Résumé 29ème journée de RPL : la chasse à l'Europe

Les résultats J-29 Russian Premier League :

Amkar Perm 3-2 FK Rostov

CSKA Moscou 0-0 Kuban Krasnodar

Mordovia Saransk 1-1 Terek Grozny

FK Krasnodar 0-1 Spartak Moscou

Alania Vladikavkaz 1-0 Dinamo Moscou

Krylya Sovetov Samara 3-1 Rubin Kazan

Zenit Saint-Petersbourg 3-1 Volga Nizhny Novgorod

Anzhi Makhachkala 2-1 Lokomotiv Moscou

Des retournements de situations dans la chasse à l'Europe

L'avant dernière journée de Russian Premier League démarrait sur un match capital pour le maintien entre deux clubs en danger, l'Amkar Perm et le FK Rostov, le premier restant sur une lourde défaite 4-0 contre le Kuban Krasnodar, et le second sur match nul 1-1 partout contre le Zenit ayant permis au CSKA Moscou d'etre sacré ce Week End. C'est un match plutot actif aux niveau des occasions de buts, mais celles ci sont assez unilaterales en première mi temps car seul l'Amkar se montre entreprenant. Georgiev, leader technique de l'Amkar, sera double passeur pour Kolomeitsev et Jakubko et c'est sur un score logique de 2-0 que le club de Perm entame la seconde période qui rééquilibrera cependant les débats.

Malgé un Rostov beaucoup plus présent au niveau de l'impact physique, l'Amkar va inscrire un 3ème but par l'inévitable Georgiev sur pénalty, un coup dur pour Rostov malgré un but réducteur du score de Starikov à l'heure de jeu et un autre dans le temps additionnel. Le coaching payant de Miodrag Bozovic est arrivé trop tard dans une rencontre ou Rostov n'a pas su exister, et où Perm a réussi à faire la différence assez tôt dans le match.

Le Terek Grozny n'est pas parvenu à prendre les 3 points face au Mordovia Saransk déjà condamné à la Deuxième Division, d'autant plus que c'est le Mordovia qui a dominé ce match et qui a fait le jeu face à une équipe du Terek semble-t-il déjà en vacances, alors que l'objectif Coupe d'Europe etait encore à la portée du club Tchétchène. Une égalisation de Mitrishev en seconde période répond à l'ouverture du score du Mordovia par l'intermédiaire de Mukhametshin suite à un énorme cafouillage dans la défense du Terek.

Le Spartak Moscou s'est ensuite imposé sur la pelouse du FK Krasnodar, une bonne opération pour le club Moscovite qui prend la 5ème place qualificative pour la Ligue Europa avant les matchs du Dinamo Moscou et du Rubin Kazan. Une réalisation du jeune Yakovlev à la 75ème minute qui permet au Spartak de s'en sortir plutot bien dans un match où ils auront globalement maitrisé avec cependant une finition trop peu précise (13tirs - 3cadrés). Le Spartak qui enregistrait les retour de Yura Movsisyan dans le groupe qui devrait sans doute etre utile à l'équipe de Karpin lors de la dernière journée face à la Modeste équipe de l'Alania Vladikavkaz déjà en Deuxième Division.

L'Alania, a déjà fait les affaires du Spartak en s'imposant contre le Dinamo Moscou, une surprise pour le Dinamo Moscou qui restait sur une incroyable série puisqu'ils n'avaient plus perdu en championnat depuis le 4 novembre contre le FK Krasnodar. Un match assez terne au niveau des occasions, le but de l'Alania par Priskin à la 71ème minute, étant la plus grosse occasion du match. Le match va cependant s'emballer 10 minutes plus tard après un violent tacle de Kokorin entraînant une bagarre générale, quatre cartons rouges seront sortis: pour Dzsudzsak et Kokorin du coté du Dinamo et Chanturia et Neco du coté de l'Alania, une fin de match symbole de la crispation et de la tension palpable pour les joueurs du Dinamo qui chutent au plus mauvais moment. Ils devront donc absolument s'imposer le week end prochain face à Volga et esperer dans le même temps des faux pas du Spartak Moscou et du Kuban Krasnodar.

Le Rubin Kazan s'est lui aussi incliné sur la pelouse du Kryla Sovetov 3-1 avec des réalisations de Caballero et un doublé de Maksimov pour Samara, et un but de Dyadyun pour le Rubin. Kurban Berdyev avait pourtant reconduit son pnze type, mais celà n'aura pas suffit face à une vaillante équipe de Samara, qui lutte désèspérement pour sortir de la zone de barrage qu'elle occupe depuis quelques journées déjà. C'est un gros coup d'arret pour le Rubin Kazan qui restait sur une victoire contre le Mordovia Saransk, une victoire qui avait permis au club du Tatarstan d'occuper une place qualificative pour la Ligue Europa. Avec cette défaite le Rubin Kazan occupe donc la 7ème place du classement et les joueurs de Berdyev devont absolument l'emporter lors de la dernière journée contre le FK Krasnodar en esperant des contre-performances du Spartak Moscou, du Kuban Krasnodar et du Dinamo Moscou, compliqué...

Le Zenit, pour son dernier match au Stade Petrovsky acceuillait Volga Nizhny Novgorod qui lutte pour son maintien, les joueurs du Zenit ont assisté hier au sacre du CSKA Moscou; ils cèdent donc le titre de champion qu'ils tenaient depuis 2 saisons déjà. Une désillusion pour certains, un résultat logique pour d'autres compte tenu de la crise qu'a traversé le club en début de saison et les éliminations en Ligue des Champions et en Ligue Europa.

Les joueurs de Spalletti vont donc assurer le spectacle pour leurs supporters pour leur dernier match à domicile de la saison, en s'imposant 3-1 avec une ouverture du score de Volga par Shulenin dès la 18ème minute. Le Zenit va égaliser par Neto à la 36ème minute avant de prendre l'avantage avec Fayzulin sur un model de jeux en une touche à la 82ème minute avant le 3ème but de Shirokov, pris en grippe par le public du Petrovsky, ce dernier célèbrera son but en faisant un bras d'honneur à ses supporters avant de se faire exclure dans la foulée par l'arbitre pour "geste obscène". Shirokov sera dailleurs pris à partie par une vingtaine de supporters du Zenit et il devra quitter le stade sous escorte. Une affaire qui vient gacher un match qui devait etre une fête pour le dernier match à domicile de la saison.

Enfin la dernière affiche de cette avant dernière journée de championnat opposait l'Anzhi Makhachkala au Lokomotiv Moscou. Malgré l'attentat en début de journée à Makhachkala, le match a bel et bien eu lieu, et l'Anzhi a su faire la différence en ayant pas mal de réussite pour s'imposer et ainsi assurer sa 3ème place qualificative pour la Ligue Europa (tour préliminaire en moins). Le match commencait plutot bien pour le Lokomotiv Moscou qui ouvre le score à la 34ème minute par Samedov, mais 6 minutes plus tard, sur un centre de Boussoufa, Corluka envoie le ballon dans ses propres buts, et l'Anzhi égalise avec de la chance. Le match va se fermer surtout en deuxième période où les espaces seront quasiment inexistants dans les deux défenses, l'Anzhi parviendra quand même à faire la différence grace à son capitaine Samuel Eto'o suite à un corner de Willian et une belle remise de Jucilei. Le Lokomotiv s'incline donc une deuxième fois d'affilée après la défaite contre le CSKA Moscou le Week End dernier, mais l'espoir de se qualifier pour l'Europa League n'etait déjà plus d'actualité pour une équipe qui a vécu une saison vraiment très difficile.