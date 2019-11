Chat en Live sur la Coupe des Confédérations en direct (Terminé)

Voilà, c'est fini pour aujourd'hui ! Merci à tous d'avoir suivi ce premier chat dans l'histoire du site ! On se reparle bientôt. Si vous avez d'autres questions, posez les moi sur Twitter (@Stephanecr7). J'y répondrai avec grand plaisir.

Effectivement, on en est loin ! Mais pour répondre à votre question, je dirais que la meilleure date sera celle où les joueurs souffriront le moins de la chaleur...

@VAVEL_France C'est évidemment très loin mais quelle serait la bonne date pour la Coupe des Confédérations au Qatar, en 2019 ? — Arthur Massot (@Massobry) July 2, 2013

Il y en a eu beaucoup notamment sur coup-franc mais le plus beau reste le premier de la compétition. La reprise de volée de Neymar pleine lucarne face au Japon.

@VAVEL_France Quel a été le plus beau but du tournoi ? — Pierre Tassel (@blogautosport) July 2, 2013

Excellente même ! La finale, disputée à minuit, a réuni près d'un million de téléspectateurs. Comme la chaîne est gratuite, les gens ont sauté sur l'occasion.

@VAVEL_France Les audiences ont-elles étés bonnes pour TMC ? — Arthur Massot (@Massobry) July 2, 2013

Pourquoi pas... Je pense que certains étaient très contents de pouvoir la suivre puisque TF1 ne la diffusait pas.

@VAVEL_France TMC est-elle aujourd'hui armée pour retransmettre une compétition d'envergure plus importante ? — Mickaël Georgeault (@mikhailfootball) July 2, 2013

Nelson Oliveira n'a pas disputé la CDC puisque le Portugal n'était pas qualifié. A titre personnel, je ne le trouve pas sensationnel. Je pense que le Portugal peine à faire sortir un grand numéro 9. La preuve avec l'Espagne qui a récemment joué avec Fabregas en pointe.

@VAVEL_France Que pensez vous de Nelson Oliveira ? — Maxi Franco Sanchez (@maxfrs) July 2, 2013

Fin du chat dans 20 minutes !

J'ai beaucoup apprécié Giaccherini et Candreva, les attaquants de la Squadra Azzurra.

@VAVEL_France et quel est selon toi la vraie révélation de la CDC outre Paulinho ? — Mickaël Georgeault (@mikhailfootball) July 2, 2013

2.5 millions d'euros

@Massobry @TLMSenFoot @KentinBoc @LoulouLaFraiche @Stephanecr7 Oui. @VAVEL_France Combien gagne l'équipe vainqueur de la compétition ?! — Alex D (@Alexandre_DRD) July 2, 2013

Plus sérieusement non. Avec zéro point au compteur, ils ont clairement affiché leurs limites. Ils vont devoir mettre à profit le temps qui leur reste pour progresser sous peine de repartir vite fait bien fait au Japon en 2014. Mais ils peuvent espérer tomber dans un groupe relativement à leur portée. Ils sont quand même tombés dans le groupe le plus relevé !

@VAVEL_France plus sérieusement, le Japon, ça tient vraiment le coup au niveau international ? — Mickaël Georgeault (@mikhailfootball) July 2, 2013

En plein milieu des différents championnats? Mauvaise idée ! Le seul point positif serait que les joueurs seraient plus frais.

@VAVEL_France Est-ce que la compétition ne prendrait pas de la valeur si elle était jouée en janvier, l'année de la Coupe du Monde ? — Arthur Massot (@Massobry) July 2, 2013

Il faut prendre en compte certains facteurs. Xabi Alonso n'était pas là, Xavi et les autres catalans étaient sur les rotules,... Durant la finale de l'Euro, l'Italie a joué de malchance (comme en demi de la CDC). Il faut aussi rappeler que Motta s'était blessé ! Cependant vous oubliez bien vite que lors des matches de poules, l'Espagne avait réussi à obtenir le nul. La finale et la grosse défaite qu'elle a entraîné peut être dû à une erreur de parcourt. Quand on y regarde de plus près, sur les trois dernières confrontations, c'est deux nuls et une victoire. La pression à l'Euro les a sûrement paralysé.

@VAVEL_France Le 3-5-2 italien a gêné l'Espagne contrairement à l'Euro ? Quelles en sont les raisons ? — Pierre Tassel (@blogautosport) July 2, 2013

Meilleur que l'Espagne? Ne nous enflammons pas trop. Il est performant mais de là à dire qu'il est meilleur que celui de la Roja... Il lui manque encore un peu d'expérience. Comment réagira le collectif auriverde lors du Mondial? La Coupe des Confédérations est en-dessous de la Coupe du Monde. Face à l'Italie et au Brésil, on a sentit une fébrilité qui s'est traduit par un nombre considérable de fautes et par un non-match face à la Celeste. En revanche, ils se sont remobilisés en finale. Si ils gagnent le Mondial avec la manière, on pourra dire qu'ils ont le meilleur collectif du monde.

