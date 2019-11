Russian Premier League : Le Bilan de la saison

1er - CSKA Moscou - 64 points.

Après 7ans sans titre, le CSKA Moscou retrouve les sommets avec un doublé coupe-championnat devançant les puissantes fortunes du Zenit Saint-Petersbourg ou de l'Anzhi Makhachkala.

La première clef de la réussite du CSKA Moscou est sans doute l'excellent travail réaliser par les recruteurs sur le marché des transferts, le CSKA s'en est remarquablement tiré au niveau rapport qualité-prix avec des joueurs qui ont tous finis dans l'équipe type de la saison tel que Mario Fernandes le lateral droit brésilien, la paire de milieux de terrains suedois en provenance de l'AZ Alkmar Rasmus Elm et Pontus Wernbloom, ou encore l'ailier Nigérian reconvertis buteur le temps d'une saison Ahmed Musa. Tout ces joueurs sont devenus des titulaires réguliers et ils ont eu un impact beaucoup plus important que d'autres recrues plus coûteuses des clubs rivaux.

L'Élimination prématurée en Coupe d'Europe contre l'AIK Solna aurait pu être bien plus douloureuse pour le CSKA Moscou, Leonid Slutsky avait même demandé à partir plusieurs fois, mais sa démission n'a pas été acceptée et le coach de 42ans s'est reconcentré sur les objectifs restant du club, transformant cette élimination honteuse en un avantage absolu par rapport a ses rivaux. Profitant des disfonctionnements du Zenit, et de la perte de vitesse de l'Anzhi, le CSKA a su capitaliser, en s'imposant contre les équipes du bas de tableau, ce que n'ont su faire le Zenit et l'Anzhi, régulièrement accrochés par ces équipes dites "plus faibles".

Avec une cohérence dans les choix, comme le retour cet hiver de Vagner Love, et avec la patience d'un coach qui a du lui aussi faire face a de nombreuses crises et de nombreux imprévus commes les blessures à longs termes des joueurs clefs, le CSKA s'est montré beaucoup plus fort et plus réguliers dans ses performances que la saison dernière, quand le club Moscovite etait proche de gagner le titre avant de s'écrouler pour terminer 3ème.

Tout a bien fonctionné cette fois-ci, et Leonid Slutsky a pu soulever son premire titre de champion de Russie, et une nouvelle coupe de Russie, gagnée face à l'Anzhi Makhachkala. Il faudra cependant réussir l'inter-saison et le mercato estival pour rebondir la saison prochaine en Ligue des Champions, avec des joueurs sur le départ comme Honda, et la grave blessure de Mario Fernandes en fin de saison, il faudra veiller a renforcer l'équipe avec des arrivées qui apporteront un plus au collectif.