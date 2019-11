Benfica Lisbonne - Chelsea FC, Finale de l'Europa League, en direct (Terminé)

Voilà, c'est tout pour ce soir merci à tous d'avoir suivi cette finale d'Europa League sur Vavel et à bientôt !

Voici le but de la victoire pour Chelsea :

Chelsea remporte cette Europa League 2012/2013 mais que c'est dur pour Benfica !

C'EST TERMINÉ !!!!

93' Quelle injustice et quelle tristesse pour Benfica ! Toute la déceptionde de Jorge Jesus se lit sur son visge...

92' BUUUUUUTTT D'IVANOVIC !!!!!!!!!! Chelsea reprend l'ascendant dans les dernières secondes sur une tête somptueuse à la réception de ce corner de Juan Mata !

92' Corner pour Chelsea !

90' Les deux équipes essayent de marquer le but de la victoire dans les arrêts de jeu ! Ils auront 3 minutes...

89' Benfica repart de l'avant et met la pression sur Chelsea !

88' Grosse frappe de Lampard qui finit sur la barre transversale !!!

87' Coup-franc pour Benfica. C'est bien tiré par Gaitan qui trouve la tête de Matic mais Cech capte parfaitement.

84' Ramires qui emmène une superbe action mais Luisao repousse correctement dans surface d'un tacle majestueux !

81' Belle frappe d'Oscar Cardozo repoussée in extremis par Petr Cech !!! Grosse occasion pour le buteur du Benfica !

80' La tension monte et certains joueurs montrent leurs limites nerveuses comme Ramires qui parle beaucoup (trop ?) à l'arbitre...

76' Garay est remplacé par Jardel. Blessure à la cheville gauche pour Garay, Jorge Jesus est dépité par ce changement sur blessure. Cela peut-être un tournant dans ce match !

75' Garay reste au sol également, il est blessé au genou visiblement

74' Fernando Torres qui s'écroule dans la surface ! Mais l'arbitre ne siffle pas, le buteur espagnol se laisse tomber manifestement

70' Passe très dangereuse pour Ramires qui était bien parti mais Garay réussi a repoussé in extremis !

69' OScar Cardozo reste au sol après son penalty, il souffre de crampes.

68' Penalty transformé par Oscar Cardozo !!!!!! Égalisation de Benfica !!!!!

67' Penalty pour Benfica !!! Main dans la surface d'Azpilicueta !

64' Chelsea retrouve de l'énergie avec cebut à l'inverse Benfica a pris un coup derrière la tête et ça se voit mais les Lisboètes donnent tout pour égaliser le plus tôt possible.

61' Luisao est sanctionné après un tacle en retard sur le buteur, Fernando Torres.

59' Torres qui a perforé la défense et qui gagne son duel physique, tout d'abord, face à Luisao puis se retrouve en face à face avec Artur, réussi à dribbler le portier lisboète et tir dans le but vide.

58' Ouverture du score pour Chelsea !!!!! But de Fernando Torres !!!!!!!!!!!!!

56' Corner pour Chelsea. Juan Mata le tire à nouveau mais Luisao repousse de la tête.

55' Hors-jeu de Ramires qui était venu défier Artur en 1 - 1

54' Coup-franc pour Chelsea. Juan Mata s'en charge mais le Benfica renvoie directement devant.

53' Montée d'Azpilicueta qui centre mais il se rate totalement. Le contre était pourtant rapide pour Chelsea.

51' Au vue du ralenti, Cardozo n'était hors-jeu que d'une épaule et selon les règles c'est la ceinture du jouer qui compte... But injustement refusé donc.

50' But refusé de Cardozo pour un hors-jeu sévère !

49' Cardozo percute dans la surface et remet parfaitement dans l'axe pour Rodrigo mais Azpilicueta se sacrifie et détorune en corner.

48' Coup-franc pour Benfica mais c'est repoussé. Les lisboètes réussissent à reprendre le ballon mais là encore ça ne donne rien.

