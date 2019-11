Play-Offs : Samara et Rostov joueront en Premier League la saison prochaine

Après une saison compliquée, le FK Rostov et le Krylya Sovetov Samara jouaient leur survie en Russian Premier League face au 3ème et 4ème de Football National League, l'équivalent de la deuxième divison de Russie. Des match abordables sur le papier mais néanmoins compliqués à cause de la distance que les équipes devront parcourir pour le match aller et le match retour. Car en effet le Krylya Sovetov etait opposé au Spartak Nalchik, situé a 1500km alors que le FK Rostov devait se débarasser du SKA Energiya de Khabarovsk qui joue à peine plus loin, à 6440km...

Résulats Matchs aller - 30 Mai 2013 :

Krylya Sovetov Samara 2-0 Spartak Nalchik

FK Rostov 2-0 SKA Energiya Khabarovsk

Avantage ou pas, ce sont les clubs de Premier League qui ont acceuilli leurs homologues de National league. Score logique, le Krylya Sovetov et le FK Rostov se sont tous deux imposés par deux buts d'écart, le premier bénéficiant de deux pénaltys généreusement accordés et le second profitant de la naïvité défensive de la défense de Khabarovsk. Cependant, l'issue du match retour n'est pas si certaine en partie à cause de la distance qui séparent les différents clubs même si les clubs de RPL partent donc avec un avantage certain.