@VAVEL_France Peut-on considérer que le Brésil a désormais le meilleur collectif au monde devant l'Espagne ou est-ce trop tôt pour le dire ? — Loukasse (@LucasBout) July 2, 2013

Bonne remarque. Le niveau de la Liga est bien supérieur à celui du championnat brésilien comme vous pouvez vous en douter. Il va devoir prendre du muscle s'il ne veut pas se faire manger sur le terrain. Il risque aussi de prendre pas mal de coup puisqu'il a un côté assez provocateur (un peu à la CR7 quand il était à Manchester). Il va s'habituer au fur et à mesure au rythme de l'Europe. Je ne me fais pas trop de soucis pour lui mais on pourrait craindre que les mésaventures d'Oscar ne lui arrivent en effet.

@VAVEL_France Le Brésil pourra-t-il avoir le même niveau de jeu vu en juin, dans un an, avec un Neymar émoussé par sa saison au Barça ? — Pierre Tassel (@blogautosport) July 2, 2013

Il n'y a aucun débat possible pour l'instant. Après la Coupe du Monde, il faudra faire de la place aux jeunes (je pense notamment à De Gea). Mais dans l'immédiat, il a sa place en sélection. Casillas, hormis sa bévue face à Fred, a livré des performances acceptables. Mais il va bien falloir que la Roja tourne la page un jour ou l'autre. Il sera titulaire au Brésil sauf blessure.

@VAVEL_France Casillas a-t-il encore sa place en équipe d'Espagne? Faire jouer le nom plutôt que le talent n'est-il pas risqué pour la Roja? — Luis Soares (@SoaresLuisao) July 2, 2013

Ils ont réussi leur objectif qui était de marquer au moins un but donc oui. Après, ils voulaient surtout profiter du moment et faire bonne figure. Le nombre de buts encaissés n'a pas d'importance. Ce que les gens retiendront, c'est leur état d'esprit irréprochable.

@VAVEL_France Tahiti a-t-il réussi son tournoi? — Theeeeo. (@TheGone7) July 2, 2013

Ils sont prêts ! La situation du pays n'y changera rien. Il faut espérer que la situation ira en s'améliorant dans les mois qui viennent.

@VAVEL_France Peut-on dire que le Brésil est prêt à accueillir la CdM au vu de la conjoncture actuelle dans le pays ? — Pierre Tassel (@blogautosport) July 2, 2013

Clairement non. Il passera les phases de poules (et encore cela dépend des équipes qui composeront le groupe) mais il n'est pas un outsider. Il manque de joueur comme Obi Mikel qui a été le seul à sortir du lot.

@VAVEL_France Le Nigeria peut-il espérer au Mondial 2014 après sa CDC? — #TeamOL (@teamol_officiel) July 2, 2013

Bonne question. Le Brésil dispose d'une armada offensive et défensive impressionnante. Scolari a su mobiliser ses joueurs qui sont fait pour jouer des compétitions officielles et pas de matches amicaux. Une solution serait de jouer physique comme ils l'ont fait face à l'Italie et d'exercer un pressing comme le faisait le Barça en 2009 notamment. Mais Xavi n'a plus ses jambes d'antant. Pirlo non plus. Donc il va falloir compter sur un grand gardien et un peu de chance. On l'a bien vu, l'Uruguay a énormément embêté le Brésil. La tactique d'Oscar Tabarez était donc la bonne. Il faudra aussi faire preuve de beaucoup de réalisme en attaque...

@VAVEL_France Comment prendre à défaut le Brésil .. meilleur défense mondiale, bonne attaque, solide milieu, bon coaching ... — Adrien (@brayadrien) July 2, 2013

Elle aurait donc pris la place de l'Italie ou de l'Espagne. Sincèrement, si elle était tombée dans le groupe B, elle aurait atteint les demi-finales. Par contre dans le groupe A, cela aurait été plus compliqué. Elle aurait donc atteint au mieux le dernier carré mais pas la finale. Le travail et la marge de progression est encore trop importante pour en faire un outsider crédible.

@VAVEL_France Si la France avait participé à la compétition, quel serait son parcours ? — Odile's BF (@FLOWCoast) July 2, 2013

Je pense que l'Italie a réussi son tournoi oui ! Il lui a juste manqué le brin de réussite du Brésil lors de la séances des tirs au but face à l'Espagne. La blessure de Balotelli les a handicapé car Gilardino l'a pas le même poids offensif que le milanais. Donc oui, elle dispose d'une base de travail concrète.

