Vers la renaissance du championnat Soviétique ?

Un impact sportif positif ?

« Les règles actuelles interdisent la mise en place de championnats transnationaux, a déclaré un porte-parole de l’UEFA au quotidien Sovietski sport. Mais nous sommes prêts à examiner la question à l’avenir. Si les fédérations ukrainienne et russe ont convenu de fusionner leurs championnats et si les clubs sont d’accord, l’UEFA est prête à discuter du projet. »

La légende du football allemand Franz Beckenbauer trouve que l'idée de combiner les championnats de Russie et d'Ukraine est interessante, notamment si les équipes se hissent au niveau de leurs ainées sous la période sovietique.

Ce serait vraisemblablement le cas, et pour se rendre compte de ce à quoi pourrait ressembler la Première Division et la Deuxième Division de cette "Ligue Unifiée" voici un tableau de présentation :

* * Le Kryvbass de Kryvyi Rih a été récemment dissoud.

Quand on prend les résultats des clubs Ukrainiens et des clubs Russes en Coupe d'Europe lors de ses 10 dernières années, on se rend compte que ses équipes deviennent de plus en plus performantes, mais rares sont celles qui, à l'image du Shakhtar, du Zenit ou du CSKA arrivent à passer le cap du "très haut niveau".

La création d'un tel championnat, pourrait permettre aux meilleurs clubs de Russie et aux meilleurs clubs d'Ukraine de franchir ce cap, en affrontant des équipes au niveau similaire chaque Week End.

Au niveau du coefficient UEFA, les deux championnats sont 7ème et 8ème, une fusion n'entrainerait donc pas de problèmes a ce niveau, et les accessits devraient être similaires que ceux de leurs championnats domestique, c'est a dire 2 équipes en Ligue des Champions et 4 en Ligue Europa (barrages et tour préliminaires compris). Une problématique de moins qui permet donc a l'UEFA de pouvoir réfléchir a la mise en place du projet, et qui ne fera pas grincer des dents les autres championnats qui pourraient se plaindre d'une "sur-représentation" en Coupe d'Europe.