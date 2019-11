CANARIASTORY : Episode 3

14 juillet 2013, Las Palmas, Gran Canaria

Javier, 32 ans, sur son balcon, au 2ème étage d’un immeuble sans charme :

« JC, JC est de retour ! JC est de retour ! ». Les passants s’arrêtent, interrogés par ces paroles : « C’est qui cet illuminé ? Il pense que Jésus Christ est de retour ».

Javier répliquant : « Mais non, pas Jésus Christ, Juan Carlos est de retour ! Juan Carlos ! ». Toujours, aussi atterrés, ils se regardent l’air dubitatif : « Le Roi d’Espagne vient à Las Palmas ? C’est quoi cette blague ?! ».

Javier agacé par la non-compréhension des badauds en bas de l’immeuble : « Pas le Roi d’Espagne ! Juan Carlos Valeron, le magicien, le fils prodigue, il revient ! Valeron revient ! ».

C’est alors, que les personnes qui s’étaient arrêtées, écoutant religieusement les paroles de Javier, partirent comme des hurluberlues à travers les artères de la ville en s’écriant de toute leur voix : « JC est de retour ! JC est de retour ! ».

16 juillet 2013, Santa Cruz de Tenerife

Carlos, 47 ans, dans son cabinet vétérinaire, la fenêtre ouverte :

« Lalala, Quique, lalala, Rivero, Quique Rivero ! Quique Rivero ! Nouvelle recrue! Quel numéro ! »

Deux septuagénaires passant par là, interpellés par cette petite chanson improvisée, se regardent l’air dubitatif et continuent leur chemin comme si de rien n’était…

18 juillet 2013, Las Palmas, Gran Canaria

« Allo Chino ?! Oui, c’est Javier, t’as vu ? On a dépassé les 5000 abonnés… Je ne comprends pas, il y a une semaine, on en avait 780 !!! Et dans les 8 dernières saisons, on en avait 850 à la mi-juillet ! Tu expliques ça comment, toi ? »

Chino, d’une voix posée et grave « C’est le deuxième effet Valeron, mon cher… Tu rajoutes à ça plus de 200 maillots vendus du magicien !! Le club, la ville, l’île, les gens… Ils revivent !!! Je te laisse, je dois accompagner mon oncle et ma tante, ils veulent s’abonner. Et en même temps, je vais acheter nos billets pour le premier match de préparation lundi à Maspalomas contre Las Palmas Atletico. Ciao ! »

19 juillet 2013, 9h, Santa Cruz de Tenerife

Devant la boutique officiel du club : « Je te l’avais dit Fernando, on aurait pu venir ce soir après le boulot de papa ! Maintenant, on est là à attendre qu’on puisse rentrer dans la boutique ! Heureusement, j’ai décalé mes rendez-vous à 10h30… Et dire qu’on fait tous la queue pour s’acheter la nouvelle tenue !!! Dans une semaine, elle aurait été identique et il y aurait eu moins de monde. Ce que tu ne me fais pas faire, toi !!! Je te jure…»

Fernando, d’une voix posée et grave « Papa, ce n’est pas moi ! C’est l’amour pour le club qui nous fait venir ici… C’est ça, être supporter !!! En plus, on n’a pas pu se rendre à Barlovento pour les voir en stage sur l’île de La Palma et on ne pourra pas assister au premier match de préparation au stade Insular de Miraflores contre Mensajero dimanche !!! Donc…»

