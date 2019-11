J37: Que de rebondissements !

L'affrontement à distance entre la Real Sociedad et Valence était la principale attraction de la soirée. Les hommes de Valverde se sont facilement imposés 1-0 à domicile face à une équipe de Granada faiblarde et qui n'a pas vraiment fait opposition. Le seul but de la rencontre fut oeuvre de Soldado, qui, inexplicablement seul dans la surface, a parfaitement repris de la tête un centre de Joao Pereira. C'est du côté d'Anoeta que la magie a opéré ce soir. Alors que les Donostiarras perdaient 2-0 avec des buts de Higuain et Callejon pour le Real, Xabi Prieto et Griezmann permettront à leur équipe de revenir à 2-2. Et malgré le 2-3 inscrit par Khedira à la 80eme, un but d'Imanol Agirretxe à la 93eme permet à la Real Sociedad de rester dans la course, à deux points de Valence. A noter que les hommes de Montanier sont gagnants au goal average particulier. Match compliqué pour les deux équipes la semaine prochaine avec un déplacement au Sanchez Pizjuan pour y affronter Séville côté Valence, et un déplacement à Riazor face à un Deportivo La Corogne qui doit absolument gagner pour se maintenir pour la Real Sociedad.

Avec la victoire en Coupe de l'Atlético, qualifié en Ligue des Champions, une quatrième place se libère pour l'Europa League. Malaga et le Rayo étant pour l'instant privés de compétitions européennes la saison prochaine, la Real Sociedad, le Betis, Seville et Getafe seraient les équipes qualifiées pour l'Europa League.

A noter que le Betis assure définitivement sa qualification pour l'Europa League avec une large victoire du soir contre Saragosse (4-0, Ruben Castro, Jorge Molina, Pabon x2). Malaga a battu le Depor et s'est également assuré une position en Europa League au cas où leur suspension soit levée (verdict le 4 juin). L'Athletic Bilbao a perdu face à Levante pour le dernier match à San Mamés avant le déménagement, la faute à un but de Juanlu dans les dernières minutes de la rencontre.

Les choses bougent dans le bas du tableau

Malgré la défaite à Mestalla ce soir et comme prévu, Granada est aujourd'hui mathématiquement sauvée. De même pour Osasuna suite à une belle victoire 2-1 au Reyno de Navarra face à Seville, avec notament deux superbes buts de Puñal et de Cejudo. Alors que les choses semblaient très mal embarquées avant le début des rencontre du soirs pour le Celta, l'espoir renait chez les joueurs d'Abel Resino après cette victoire 2-0 à Valladolid. Ils en se situent plus qu'à un point du maintien et affrontent le week-end prochain une équipe de l'Espanyol déjà en vacances. Les Galiciens profitent des contre-performances du Deportivo et de Saragosse pour se placer à un petit point du premier non-relégable, le Depor justement. Et si le Celta se maintenait en envoyant son ennemi juré en deuxième division par la même occasion?