Le Partizan vainqueur de l'Éternel Derby de Belgrade

Belgrade compte 4 clubs en première division, le FK RAD, l'OFK, le FK Partizan, et le FK CRVENA ZVEZDA plus connu sous le nom d'Étoile Rouge. Le Partizan faisait la course en tête cette saison, et comptais même jusqu'a 11 points d'avance, seulement avec un mois de mars catastrophique et un retour tonitruant du rival l'Étoile Rouge qui n'a plus perdu depuis que Ricardo Sa Pinto a pris les commandes de l'équipe, l'ecart entre les deux clubs n'est plus que de deux points avant cette 28ème journée.

La Rivalité entre le Partizan et l'Étoile Rouge est lié au fait que ses deux clubs ont été fondés la même année en 1945 et depuis ils se sont partagés la majorité du palmares du championnat de Yougoslavie, celui de Serbie-et-Montenegro et celui de Serbie.