Brésil - Espagne, Coupe des Confédérations en direct

2h31: C'est sur ces images de joie que nous nous quittons. Nous vous remercions d'avoir suivi le live sur VAVEL.COM et nous vous souhaitons une bonne soirée !

2h20: Le capitaine de la Seleçao, Thiago Silva brandit le trophée à Maracana ! La fête sera belle ce soir au Brésil, qui renoue avec un succès ! Le Brésil donne rendez-vous l'année prochaine pour la Coupe du Monde !

2h16: C'est aux brésiliens de récupérer leur médaille d'or bien méritée ! Dans l'attente de recevoir la coupe !

2h14: Les joueurs espagnols vont récupérer leur médaille d'argent. Ils sont donc second de la compétition, l'Italie victorieuse cet après midi est troisième.

2h13: Sans surprise et sans contestation, Neymar est élu meilleur joueur de la compétition et obtient ce ballon d'or. Les supporters du FC Barcelone seront sans doute fier de leur nouveau protégé

2h12: Une nouvelle deuxième place pour Iniesta, ballon d'argent.

2h11: Paulinho reçoit le ballon de bronze, indiquant qu'il est le troisième meilleur joueur du tournoi. Très belle compétition pour ce milieu de terrain avec un but décisif contre l'Uruguay en demi finale !

2H10: Auteur d'un bon match ce soir avec des interventions décisives, Julio César reçoit également le trophée de meilleur gardien de cette Coupe !

2h09: Les sifflets à l'annonce du vainqueur du soulier d'or, Fernando Torres. Les supporters espéraient peut-être que Fred ait cette récompense.

2h08: Fred et Torres ont mis 5 buts tout deux. Mais Fred aura le soulier d'argent

2h07: Neymar monte à son tour sur le podium pour le soulier de bronze, il est à égalité avec l'Uruguayen A.Hernandez

2h06: L'Espagne ne partira pas sans rien, elle reçoit le trophée du fair-play, un lot de consolation pour cette soirée cauchemar, mais insuffisant.

2h04: La cérémonie commence, les arbitres vont recevoir leur médaille. Un arbitrage sans problème ce soir et sans trop d'erreurs.

1h52: Avec cette victoire, le Brésil a envoyé un message très fort à la planète football, ils seront bien présents à cette Coupe du Monde pour la gagner !

1h50: C'EST FINI !!!!! Le Brésil remporte sa 4ème Coupe des Confédérations et corrige l'Espagne sous le score de 3-0. Un succès surprenant mais magnifique pour le Brésil, à 1 an de sa Coupe du Monde !

90e: Le banc brésilien fête déjà sa victoire, alors que les masques sont totalement différent sur le banc espagnol, têtes basses.

89e: Maintenant cela semble inévitable, le Brésil va remporter cette coupe chez lui . Deux minutes de temps additionnel

86e: Paulinho sort, Hernanes le remplace !

85e: Jesus Navas qui centre pour David Villa. Magnifique contrôle, Villa qui frappe . ET ENCORE L'ARRÊT MAGNIFIQUE DE JULIO CESAR !

84e: Le corner ne donne rien..

84e: Corner pour l'Espagne, une occasion de sauver l'honneur .

82e: Jô qui tente sa chance, c'était cadré mais bien repoussé par Casillas

79e: La frappe de Pedro ! OUH l'arrêt de Julio César qui détourne le ballon admirablement en corner. Quand ça veut pas, ça veut pas .

78e: Fred sort après son doublé ce soir, il a inscrit 5 buts dans cette compétition, il cède sa place à Jô ! Ovation pour le buteur

77e: Neymar est intenable, il efface deux défenseurs espagnols et se présente devant Casillas, malheureusement pour lui, il pousse le ballon un peu trop loin

74e: Echange de passes du côté du Brésil, les "Olé" dans le stade retentissent

73e: Neymar prend le dessus sur Pedro qui fait faute, il est décidement en très grande forme ce soir.

71e: Hulk sort , entrée de Jadson joueur du Sao Paulo !

