points d'avance sur leur adversaire du jour, ils ont concédé le match nul (1-1) face à l'Estoril, équipe promue qui flirte avec les places européennes. Ce résultat arrange donc les Dragões qui n'en espéraient pas tant pour la venue du leader. L'Estádio do Dragão va donc être le théâtre d'un match décisif dont le vainqueur se verra, très probablement, désigné champion du Portugal.

Pour Porto, le rêve est permis

Les clubs de Vítor Pereira comme celui de Jorge Jesus sont en passe de réussir l'exploit qu'avait réalisé la Juventus de Turin l'année dernière, c'est-à-dire, de boucler une saison sans la moindre défaite. En effet, mis à part, les Coupes d'Europe, aucune des deux formations ne se sont inclinées. Ce sera donc une première si l'un des deux l'emportent ce soir. Néanmoins, sur les deux dernières confrontations à Porto entre les deux cadors portugais, le FC Porto n'en a gagné aucune. Bilan, un match nul (2-2) durant la saison 2011-2012 et une défaite (0-2) en 2011. Les Dragons seront d'autant plus motivés qu'ils pensaient que s'en était fini. L'espoir renaît donc dans l'esprit et le coeur de tous les supporters et joueurs. Autre point positif pour eux, l'aspect psychologique de leurs adversaires. Après le match nul de cette semaine, les Lisboètes avaient l'air complètement démolis. Espérons pour eux qu'ils aient retrouvé leurs esprits d'ici là car dans le cas contraire, la note pourrait être salée.

Benfica a le don de se compliquer la tâche

Alors que le titre lui tendait les bras, une petite poussière s'est incrustée dans les rouages bien huilés de la formation Lisboète. La faute au "Grupo Desportivo Estoril Praia" dit "Estoril", fraîchement promu de la Liga Orangina, qui fait mieux que de lutter pour son maintien. En effet, il est toujours en course pour accrocher une cinquième place synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa. Grâce au jeu offensif prôné par Marco Silva, ils ont réussi à mettre à mal le leader de la Liga Sagres et ainsi ramener un point de l'Estádio da Luz. Les Rouges ont cependant toutes les cartes entrent leurs mains. Une victoire ou même un match nul leur assurerait le titre puisqu'ils rencontreront le Moreirense (actuel lanterne rouge) lors de la dernière journée. A noter que durant ce Classico, Carlos Martins sera suspendu pour un carton rouge reçu face à l'Estoril. Aucun soucis pour le Benfica, puisque ce dernier n'était pas dans le onze titulaire (il n'a débuté que trois rencontres en tant que titulaire sur treize matches).

Un match sous tension mais néanmoins indécis

Les Dragons de Porto contre les Aigles de la capitale. Telle est la confrontation à laquelle nous allons avoir droit ce soir. Le fait que seuls deux points ne les séparent, rajoute encore plus de piments à ce Classico. Les Dragões sont dans l'obligation de l'emporter s'ils veulent remporter un troisième trophée consécutif (ce serait leur 27e). A l'inverse, Benfica veut rougir de plaisir et offrir à leurs supporters, un énième titre qu'ils attendent depuis maintenant deux ans. Sur les dix dernières saisons, Porto totalement dominé la ligue Portugaise en raflant pas moins de huit titres... Les Lisboètes l'ont donc en travers de la gorge et cela peut se comprendre...

Les dix derniers vainqueurs de la Liga Sagres Année Vainqueur Dauphin 2002-2003 FC Porto SL Benfica 2003-2004 FC Porto SL Benfica 2004-2005 SL Benfica FC Porto 2005-2006 FC Porto Sporting CP 2006-2007 FC Porto Sporting CP 2007-2008 FC Porto Sporting CP 2008-2009 FC Porto Sporting CP 2009-2010 SL Benfica SC Braga 2010-2011 FC Porto SL Benfica 2011-2012 FC Porto SL Benfica

Benfica a donc rendez-vous avec l'histoire et peut ainsi remettre les pendules à l'heure. Les contacts rugueux du match aller devraient se répéter ce soir. Espérons qu'il n'y aura pas trop de casses... L'arbitre João Ferreira avait préféré faire preuve de psychologie au lieu de sortir les cartons. Monsieur Proença ne devra pas hésiter s'il ne veut pas perdre le fil de la rencontre. Les Classicos donnent toujours beaucoup de buts et de frissons. Difficile de dégager un favoris tant les deux équipes sont proches l'une de l'autre. De plus, un Classico reste un Classico et cela, peu importe le classement, peu importe les précédents résultats. Les compteurs sont toujours remis à zéro.

Les équipes probables

Porto : Hélton/ Danilo/ Nicolàs Otamendi/ Eliaquim Mangala/ Alex Sandro/ Fernando/ João Moutinho/ Lucho González/ James Rodriguez/ Jackson Martinez/ Silvestre Varela.

Benfica : Artur Moraes/ Maxi Pereira/ Luisão/ Ezequiel Garay/ Lorenzo Melgarejo/ Nemanja Matic/ Eduardo Salvio/ Enzo Perez/ Nicolàs Gaitan/ Lima/ Oscar Cardozo.

Pour ce qui est du corps arbitral, Pedro Proença officiera lors de ce Classico. Attention à ce Monsieur, qui se trouve souvent au coeur de polémiques embarrassantes... Il sera évidemment sous pression et très surveillé. A ce stade de la saison et dans un match d'une telle importance, aucune erreur n'est permise. Une victoire de l'une des deux équipes scellerait la Liga ZON Sagres sachant que seuls deux petits points les séparent. Sur ce, bon match et que le meilleur gagne !