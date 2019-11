La Juventus fait signer Carlos Tévez

Ils étaient deux à vouloir faire signer l’Apache cet été, l’AC Milan et la Juventus. Et les premiers à avoir la danse des négociations ont empoché la mise. Dans la soirée de Mardi, les dirigeants de la Juventus, Marotta et Paratici, se sont rendus à Manchester, pour convaincre l'agent du joueur et le club. Les négociations ont rapidement été bouclées. Le montant du transfert s’élève à 9 millions d'euros plus 3 millions en bonus, quant au salaire de l’Apache, il s’élèvera à 5,5 millions d'euros plus les primes. Ce qui fait de lui l'un des 3 joueurs les mieux payés de Série A, aux côtés de Gianluigi Buffon et Daniele De Rossi.

Les premiers mots de Carlos Tévez : « Je suis très heureux d’être à la Juventus. C’est une grande satisfaction pour moi. Je dirais le reste en conférence de presse, mais la Juve m’a plus désiré que l’AC Milan »

Un trio d'attaque Vučinić-Tévez-Llorente

L'arrivée de Tévez va certainement changer le système de jeu d’Antonio Conte, grand adepte du 3-5-2 et du 3-5-1-1. À priori, l’entraîneur de la Vieille Dame a déjà sa petite idée sur la question, puisque c'est lui qui a fait le forcing pour que l'Apache débarque à Turin. Grâce aux arrivées de Tévez, et aussi de Llorente, les possibilités tactiques se multiplient. On pourrait imaginer un trio d’attaque extraordinaire Vučinić-Tévez-Llorente sur le front de l'attaque sans oublier Giovinco évidemment. Cette arrivée devrait en revanche pousser Matri ou Quagliarella vers la sortie comme il était déjà pressenti. Pour Matri une solution en Ligue 1 semble se dessiner avec des contacts notamment avec l’AC Ajaccio, l’Olympique de Marseille ou l’AS Monaco. En revanche, Quagliarella pourrait favoriser les pistes italiennes, il aimerait rester en Série A. Pour ce qui est de Nicolas Anelka, son rôle au sein de l’effectif turinois devrait vite dégringoler avec l’arrivée de Carlos Tévez.



Du côté des tifosi, l'annonce de l'arrivée de Tévez est accueillie avec grande joie. Parce que le joueur est un joueur de renom, mais aussi parce qu'il s'agit là d'un joli croche-patte au Milan AC.

Carlos Tévez sera présenté lors des prochains jours et pourrait même hériter du mythique numéro 10. Un numéro qui, à la Juventus, a une signification bien particulière, lorsque l'on sait à qui il a appartenu. Cela ne fera que rajouter une motivation supplémentaire à l'Apache.