Andy Carroll à West Ham pour 6 années

Le flamboyant Andy Carroll restera joueur du West Ham. Après avoir été prêté par Liverpool, à cause de prestations trop décevantes, le club londonien a définitivement recruté le joueur anglais pour les six prochaines années. Selon la presse britannique, la transaction aurait été faite aux alentours de 15,5 millions de livres (soit près de 18 millions d’€). L’an passé, avec West Ham, il avait inscrit 7 buts en 26 matchs de Premier League. Pas sûr qu’en Angleterre, il puisse s’enlever la réputation d’un grand consommateur d’alcool…

Le joueur a été présenté par le Twitter de West Ham.

It's been a big day at the Boleyn Ground with Andy Carroll signing and the fixtures coming out. Check it all out at http://t.co/gQx4KkntGN