71e: Navas remet dans l'axe pour Ramos , la frappe passe à côté

69e: Neymar tente le coup franc ! Juste au dessus, c'est pas passé loin de la cage de Casillas. Quel match du futur catalan !

67e: ROUGE POUR PIQUE ! Neymar avait pris le dessus sur Piqué et partait tout droit au but, Piqué tacle Neymar alors qu'il est pris de vitesse . Rouge mérité , le calvaire espagnol continue, ils vont terminer le match à 10 ! Et un bon coup franc pour le Brésil

65e: Jesus Navas tente de déborder Marcelo puis tente une frappe, la balle passe au dessus .

65e: L'Espagne a du mal à repartir de l'avant, ils souffrent vraiment ce soir.

63e: Quel collectif du côté brésilien, la passe de Neymar qui décale Marcelo sur le côté, il tente une frappe mais la balle est à côté

60e: Alors que le chrono tourne, le Brésil va remporter sa quatrième Coupe des Confédérations, sa troisième consécutive.

59e: Torres sort impuissant offensivement, David Villa entre en jeu

57e: Hulk seul face à Casillas, il tente de le lober, mais c'est stoppé, l'Espagne se dégage

57e: Frappe d'Iniesta à l'extérieur de la surface, c'est cadré mais c'est arrêté facilement pour Julio César

54e: Sergio Ramos s'élance face à Julio Cesar . A COTE ! Pénalty complètement raté .. Mauvaise soirée pour l'Espagne ce soir, un vrai cauchemar.

53e: PENALTY pour l'Espagne ! Marcelo accroche Pedro dans la surface, le pénalty est très très sévère.

51e: Juan Mata cède sa place à Jesus Navas !

46e: ET LE TROISIEME BUT DU BRESIL ! FRED ENCORE UNE FOIS , EXCEPTIONNEL ! Neymar fait une feinte et laisse la passe filer pour Fred, ce dernier place une bonne frappe qui trompe Casillas. 3 à 0 pour le Brésil, on n'a jamais vu l'Espagne si maltraitée que cela !

1h04: C'est reparti pour 45 minutes !

1h03: Le match va bientôt reprendre, Azpilicuelta remplace Arbeloa pour cette deuxième période !

45e(+2): C'est la mi-temps ! Le Brésil domine les champions du monde en titre, une première mi temps de grand spectacle. Une ambiance magnifique au Maracana et des buts pour le moment puisque le Brésil mène 2 à 0 face à l'Espagne

45e: Le public scande le nom de Neymar, ce deuxième but a clairement assommé l'Espagne.

43e: BUUUUUUT DE NEYMAAAR ! QUEL BUT ! Une deux entre Oscar et Neymar, ce dernier se présente seul devant Casillas et le fusille d'un tir admirablement bien placé ! 2 à 0 pour le Brésil !

40e: Torres qui lance Mata, Mate seul face à Thiago Silva, qui passe à Pedro sur le côté, Pedro qui frappe. Julio César est battu MAIS DAVID LUIZ DEGAGE LA BALLE SUR SA LIGNE ! Acte héroïque de David Luiz !

35e: Coup franc excentré pour Xavi, il est bien tiré mais les Brésiliens défendent admirablement

34e: Thiago Silva tient la baraque en défense, il défend toujours avec précision et justesse. Ca en devient une habitude pour le Parisien

32e: La tête de Fred sur le corner !! Ca passe juste à côté, l'ancien Lyonnais est vraiment partout

31e: Ballon perdu pour les espagnols , le contre pour le Brésil. Neymar qui avance, il effectue une passe entre deux défenseurs pour Fred qui frappe seul face à Casillas. Et l'arrêt du portier espagnol qui dévie le ballon en corner

30e: Xavi obtient un coup franc sur le côté gauche et tire dans le mur. Il obtient un corner qui ne donne rien

29e: Neymar décale le coup franc pour Hulk mais la balle passe au dessus

27e: Hulk qui décale Oscar, qui va se fait marcher un peu dessus par Sergio Ramos. Cela donne un bon coup franc pour la Seleçao

25e: Oscar qui donne un petit coup à Iniesta en passant, il s'en sort une fois de plus sans carton

