Russian Premier League 2013-2014 : Premier Acte

Lundi 15 et Mardi 16 Juillet 2013 :

FK Rostov 2-1 Terek Grozny

Amkar Perm 2-0 Tom Tomsk

Krylia Sovetov Samara 1-2 Spartak Moscou

Le FK Rostov de Miodrag Bozovic arrache sa victoire en toute fin de match grace a un doublé d'Artem Dzyuba, arrivé cet été en prêt en provenance du Spartak Moscou avec son camarade Zhano Ananidze. L'attaque international auteur d'un but dans les arrêts de jeux permettant a Rostov de devenir la première équipe a s'imposer lors de cette 1ère Journée dans un match qui aura été tout sauf facile, les occasions etant relativement peu nombreuses. Le Terek Grozny pourra nourrir quelques regrets au vue de la physionomie générale du match, la nouvelle équipe de Yuri Krasnozhan méritait au moins le match nul.

L'Amkar Perm de Stanislav Cherchesov s'est tranquillement imposé contre le promu Tom Tomsk, dans un match pas franchement flamboyant mais qui démarre cependant très vite avec deux buts dès les 10 premières minutes. Georgi Peev donne rapidement a son équipe un avantage qui permettra a l'Amkar de dérouler sereinement pendant tout le match et d'occuper provisoirement le fauteuil de leader du championnat.

Le Spartak Moscou s'est imposé sur la pelouse du Krylia Sovetov, un match où la recrue Tino Costa a pu se mettre en avant en inscrivant pour son premier match officiel un but avec sa nouvelle équipe. S'il avait déjà été très bon lors du Tournoi Unifié amical avec le Spartak, il a justifié son transfert avec une nouvelle bonne prestation.

Et malgré un superbe but inscris par Luis Caballero, le Krylia Sovetov a encore montrer d'énormes signes de fébrilités défensives, et il faudra veiller a corriger cela très vite si le club de Samara ne veut pas revivre une saison compliqué en jouant sa survie lors des barrages.

Mercredi 17 Juillet 2013 :

Ural Ekaterinbourg 2-2 CSKA Moscou

FK Krasnodar 1-2 Zenit Saint-Petersbourg

Le CSKA Moscou, tenant du titre et récent vainqueur de la Supercoupe de Russie se déplaçait a Ekaterinbourg pour affronter le promu, l'Ural. Un match à priori facile, et que les joueurs de Leonid Slutsky vont très bien commencer en ouvrant le score assez tot via Ahmed Musa, très en forme depuis la saison dernière. Les champions en titre vont cependant se faire peur en encaissant coup sur coup 2buts, l'égalisation en fin de match de Vagner Love permettra cependant au CSKA Moscou de sauver le point du match nul mais on serait plutôt tenté de dire que ce sont 2 précieux points de perdus.

Enfin le Zenit Saint-Petersbourg fermait le bal sur la pelouse du FK Krasnodar, les joueurs de Spalletti sévèrement défaits en Supercoupe comptait se rattraper en démarrant le championnat sur les chapeaux de roues, et c'est chose faite puisque le Zenit va s'imposer 2-0 avec des réalisaitons de Fayzulin et de Danny dans un match où l'équipe de Spalletti aura été relativement sereine et ce malgré la réduction du score de Mauricio Pereyra dès la 1ère minute de la deuxième mi-temps.

Le Zenit aura su gerer son avance et s'impose donc logiquement. Une victoire qui permet au Zenit de prendre 2 points d'avance sur l'Anzhi et le CSKA, deux points d'ores et déjà précieux.