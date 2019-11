Liga Adelante, présentation des équipes: CD Tenerife (3/22)

L'heure du bilan a sonné et les journalistes du monde entier analysent les chiffres de la saison écoulée. Pour les clubs, ce n'est qu'un vulgaire constat. Ou, ni plus ni moins qu'un bulletin de notes où la moyenne représente la place au classement, et l'appréciation du professeur principal donne un avis sur le niveau de jeu pratiqué. Il n'y a donc aucune remédiation, et on recommence une nouvelle saison avec des certitudes mais aussi beaucoup de doutes...Nous allons commencer par analyser les forces et faiblesses des 4 promus en Liga Adelante.

Et aujourd'hui, nous parlerons du CD Tenerife. Pour nos pronostics du classement final, nous utiliserons la célèbre formule du "Théorème du Promu" (Voir Real Jaén CF)

Présentation

Le CD Tenerife est un club canarien fondé en 1922. Il joue le plus souvent en Liga Adelante ou Segunda B, il a vécu la meilleure période de son histoire dans les années 90. Devenu pensionnaire de Liga, il accroche une place européenne et dispute alors la coupe de l'UEFA. Il y atteint les demi-finales de la compétition en 1997. Depuis, le club fait l'ascenseur entre les trois premières divisions du football Espagnol.

La saison 2012/2013, il finit premier du groupe 1 de Segunda B, le CD Tenerife termine avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Il dispute alors les playoffs au premier tour contre l'Hospitalet, victoire 3-1 à domicile et défaite 1-0 à l'extérieur.

Il décroche alors son billet pour la Liga Adelante et va perdre la finale honorifique pour le titre de champion de Segunda B contre Alavés (Défaite 2-0 à l'extérieur et victoire 2-1 à domicile). Au jour d'aujourd'hui, le club a engagé 5 nouveaux joueurs (Oscar Rico, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Raul Camara, Aday Benitez), des joueurs expérimentés au profil intéressant qui viennent combler toutes les lignes. Pour l'instant, les départs sont des joueurs en fin de contrat et ceux qui n'ont pas été satisfaisants la saison dernière. Le club a réussi à conserver son meilleur buteur : Aridane Santana (voir Article : Mais qui es-tu Aridane Santana?) et des joueurs clés très convoités tels que Suso, Bruno, Raul Llorente et Rios. Le club est poussé par la ferveur de ses supporters et le magnifique stade de l'Héliodoro sera une étape difficile à franchir pour les équipes adverses. Le club connait les embuches de la Liga Adelante, et la période d'adaptation devrait être courte. Il pourrait être une des surprises du championnat prochain mais la logique voudrait qu'il finisse vers la 11ème place.

Pronostics

Place 1 à 6 (synonyme de montée ou playoffs) : 0/10

Place 6 à 11 : 5/10

Place 11 à 18 : 5/10

Place 19 à 22 (synonyme de relégation) : 0/10