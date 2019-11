Liga Adelante : Les Clubs Canariens sont fixés

Quand on est simple spectateur, supporter, joueur ou dirigeant, une étape importante dans le début d'une nouvelle saison est l'annonce du calendrier. On prend alors son stylo et on fait une croix devant les matchs qui nous tiennent à coeur.

Quand son équipe est en Liga BBVA, on coche les journées où elle affronte le Real Madrid ou le Barça ainsi que les soirs de derby.

Quans son équipe est en Liga Adelante, on coche les journées où elle affronte les relégués de la division supérieure et surtout les soirs de derby.

Mais rien n'est plus vrai pour deux équipes : Le CD Tenerife et l'UD Las Palmas (cf l'article de présentation du football Canarien).

L'île de Tenerife et celle de Gran Canaria n'attendaient qu'une chose à la mi-journée, connaître les dates du derby canarien. Située à quelques dizaines de kilomètres l'une de l'autre, les deux îles se livrent une bataille acharnée pour la suprématie footballistique de l'archipel.

A 13h30, le verdict est tombé, la première confrontation aura lieu le week-end du 7 et 8 décembre dans le stade de l'Héliodoro de Santa Cruz de Tenerife et le retour, le deuxième week-end de mai 2014 dans le stade de Gran Canaria.

Pour l'anecdote, le CD Tenerife se déplacera à Alcorcon et l'UD Las Palmas recevra Ponferradina, pour le compte de la première journée de championnat le 17 et 18 août 2013. Anecdote car, pour tous les canariens qui n'ont pas connu de derby depuis 2 ans, l'essentiel est ailleurs. Et, notamment dans les deux dates déjà surlignées sur la feuille accrochée au réfrigérateur intitulée "Calendario Liga Adelante 2013/2014", bien en évidence à côté de la liste de courses et du billet de loterie... Et, ce soir, dans les divers bars des deux îles, les pronostics vont bon train...

D'ailleurs, les supporters pourront déjà s'échauffer lors de la pré-saison où les deux clubs vont s'affronter en match de préparation le samedi 27 juillet et le mercredi 31 juillet. Vous avez dit match amical?