24e: Daniel Alves lance Fred qui effectue un bon contrôle, il frappe mais son tir est trop décroisé et va en sortie de but

21e: Sergio Ramos tente sa chance mais la balle passe à côté des cages de Julio César

21e: Luiz Gustavo effectue un tacle les deux pieds en avant sur Iniesta mais pas de jaune, coup franc à 35 mètres

20e: La faute d'Oscar sur Busquets, tacle très appuyé mais le jeune joueur de Chelsea ne prendra pas de jaune pour cette fois

19e: La frappe aux 30 mètres d'Iniesta !!! Julio César doit s'étendre de son long pour mettre la balle en corner. Corner qui ne donne rien

18e: Les Brésiliens n'hésitent pas à défendre tous ensemble pour contrer les offensives espagnoles

14e: Carton jaune pour Arbeloa après un accrochage sur Neymar, il partait seul au but. Les esprits commencent déjà à s'échauffer

12e: Paulinho qui tente le lob, Casillas est obligé de s'arracher pour prendre le ballon en faisant une claquette, encore une grosse occasion pour la Seleçao7e: Oscar qui frappe après une remise de Fred, la balle ne passe pas loin du cadre, l'Espagne a très chaud dans ce début de match

6e: On réclame une main de Marcelo dans la surface , mais l'arbitre ne siffle pas4e: Neymar efface Piqué et centre, mais il n'y aura personne à la réception du centre, la jeune pépite brésilienne semble motivée

2e: BUUUUUUUT DE FRED ! Déjà un but après un centre de Hulk, il y a cafouillage dans la surface et Fred pousse le ballon au fond des filets , ça commence très fort

0h00: C'est parti pour 90 minutes !

23h54: Les 22 acteurs entrent sur la pelouse dans une ambiance chaude !

23h49: Les deux équipes sont à l'échauffement.

23h47: Un petit rappel sur les meilleurs buteurs de chaque équipe. Fernando Torres est le meilleur buteur de la Roja avec 5 buts inscrits depuis le début de la compétition, notamment grâce à son quadruplé face à Tahiti (10-0). De l'autre côté, Neymar et Fred sont à égalité avec 3 buts inscrits chacun, un duo de feu qui devrait s'illustrer ce soir

23h39: Le stade sera évidemment plein pour cette rencontre et aux couleurs du Brésil.

22h50: Nous connaissons désormais la composition choisie par Luiz Felipe Scolari, la voici : Julio César-Daniel Alves-Thiago Silva-David Luiz-Marcelo-Luiz Gustavo-Paulinho-Oscar-Hulk-Fred-Neymar. Avec cette composition, le Brésil ne se contentera surement pas de seulement repousser les offensives espagnoles.

22h40: La composition espagnole est connue , sans vraiment de surprise. Casillas-Arbeloa-Piqué-Sergio Ramos-Jordi Alba-Busquets-Xavi-Iniesta-Pedro-Torres-Mata. Un 4-3-3 habituel de la Roja, qui jouera certainement la possession comme à son habitude.

22h37: Un récapitulatif des demi-finales passées. Le Brésil s'est défait de l'Uruguay dans la douleur, la Seleçao s'est imposée 2 à 1 avec des buts de Fred (41e) et Paulinho (86e). De son côté, la Roja a été poussé jusqu'à la séance des tirs aux buts face à l'Italie ( 0-0 , 7-6 tab)

22h35 : Bonsoir à toutes et à tous, nous nous retrouvons ce soir à 0h00 pour un direct live sur le site VAVEL.COM de la finale de la Coupe des Confédérations 2013 opposant le Brésil à l'Espagne. C'est une finale rêvée pour les supporters puisque le Brésil est sur deux victoires consécutives dans cette compétition (2005 et 2009), il est le pays organisateur de la Coupe du Monde 2014 et dispose de joueurs prometteurs comme Neymar ou encore Oscar. De l'autre côté se dresse une équipe qui domine le football international, en effet l'Espagne est championne du monde et d'Europe en titre. Les Espagnols tenteront de remporter leur première Coupe des Confédérations afin de s'affirmer à un an de la Coupe du Monde.