48' On est reparti sur les mêmes bases que la première mi-temps au niveau du jeu. Benfica prend la possession et CHelsea défend en bloc pour contrer occasionellement.

46' Benfica reprend directement la possession du ballon et se procure déjà une occasion avec un double centre repoussé par la défense de Chelsea.

46' Coup d'envoi de la deuxième période !

Benfica a été vraiment dominateur dans cette première mi-temps mais a laissé passer trop d'occasions de buts.

MI-TEMPS !

45+1' Lampard frappe ce coup-franc mais cça passe largement au-dessu.

45' Carton jaune pour Garay pour une faute sur Oscar qui partait en contre.

44' Jusqu'ici Benfica a frappé à 7 reprises et a cadré 4 fois. Chelsea en revanche a cadré 1 tentative sur un total de 2 occasions.

41' Le corner n'a rien donné pour Benfica et Chelsea récupère intelligemment le ballon.

41' Encore un centre de Benfica qui abouti sur une tête de Cardozo à bout portant mais qui est gêné par Cahill. Corner pour les Lisboètes.

40' Mata réussi pour Fernando Torres qui est seul face au gardien du Benfica... Mais celui-ci est signalé hors-jeu ! La défense lisboète peut souffler

37' Volée de Lampard détorunée in extremis par le portier de Benfica ! Voici la plus grosse occasion de Chelsea !

37' Chelsea repart de l'avant mais se heurte à un mur portuguais !

35' Personne ne peut reprendre de la têt le coup-franc de Gaitan. Mais benfica bénéficie d'une touche et garde encore le ballon.

33' Et ça repart directement dans l'autre camp. Gaitan tente un exterieur du pied gauche aux abors de la surface de Chelsea mais loupe complétement sa frappe à nouveau.

32' Joli tandem entre OScar et Juan Mata aux abords de la surface de Benfica mais le ballon est ressorti très vite par la défense lisboète.

31' Cardozo frappe ce coup-franc mais c'est repoussé par le mur londonien.

30' Faute d'ivanovic ! Coup-franc très intéressant pour le Benfica

29' Benfica a pour l'instant la possession à 56%

28' Benfica continue de mettre la pression sur Chelsea mais n'y arrive toujours pas dans le dernier geste.

24' Coup-franc pour Chlesea ! C'est tiré idéalement par Juan Mata qui cadre mais voit son ballon repoussé.

19' Chelsea essaye de reprendre confiance et de calmer le jeu en gardant le ballon et en faisant tourner tout en progressant vers les buts de Benfica. Mais ceux-ci reprennent vite le ballon et recommencent à s'installer dans la moitié de terrain londonienne.

15' Gros cafuoillage dans la surface de Chelsea à la suite de ce coup-franc ! Ça aurait pu profiter aux Lisboètes mais ceux-ci n'arrivent pas à conclure pourtant à bout portant...

13' Cardozo part en contre très rapidement mais il sefait stopper par Oscar ! L'arbitre adresse un carton jaune au jeune prodige brésilien de Chelsea.

11' Salvio dribble et tergiverse dans la surface de Chelsea et remet en retrait pour Gaitan qui manque totalement sa frappe et passe largement au-dessus des buits de Petr Cech !

10' Double occasion pour Benfica ! Cardozo puis Salvio voient leurs frappes contrées par la défense des Blues !

9' Benfica continue de pousser mais Chelsea défend correctement et essaye de jouer en contres

5' Première faute de la rencontre. Matic glisse et tacle Ramires. L'arbitre prévient le milieu du Benfica qu'à la prochaine faute ce serait un carton.

2' Première grosse occasion pour Benfica ! Salvio emmène une belle occasion dans la surface des Blues mais c'est repoussé de la poitrine par Cahill. Les supporters ont cru à une main du défenseur dans sa surface.

20:45 Coup d'envoi !

20:42 L'Amsterdam Arena accueille cette finale de rêve d'Europa League





20:40 Entrée des joueurs sur la pelouse

20:35 Bonsoir à tous et merci de suivre en direct la retransmission de cette finale de l'Europa League sur Vavel France