@VAVEL_France L'équipe d'Italie a-t-elle réussi son tournoi ? — Pierre Tassel (@blogautosport) July 2, 2013

Je vous trouve très critique envers la Coupe de la Ligue... Beaucoup pensent qu'elle est inutile mais la première place offre quand même une place pour la Ligue Europa et certaines équipes sont bien heureuses de jouer l'Europe non? De plus, les effectifs qui ont été choisis par les différents sélectionneurs ne montrent pas un désintérêt de la Coupe des Confédérations. Loin de là. Cela a servi de répétition générale pour toutes les nations présentes. Ils vont pouvoir constater le chemin qu'il leur reste à parcourir avant 2014. Je pense même que les sélections qui étaient présentes en demi-finale partent avec un certain avantage sur l'Argentine, l'Allemagne et les autres prétendantes à un éventuel sacre.

. @VAVEL_France Peut-on accorder du crédit à une compétition qui a autant d'enjeux que la Coupe de la Ligue ? — LaCrocoAcadémie (@LaCrocoAcademie) July 2, 2013

C'est LA grande question que tout le monde se pose ! Va-t-il réussir à évoluer au côté de l'Argentin ? Après ce qu'il a démontré lors de la Coupe des Confédérations, nul doute qu'il sera un élément clé du Barça. Le Barça a clairement manqué de percussion offensive (contre le Bayern cela a sauté aux yeux). Ils s'en sont remis à Messi mais Messi quoi qu'on en dise est un être humain. Donc il va briller c'est une certitude mais Messi restera le leader. A moins que Neymar prenne de plus en plus confiance et que son ambition prenne plus d'ampleur ! Faire cohabiter deux stars dans une seule et même équipe n'est jamais facile, voyons comment Tito Vilanova va s'y prendre...

@VAVEL_France Neymar a pris une réelle dimension durant cette Coupe des Confédérations, va t-il autant briller au Barça aux cotés de Messi ? — Florian (@_DreamerEvasive) July 2, 2013

Oui effectivement, cela va faire très mal. Scolari a enfin trouvé son noyau dur et son équipe type car même si Oscar a été invisible, c'est sans doute par manque de fraîcheur. Le public a répondu présent de la plus belle des façons et sera un facteur déterminant en 2014 car si le Brésil se trouve en mauvaise posture, il jouera un grand rôle. Donc oui cela a été un avant goût... Il reste encore un an à la Seleção pour corriger les petits détails comme son excès d'agressivité même si cela les a aidé à remporter la compétition. Le Brésil est à mon sens le grand favori ou en tout cas parmis les deux plus grands. L'Espagne et le Brésil possèdent une longueur d'avance sur l'Italie et l'Allemagne.

@VAVEL_France la domination du Bresil lors de la CDC. Un avant gout de la CDM ? Public + effectif qui monte en puissance.. Ca va faire mal — Alexandre Muffon (@AlexMuffon) July 2, 2013

Bonsoir. Bonne question. La raison pour laquelle Arbeloa est titulaire est sa rigueur défensive. Vous l'avez surement remarqué, il monte très peu sur son côté droit... Le problème c'est qu'il manque de vitesse et cela s'est bien vu face à Neymar notamment. Aujourd'hui, le madrilène a 30 ans, il disputera donc sa dernière grande compétition lors du Mondial 2014. Après je pense que rejeter la défaite sur lui est un peu facile... Beaucoup voit Arbeloa comme le maillon faible de la Seleccion et ils n'ont pas tord... Mais lors de la finale c'est toute l'équipe qui est passé au travers et surtout Xavi et Busquets qui ont perdu la bataille du milieu de terrain. Qui pour le remplacer ? Mettre Ramos à droite alors qu'il tient la baraque dans l'axe? On verra avec les jeunes pousses espagnoles après la Coupe du Monde.

. @VAVEL_France Bonsoir. La tôle de l'Espagne signifie t'elle la fin de l'arnaque Arbeloa ? — LaCrocoAcadémie (@LaCrocoAcademie) July 2, 2013

Le public était au rendez-vous-même s’il était moins présent évidemment ! Il ne faut pas oublier que le Brésil fait face à une crise sociale avec l’augmentation des impôts notamment. Ils ne pouvaient donc pas aller à chaque match. En revanche, les prix pouvaient être plus abordables si les supporters avaient leur carte d’identité. Le match qui a récolté le plus de demande était la rencontre d’ouverture entre le Japon et le Brésil avec 68 912 demandes. Pour répondre à ta question, on peut remarquer que les rencontres qui ont eu le plus de succès (en dehors des matches du Brésil) sont celles dont les pays se trouvent à proximité comme le Mexique et l’Uruguay. Mais le brésilien était moins présents.

@VAVEL_France Est-ce que l'affluence a été au rendez-vous ? Excepté les matchs du Brésil, bien entendu — Arthur Massot (@Massobry) July 2, 2013

C'est parti !

