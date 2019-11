Liga Adelante, présentation des équipes: SD Eibar (2/22)

L'heure du bilan a sonné et les journalistes du monde entier analysent les chiffres de la saison écoulée. Pour les clubs, ce n'est qu'un vulgaire constat. Ou, ni plus ni moins qu'un bulletin de notes où la moyenne représente la place au classement, et l'appréciation du professeur principal donne un avis sur le niveau de jeu pratiqué. Il n'y a donc aucune remédiation, et on recommence une nouvelle saison avec des certitudes mais aussi beaucoup de doutes...Nous allons commencer par analyser les forces et faiblesses des 4 promus en Liga Adelante.

Et aujourd'hui, nous parlerons du SD Eibar. Pour nos pronostics du classement final, nous utiliserons la célèbre formule du "Théroème du Promu" (Voir Real Jaén CF)

Présentation

Le SD Eibar est un club basque fondé en 1940. Il a un long passé en Liga Adelante et depuis 2009, il était pensionnaire du championnat de Segunda B.

La saison 2012/2013, il finit deuxième du groupe 2 derrière Alavés, le SD Eibar termine meilleure attaque du championnat et 5ème meilleure défense. Il dispute alors les playoffs au premier tour contre Alcoyano, match nul 1-1 à domicile et 2-2 à l'extérieur.

Qualifié, il participe donc au second tour (perdants des 1ers contre victoire des 2èmes des autres groupes) contre Real Oviedo, victoire 1-0 à domicile et 2-1 à l'extérieur. Le SD Eibar est donc qualifié pour le troisième tour contre Hospitalet, victoire 3-0 à domicile et 1-0 à l'extérieur.

Le SD Eibar décroche alors son billet pour la Liga Adelante en étant une des équipes les plus offensives de la phase de playoffs et de Segunda B. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu aucun recrutement, mais on parle d'un renfort en attaque concernant Joseba Llorente de la Real Sociedad. Avec son jeu rapide en contre, et son bloc défensif, le SD Eibar peut jouer les troubles-fêtes la saison prochaine et viser une place dans le milieu de classement voir plus...

Pronostics

Place 1 à 6 (synonyme de montée ou playoffs) : 1/10

Place 6 à 11 : 3/10

Place 11 à 18 : 5/10

Place 19 à 22 (synonyme de relégation) : 1/10