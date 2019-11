Une victoire pour la 500e de Valdés

Le FC Barcelone recevait Valladolid aujourd'hui en Liga. Valdés, dont le départ est prévu en 2014, fêtait son 500e match en équipe première ce soir.

But de Pedro et cadeau de Valiente

Barcelone fait le minimum face aux cages en temps de pluie. Xavi temporise, et décale Pedro côté droit qui éxécute facilement Jaime : 1-0 (min.21). Sixième but du Canarien en Liga. Organisé en défense, Valladolid n'a pas d'ambition et minimise les risques. Une tactique qui n'est pas lucrative puisque le Barça tue rapidement le match, avec Marc Valiente, qui dégage un corner de Xavi du mauvais côté : 2-0 (min.43). L'ex-résident de La Masia permet au Barça de mener par deux unités d'écart à la pause.

Pénalty de Manucho et fête du titre

La deuxième mi-temps manque d'animation. Pedro élimine un défenseur et obtient un bon angle, mais le tir croisé de l'ailier de Tenerife heurte le montant (min.63). Les Blaugranas décident de faire plaisir au public à dix minutes du terme. Montoya oblige Jaime à réaliser une parade et Fàbregas loupe le cadre (min.78). Tous les Catalans ont envie de fêter le titre et ils le montrent. Jaime éxpédie un tir lointain de Villa dans les pieds de Pedro dont la reprise échoue à côté (min.81). Barcelone concède inexplicablement un pénalty. Manucho astique la lucarne de Valdés : 2-1 (min.89). Le Galicien gâche la fête. Le Barça remporte la victoire et rêve à présent du fameux record des 100 points. Les coéquipiers de Piqué doivent encore gagner contre l'Espanyol Barcelone à El-Prat et Malaga CF à domicile. Eric Abidal et Tito Vilanova ont brandis le titre de Liga, une image qui précède un discours de l'entraîneur et du capitaine, Carles Puyol. Un feu d'artifice et un tour du stade ont eu lieu.